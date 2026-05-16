Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о том, каким хотел бы видеть клуб после своего ухода.

Мохамед Салах globallookpress.com

Ранее египтянин сообщил о своем уходе из стана «мерсисайдцев» после окончания нынешнего сезона.

«Я был свидетелем того, как этот клуб прошёл путь от сомнений к уверенности, а от уверенности — к чемпионству. Это потребовало упорного труда, и я всегда делал всё возможное, чтобы помочь клубу достичь этого. Ничто не делает меня более гордым, чем это.

Наше очередное поражение в этом сезоне было очень болезненным и незаслуженным для наших болельщиков. Я хочу, чтобы "Ливерпуль" снова стал той атакующей командой, которую боятся соперники, и командой, которая выигрывает трофеи. Это тот футбол, в который я умею играть, и это та идентичность, которую нужно восстановить и сохранить навсегда. Это не подлежит обсуждению, и каждый, кто присоединяется к этому клубу, должен к этому адаптироваться.

Побеждать в отдельных матчах — это не то, к чему должен стремиться "Ливерпуль". Все команды выигрывают матчи. "Ливерпуль" всегда будет клубом, который очень много значит для меня и моей семьи. Я хочу, чтобы он процветал ещё долго после того, как я уйду. Как я всегда говорил, квалификация в Лигу чемпионов в следующем сезоне — это минимальное требование, и я сделаю всё возможное, чтобы этого добиться», — написал Салах в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, что «Ливерпуль» уступил «Астон Вилле» (2:4) в 37-м туре АПЛ. Таким образом, команда еще не гарантировала себе место в Лиге чемпионов по итогам сезона.