«Тоттенхэм» приехал на «Стэмфорд Бридж» с максимально понятной задачей: не проиграть — и фактически уберечь себя от главного позора сезона. Но команда Роберто Де Дзерби снова не справилась в момент, когда требовались холодная голова и качество в последней трети. «Челси» победил благодаря Энцо Фернандесу и Андрею Сантосу, а гол Ришарлисона лишь превратил концовку в хаос, но не спас гостей от поражения. Теперь судьба «шпор» решится в последнем туре.

Результат матча Челси Лондон 2:1 Тоттенхэм Лондон 1:0 Энцо Фернандес 18' 2:0 Андрей Сантос 67' 2:1 Ришарлисон 74' Челси: Роберт Санчес, Джош Ачимпонг ( Трево Чалоба 74' ), Йоррел Хато, Марк Кукурелья, Весли Фофана ( Мамаду Сарр 81' ), Андрей Сантос, Мойсес Кайседо, Коул Палмер ( Алехандро Гарначо 89' ), Энцо Фернандес, Педру Нету ( Дариу Эсугу 89' ), Лиам Дилап ( Шим Меука 89' ) Тоттенхэм: Антонин Кински, Дестини Удоджи ( Папе Сарр 69' ), Микки ван де Вен, Кевин Дансо, Конор Галлахер, Жоау Палинья ( Джеймс Мэддисон 69' ), Родриго Бентанкур, Педро Порро, Ришарлисон, Матис Тель, Рандаль Коло Муани ( Джед Спенс 69' ) Жёлтые карточки: Йоррел Хато 79', Марк Кукурелья 85', Лиам Дилап 87', Дариу Эсугу 90+2' — Педро Порро 28', Микки ван де Вен 43', Дестини Удоджи 63'

Статистика матча 4 Удары в створ 3 3 Удары мимо 5 44 Владение мячом 56 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 11 Фолы 18

Для «Тоттенхэма» этот матч был возможностью закончить тревожный сезон без финального акта паники, а не ещё одним лондонским дерби. Одного очка хватало, чтобы гарантировать сохранение места в АПЛ и отправить «Вест Хэм» в Чемпионшип. На бумаге всё выглядело не так страшно: «Челси» только что проиграл финал Кубка Англии, и уже знал, что летом команду возглавит Хаби Алонсо. Проще говоря, думал о будущем.

Но «Тоттенхэм» очень быстро показал, почему вообще оказался в такой ситуации. Команда начала бодро, Матис Тель после подачи Педро Порро даже пробил головой в штангу, но этого импульса хватило ненадолго. Гости вроде бы двигали мяч, пытались играть через фланги, находили зоны между линиями, но каждый раз разрушались на последней передаче. Всё было слегка неточно, поздно или нервно — и перспективная атака превращалась в очередное владение «Челси».

«Тоттенхэм» потерял уверенность после гола Энцо

На 18-й минуте «Челси» наказал гостей за первую серьёзную потерю концентрации. Энцо Фернандес получил мяч перед штрафной и пробил издали, мяч в полёте вильнул, в сторону от Антонина Кински и в итоге влетел в сетку. Вратарь «Тоттенхэма» среагировал поздно, хотя сам удар был хорош именно за счёт траектории и неожиданности. После этого матч резко качнулся в сторону хозяев, «Челси» стал спокойнее, а «Тоттенхэм» — тревожнее. Энцо постепенно получал всё больше пространства, Мойсес Кайседо выигрывал борьбу в центре, а Коул Палмер начал получать мяч в привычных позициях.

Палмер, кстати, был одним из самых энергичных игроков «Челси». Он не забил и не оформил прямой результативной передачи, но именно через него хозяева регулярно прибавляли в темпе. В эпизоде с первым голом он ускорил атаку, стянул внимание на правом фланге и помог мячу дойти до зоны, откуда Фернандес пробил. Во втором тайме Палмер участвовал в развитии атаки и перед вторым мячом. Для «Челси» это важный знак: после тусклого сезона главный креативный игрок снова создаёт опасность.

«Тоттенхэм» же до перерыва почти не смог ответить. Были отдельные подходы, попытки Теля и Коло Муани, но не было настоящего давления. Зато были эмоции — особенно вокруг Конора Галлахера, вернувшегося на «Стэмфорд Бридж» уже в форме принципиального соперника. Его освистывали не с первого касания, но постепенно он стал главным раздражителем трибун из-за столкновений, споров и жёстких стыков с Кукурельей и Кайседо.

«Челси» забил второй — и только потом «Тоттенхэм» проснулся

После перерыва от «Тоттенхэма» ждали резкого рывка. Команде нужно было всего одно очко, и логика требовала добавить агрессии раньше, чем матч окончательно закроется. Гости действительно стали активнее, но всё равно играли без достаточной точности впереди. Ришарлисон один раз опасно пробил головой, но это был скорее один яркий эпизод, чем знак системного штурма.

На 67-й минуте «Челси» забил второй, а всё началось с небрежности «Тоттенхэма». Коло Муани потерял мяч, хозяева быстро развернули атаку направо, Педро Нету подал, Фернандес вернул мяч в центр, а Андрей Сантос в касание замкнул с близкого расстояния. Для Хаби Алонсо, который наверняка смотрел матч уже как будущий тренер, это был полезный знак — центр поля у «Челси» точно есть, но оборона и атака всё ещё требуют ремонта.

Но даже при 2:0 «Челси» не выглядел командой, которая спокойно закроет матч. У хозяев давно нет сухих игр в чемпионате, и этот вечер только подтвердил проблему. Даже против нервного и не самого изобретательного «Тоттенхэма» «синие» позволили сопернику поверить в камбэк.

Гол гостей получился немного хаотичным, но красивым по замыслу. Пап Матар Сарр сделал кривоватую передачу пяткой, мяч дошёл до Ришарлисона, и бразилец замкнул у дальней штанги. Проверка показала, что офсайда не было. 2:1 — и «Тоттенхэму» нужен был всего один мяч в последние 15 минут, чтобы не переживать за свою судьбу.

Штурм, споры и снова нехватка качества

Концовка была рваной и нервной, с ощущением, что один отскок может решить судьбу сезона «шпор». Де Дзерби выпустил Джеймса Мэддисона, и тот сразу добавил игре другой уровень мысли. Он мог стать героем, несколько раз находил пространство между линиями, бил со штрафного и постоянно пытался протащить мяч через плотную защиту «Челси».

Самый спорный эпизод случился после углового. Марк Кукурелья явно удерживал Микки ван де Вена в штрафной, игроки «Тоттенхэма» требовали пенальти, но арбитр решил, что мяч ещё не был введён в игру. Формально это объяснение спасло «Челси», но гостей оно, разумеется, не убедило. После финального свистка Мэддисон и партнёры долго спорили с судьёй, но реальность от этого не изменилась — спасительного гола не было.

И в этом главная проблема «Тоттенхэма». Можно обсуждать эпизод с Кукурельей, говорить о давлении в концовке или вспоминать штангу Теля в начале, но по содержанию команда Де Дзерби слишком долго играла так, будто у неё есть запас времени и права на ошибку. А их уже совершенно нет. Теперь всё решится в последнем туре. «Тоттенхэм» примет «Эвертон», «Вест Хэм» сыграет дома с «Лидсом». У «шпор» остаётся преимущество в два очка, и ничья с «Эвертоном» почти наверняка сохранит им место в АПЛ. Но проблема в том, что команда слишком часто теряла очки дома и слишком редко выглядела уверенно при своих болельщиках.

«Челси» получил редкий позитив перед концом сезона

Для «Челси» эта победа важна не только из-за статуса дерби. Команда всё ещё цепляется за еврокубки и поднялась выше в таблице, а после поражения в финале Кубка Англии ей нужен был хотя бы какой-то эмоциональный ответ. Калум Макфарлейн не решит все проблемы за оставшиеся дни, но этот матч показал будущему штабу Алонсо несколько ключевых точек в игре команды.

Фернандес, Палмер и Кайседо — игроки, вокруг которых точно возможно построить большой проект. Впереди остаётся вопрос реализации: Лиам Делап снова не убедил, Педру Нету провёл очередную блеклую игру на фланге. Сзади вопросов ещё больше: «Челси» опять пропустил и едва не устроил себе нервную ничью на ровном месте.

Однако в конкретном лондонском противостоянии этого хватило. «Челси» оживил свою борьбу за Европу и оставил «Тоттенхэм» с необходимостью спасать сезон в последнем туре, с риском вылететь перед собственными болельщиками. «Шпорам» 24 мая предстоит финальный экзамен, не сдать который команда просто не имеет права.