. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Динамо Мх — Урал с коэффициентом для ставки за 1.90.

23 мая в ответном стыковом матче между РПЛ и Первой лигой по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Урал». Начало встречи — 16:00 мск.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: в таблице РПЛ «Динамо» Махачкала заняло 14‑е место с 26 очками.

Последние матчи: игра в Екатеринбурге получилась очень удачной для команды Вадима Евсеева. Она смогла открыть счёт уже на пятой минуте после точного удара нападающего Миро и спокойно довела матч до победы, не дав ничего сделать сопернику.

Ранее в РПЛ была ничья дома со «Спартаком» (0:0) и в гостях с «Ахматом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Шумахов (з).

Состояние команды: первую игру махачкалинское «Динамо» выиграло и теперь возвращается в отличном настроении домой, где обычно играет намного сильнее, чем в гостях. Потерь у дагестанского клуба почти нет, Евсеев является очень опытным тренером, представляет, что такое стыки, и выглядит фаворитом.

«Урал»

Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Урал» финишировал на третьем месте с 61 очком.

Последние матчи: домашняя встреча в стыках откровенно не получилась у «Урала». Пропустив первой в начале игры, команда ничего не смогла предложить сопернику, который закрылся и не дал ничего сделать у своих ворот.

До этого было поражение в гостях от «Черноморца» (1:2) и победа дома над «КАМАЗом» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Харин (з), Акбашев (п), Прищепа (з), Мосин (з).

Состояние команды:Василию Березуцкому придётся принимать в ответной игре нетривиальные решения, чтобы выиграть у домашнего «Динамо» Мх. При этом «Уралу» очень не хватает в составе креативного Акбашева и флангового Харина.

Статистика для ставок

Первый матч в Екатеринбурге завершился победой гостей со счётом 1:0.

«Динамо» Мх не знает поражений в трёх последних играх.

У «Урала» в четырёх последних играх одна победа и три поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкалы дают 1,97, а на «Урал» — 4,20, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2 и тотал больше 2 идут по равной линии за 1,90.

Прогноз: команда Вадима Евсеева будет тщательно охранять добытое преимущество и станет играть «вторым номером», а взломать оборону бело‑голубых даже сложно командам РПЛ, что уж говорить об «Урале». Вряд ли тут стоит ждать результативного футбола.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом (0:0, 1:1), который хозяев вполне устроит.

