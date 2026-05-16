Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Испанский специалист подчеркнул, что не планирует покидать команду этим летом и намерен продолжить работу в Манчестере. В частности, он заявил, что предстоящий финал Кубка Англии против «Челси» не станет для него последним матчем на стадионе «Уэмбли» в качестве наставника «горожан».

«Это не мой последний матч с "Сити" на "Уэмбли". Ни за что! У меня ещё год контракта с клубом», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время команда под его руководством шесть раз становилась чемпионом Англии и выиграла ряд других трофеев. Ранее в СМИ появлялись слухи о его возможном уходе, однако тренер их фактически опроверг.