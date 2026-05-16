Забить сумеют не все?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.00

17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Алавес». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Овьедо — Алавес с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» досрочно вылетели в Сегунду. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Овьедо» победил всего 6 раз в чемпионате. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не смогла одолеть «Хетафе» (0:0). А вот поединок с «Бетисом» завершился коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах «Овьедо» добыл 2 паритета. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Синие» нынче приуныли в плане результатов. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Алавесу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» сражаются за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Алавес» всего на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Славные» переиграли «Барселону» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Эльче» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Атлетику» (2:4).

При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Славные» несколько прибавили в концовке чемпионата. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Алавес» слабовато выступает на чужих полях. В 18 выездных матчах команда набрала лишь тринадцать очков.

«Славные» находятся в относительно выигрышной позиции. Оборона команды в последних матчах действовала надежно, да и оппонент потерял турнирную мотивацию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Алавес» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: «Алавес» поднаторел в плане результатов, тогда как «синие» откровенно доигрывают чемпионат.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Овьедо» — «Алавес» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.60 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Овьедо» — «Алавес» принесёт прибыль 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Ничья за 3.60

Пять причин, почему ставка зайдет