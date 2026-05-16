«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют на «Уэмбли» в 145-м финале Кубка Англии. Для лондонцев это шанс спасти тяжёлый сезон и получить путёвку в Лигу Европы, для команды Пепа Гвардиолы — возможность оформить кубковый дубль после победы в Кубке лиги и продолжить борьбу за внутренний требл. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

17' Кукурелья здорово сыграл в отборе у бровки и не дал Семеньо развить атаку.

16' Санчес забрал мяч в руки после длинной передачи Мармуша.

14' Семеньо прострелил на дальнюю штангу, но там никого из партнёров не оказалось.

13' Жоау Педру попал в офсайд, Кукурелья забрасывал.

12' Доку пытался вырезать пас на ход Холанну, слишком сильно получилось.

10' Родри головой бил с дальней штанги, Жоау Педру отработал в своей вратарской и блокировал удар!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 22 Владение мячом 78 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 1 Фолы 2

09' Угловой заработал «Манчестер Сити».

08' На удар с 35 метров решился Семеньо, но попал в соперника.

08' Штрафной заработал «Сити» на половине поля «Челси».

07' Семеньо сместился с правого фланга и попробовал пробить – Санчес забрал мяч в руки.

06' Жоау Педру рухнул на газон в центре поля после борьбы с Гехи, арбитр молчит.

05' Кукурелья получил пространство на левом фланге, но убежать испанцу не дали.

03' Роберт Санчес впервые в матче коснулся мяча, кипер «Челси» сегодня в шлеме, прямо как был у Петра Чеха. Всё из-за столкновения с Морганом Гиббс-Уайтом в недавнем матче АПЛ.

01' «Челси» разыграл с центра, начинаем!

До матча

17:00 Команды выходят на поле «Уэмбли», последние минуты перед финалом! В Лондоне сегодня около 15 градусов и пасмурно, а по ходу матча ожидается дождь.

16:45 Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Фофана, Колуилл, Хато, Гюсто, Джеймс, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Педру.

«Манчестер Сити»: Траффорд, Нуньеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Силва, Семеньо, Мармуш, Доку, Холанн.

16:35 Финал Кубка Англии обслужит Даррен Инглэнд. Ассистенты — Тим Вуд и Акил Хаусон, четвёртый арбитр — Сэм Бэрротт, резервный ассистент — Стив Мередит. За ВАР отвечает Питер Бэнкс, ассистент ВАР — Ник Хоптон.

«Челси»

Сезон «Челси» вызывает огромное количество вопросов. Команда провалилась в чемпионате, сменила тренера и подошла к финалу под руководством Калума Макфарлейна, который временно принял команду после увольнения Лиама Росеньора. В АПЛ форма остаётся слабой, но Кубок Англии даёт шанс закончить год не только с трофеем, но и с местом в еврокубках.

Путь до финала у «Челси» был относительно простым: «Чарльтон», «Халл», «Рексем», «Порт Вейл», а затем минимальная победа над «Лидсом» в полуфинале благодаря голу Энцо Фернандеса. При этом лондонцы забили 21 мяч за пять матчей турнира — один из самых результативных кубковых сезонов в истории клуба. Другое дело, что соперников уровня «Сити» на этом пути ещё не было.

Кадровая ситуация стала лучше ближе к финалу. Роберт Санчес, Педру Нету и Алехандро Гарначо вернулись к тренировкам и могут быть доступны, Рис Джеймс и Леви Колвилл уже получили игровую практику после повреждений. При этом Эстевао, Джейми Гиттенс и Джесси Дерри остаются вне игры. В атаке многое будет зависеть от связки Коул Палмер — Жоау Педро, а Энцо, забивший в полуфинале, снова может получить роль ближе к чужой штрафной.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» подходит к финалу в гораздо более цельном состоянии. Команда уже выиграла Кубок лиги, продолжает преследовать «Арсенал» в чемпионской гонке и стала первой в истории, кто вышел в четыре финала Кубка Англии подряд. Но есть и неприятная деталь: два предыдущих финала турнира «Сити» проиграл — «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Путь к «Уэмбли» получился уверенным: разгром «Эксетера» 10:1, победы над «Солфордом», «Ньюкаслом», «Ливерпулем» и нервный полуфинал с «Саутгемптоном», где всё решилось в концовке. В целом, в Кубке Англии при Гвардиоле «Сити» стабилен почти до автоматизма: с сезона-2016/17 у команды больше всех побед, голов и сухих матчей в турнире.

По составу главный вопрос — Родри, который восстанавливается после повреждения. Гвардиола говорил, что оценит его состояние перед финалом. Нико Гонсалес готов играть и может выйти в центре, если Родри не успеет. Холанн, Доку, Шерки и О’Райли отдыхали или получили ограниченное время в матче с «Кристал Пэлас», так что в финале ожидается максимально сильная версия атакующей группы. О’Райли уже сделал дубль в финале Кубка лиги против «Арсенала», а Холанн всё ещё ждёт свой первый гол в полуфиналах и финалах за «Сити».

Контекст и цифры

«Сити» не проигрывает «Челси» 13 матчей подряд во всех турнирах — это самая длинная подобная серия лондонцев против одного соперника со времён безвыигрышного отрезка против «Арсенала» в начале 2000-х. Последняя победа «Челси» над «горожанами» — финал Лиги чемпионов-2021. В этом сезоне команды уже встречались: в январе при Макфарлейне «Челси» сыграл с «Сити» 1:1 на «Этихаде», а месяц назад команда Гвардиолы уверенно выиграла 3:0 на «Стэмфорд Бридж». В Кубке Англии последняя встреча тоже осталась за «Сити»: судьбу полуфинала-2024 решил поздний гол Бернарду Силвы.

