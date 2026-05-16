17 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Вест Хэм с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» проваливают нынешний сезон.  Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на 5 очков отстает от еврозоны.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Сороки» не смогли одолеть «Ноттингем Форест» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Брайтону» (3:1).  А вот поединок с «Арсеналом» завершился неудачей (0:1).

В пяти своих последних матчах «Ньюкасл» разжился одной победой.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Сороки» нынче не столь стабильны в плане игры и результатов.  Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Ньюкасл» традиционно сложно противостоит «Вест Хэму».  В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» сражаются за выживание в элите.  Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Вест Хэм» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Молотобойцы» драматически уступили «Арсеналу» (0:1).

До того команда была бита «Брентфордом» (0:3).  А вот чуть ранее она переиграла крепкий «Эвертон» (2:1).

При этом «Вест Хэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Молотобойцы» нынче выглядят не столь выгодно.  Команда уступила 2 раза кряду.

При этом «Вест Хэм» имеет не столь надежные тылы.  Команда пропускает в среднем реже двух мячей за матч.

Команда слабовато выступает вне родных стен.  На чужих полях она набрала 17 зачетных баллов в 18 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ньюкасл» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10.  Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Сороки» постараются завершить чемпионат как можно выше в таблице, тогда как оппонент не забивал в двух последних поединках.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Ньюкасл» не проигрывает 2 матча кряду
  • «Вест Хэм» не забивал в двух своих последних поединках
  • «Сороки» имеют потенциал прибавить в плане реализации
  • «Молотобойцы» уступили в двух своих последних поединках
  • Оборона лондонцев слишком часто даёт сбои