17 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Вест Хэм». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ньюкасл — Вест Хэм с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» проваливают нынешний сезон. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на 5 очков отстает от еврозоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» не смогли одолеть «Ноттингем Форест» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Брайтону» (3:1). А вот поединок с «Арсеналом» завершился неудачей (0:1).

В пяти своих последних матчах «Ньюкасл» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Сороки» нынче не столь стабильны в плане игры и результатов. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Ньюкасл» традиционно сложно противостоит «Вест Хэму». В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Молотобойцы» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Вест Хэм» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Молотобойцы» драматически уступили «Арсеналу» (0:1).

До того команда была бита «Брентфордом» (0:3). А вот чуть ранее она переиграла крепкий «Эвертон» (2:1).

При этом «Вест Хэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Молотобойцы» нынче выглядят не столь выгодно. Команда уступила 2 раза кряду.

При этом «Вест Хэм» имеет не столь надежные тылы. Команда пропускает в среднем реже двух мячей за матч.

Команда слабовато выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 17 зачетных баллов в 18 матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ньюкасл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Сороки» постараются завершить чемпионат как можно выше в таблице, тогда как оппонент не забивал в двух последних поединках.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

