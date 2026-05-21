GOAL объясняет, почему болельщики «Ливерпуля» поддержали Мохаммеда Салаха после его жесткой критики в адрес главного тренера команды Арне Слота.

Когда 27 апреля 2024 года Мохаммед Салах сцепился с Юргеном Клоппом после замены в разочаровывающем матче с «Вест Хэмом» (2:2), египтянин решил не раздувать конфликт после игры. Проходя через микст-зону Олимпийского стадиона в Лондоне, Салах бросил журналистам: «Если я заговорю, вспыхнет пожар». Поэтому вингер благоразумно держал рот на замке, а порох — сухим.

Клопп в любом случае уходил, а значит, Салаху не было смысла рисковать отношениями с болельщиками «Ливерпуля», вступая в открытую конфронтацию с одним из самых любимых тренеров в долгой и славной истории клуба. В таком споре победитель был бы только один.

В абсолютном контрасте с той ситуацией, Салах нисколько не сомневался, публично критикуя преемника Клоппа — Арне Слота. В заявлении, которое он опубликовал на прошлой неделе, нидерландец, возможно, и не упоминался по имени, но адресат его недовольства был очевиден всем, включая одноклубников, которые поставили лайки под его постом в соцсетях.

Фактически, это был уже третий выпад Салаха в адрес Слота. И если первый удар застал тренера врасплох, то последний нанес максимальный урон.

Не собирался уходить тихо

Как только «Ливерпуль» по инициативе самого игрока подтвердил уход Салаха задолго до конца сезона, стало ясно, что он не собирается прощаться по-тихому. Это просто не в его стиле.

Египтянин не так часто выступает с громкими речами, но в тех редких случаях за последние девять лет, когда он был чем-то недоволен на «Энфилде», он всегда давал понять о своих чувствах тем или иным способом.

Поэтому было совершенно неизбежно, что игрок, ранее злившийся на Клоппа просто из-за замены, крайне остро отреагирует на решение Слота усадить его в запас — и это всего через полгода после того, как Салах принес «Ливерпулю» чемпионский титул, выдав один из величайших индивидуальных сезонов в истории Премьер-лиги.

Безусловно, прошлогодние декабрьские комментарии Салаха после матча на «Элланд Роуд» до сих пор заставляют трибуну «Коп» содрогаться. Тогда он заявил, что «кое-кто» в клубе хотел «повесить на него всю вину» за худшую серию результатов «Ливерпуля» за 71 год, и признался, что его некогда «хорошие отношения с тренером» полностью разрушены.

Реакция медиа

Демонстрация неповиновения со стороны Салаха подверглась резкой и вполне заслуженной критике. Это был откровенно дурной тон, совершенно не подобающий профессионалу. И это, разумеется, не могло найти понимания у множества бывших игроков, защищавших цвета клуба, где одним из золотых правил всегда было «не выносить сор из избы».

То же самое касается и последнего выпада Салаха: 33-летний игрок открыто обвинил Слота в катастрофической кампании «Ливерпуля», заявив, что тот слишком далеко отошел от «хэви-метал-футбола», который пропагандировал его предшественник.

Это был еще один недостойный, но тщательно продуманный акт неповиновения — явная попытка перехватить контроль над информационной повесткой в преддверии последнего матча в сезоне «Ливерпуля» и финала его собственной карьеры на «Энфилде».

К несчастью для Слота, план сработал: он окажется виноват в любом случае — и если усадит Салаха в запас на воскресный матч с «Брентфордом», и если выпустит его на поле.

Болельщики на стороне Салаха

Несмотря на все старания Джейми Каррагера и компании в очередной раз выставить Салаха главным злодеем, на этот раз болельщики «Ливерпуля» на это не купились.

Более того, во время очередной попытки Каррагера публично уничтожить репутацию египтянина в эфире Monday Night Football произошел забавный эпизод: опрос Sky Sports показал, что 92 процента болельщиков «красных» поддерживают Салаха, а не Слота.

Разумеется, Каррагер и бесчисленное множество других экспертов и журналистов, тесно связанных с «Ливерпулем», раньше утверждали бы, что к мнению интернет-аудитории следует относиться с долей скепсиса. Однако, как стало предельно ясно во время предыдущего домашнего матча против «Челси», болельщики на трибунах тоже отвернулись от главного тренера. И на то есть веские причины.

Общее чувство разочарования

Если и были какие-то сомнения в том, что проблемы Слота выходят далеко за рамки личностного конфликта с Салахом, за последние шесть месяцев они полностью исчезли.

В 2026 году «Ливерпуль» не выиграл ни одного матча, в котором Салах оставался на скамейке запасных. А решение Слота оставить его в запасе на обе игры против «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов выглядело и вовсе нелепо: ни один игрок «красных» не создал больше моментов у ворот команды Луиса Энрике, несмотря на то, что Мо провел на поле лишь 59 из 180 сыгранных минут.

Безусловно, это не означает, что болельщики довольны игрой Салаха в этом сезоне или его поведением. Напротив, они ничуть не в восторге от того, что живая легенда «Ливерпуля» использует соцсети для выражения недовольства главным тренером.

Однако, в отличие от большинства СМИ, они концентрируются на самом послании, а не на способе его подачи. Болельщики разделяют многие чувства Салаха, находясь в состоянии шока от того, что идеальному сменщику Слота — Хаби Алонсо — позволили беспрепятственно уйти в «Челси».

Мерсисайдский бунт

Под руководством Слота «Ливерпуль», несомненно, сбился с курса. Раньше против этой команды было тяжело играть. Теперь ее стало легко обыгрывать.

И вина за это явно лежит на тренере, ведь соперники не придумывают каких-то новых и нестандартных способов победить «красных». Они просто делают одно и то же раз за разом, добиваясь результата за счет стандартных положений, низкого блока и быстрых переходов в атаку.

Слот говорит, что понимает разочарование болельщиков, но заявляет, что «они недооценивают то, что может дать трансферное окно». Но с какой стати им вообще верить в селекционный отдел, который прошлым летом потратил 450 миллионов фунтов стерлингов и умудрился существенно ослабить сильнейшую команду АПЛ?

Более того, Слот пока откровенно плохо справляется с интеграцией новых игроков. Юго Экитике — единственный на сегодняшний день успех нидерландца, но даже французский форвард поставил лайк под постом Салаха с критикой стиля игры «Ливерпуля», равно как и другие летние новички — Милош Керкез, Джереми Фримпонг и Джованни Леони.

Разумеется, тот факт, что Доминик Собослаи, Кертис Джонс и Энди Робертсон также публично поддержали позицию Салаха, имеет, пожалуй, еще большее значение — учитывая, что все трое в последние месяцы так или иначе признавали: нынешний сезон «Ливерпуля» катастрофически далек от приемлемого уровня.

Так что, хотя заявление Салаха носило явно эгоистичный характер и было рассчитано на то, чтобы причинить Слоту максимальную боль, египтянин точно не является главным виновником мятежных настроений.

Подавляющее большинство фанатов «красных» не находит себе места, и это потому, что играть в нынешний футбол «Ливерпуля» так же мучительно, как и смотреть на него.

Фатальный прощальный выстрел

Слот, как он это делал на протяжении всего сезона, будет указывать на всевозможные смягчающие обстоятельства. Но даже с учетом действительно тяжелой ситуации с травмами, просто нет оправданий тому, что «Ливерпуль» пропустил 52 мяча в АПЛ и проиграл 19 матчей во всех турнирах.

С момента последнего выхода команды в высший дивизион в 1962 году они лишь однажды потерпели больше поражений в течение одной кампании.

Утверждение о том, что этот сезон изначально должен был стать переходным, звучит как оскорбление для болельщиков, которые своими глазами видели, как в апреле прошлого года их команда брала титул Премьер-лиги. Владельцы из Fenway Sports Group (FSG) пошли на исторические траты явно не для того, чтобы финишировать на пятом месте.

Работодатели Слота также вправе были ожидать хотя бы каких-то осязаемых доказательств прогресса по мере продвижения сезона. Однако мы не увидели ни единого свидетельства того, что исключение Салаха, Робертсона или Джонса из основного состава способно решить вопиющие проблемы «Ливерпуля».

Неудобная правда заключается в том, что, хотя Салах, возможно, и был неправ, вынося свои претензии на публику, по сути всё сказанное им — чистая правда.

Результаты «Ливерпуля» в этом сезоне неприемлемы, на их матчи слишком часто невозможно смотреть, а положение Слота теперь стало абсолютно несостоятельным. Те крохи авторитета, которые еще оставались у тренера, были окончательно уничтожены масштабами поддержки, которую получил прощальный залп Салаха.