17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Алавес». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Овьедо — Алавес с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» досрочно вылетели в Сегунду.  Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Овьедо» победил всего 6 раз в чемпионате.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Синие» уступили мадридскому «Реалу» (0:2).

До того команда не смогла одолеть «Хетафе» (0:0).  А вот поединок с «Бетисом» завершился коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах «Овьедо» добыл 2 паритета.  В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Синие» нынче приуныли в плане результатов.  Команда не побеждает 5 матчей кряду.

Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Алавесу».  В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» сражаются за сохранение прописки в Ла Лиге.  Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Алавес» всего на один пункт опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает чуть больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Славные» переиграли «Барселону» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Эльче» (1:1).  А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Атлетику» (2:4).

При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Славные» несколько прибавили в концовке чемпионата.  Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Алавес» слабовато выступает на чужих полях.  В 18 выездных матчах команда набрала лишь тринадцать очков.

«Славные» находятся в относительно выигрышной позиции.  Оборона команды в последних матчах действовала надежно, да и оппонент потерял турнирную мотивацию.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Алавес» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91.  Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: «Алавес» поднаторел в плане результатов, тогда как «синие» откровенно доигрывают чемпионат.

Ставка: Обе не забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Алавес» не проигрывает 2 матча кряду
  • «Синие» не могут победить в 5 матчах подряд
  • «Овьедо» не столь продуктивно выступает в родных стенах
  • Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
  • «Алавес» в двух своих последних поединках пропустил всего один мяч