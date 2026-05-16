17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Алавес». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Овьедо — Алавес с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Овьедо»
Турнирное положение: «Синие» досрочно вылетели в Сегунду. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Овьедо» победил всего 6 раз в чемпионате. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие» уступили мадридскому «Реалу» (0:2).
До того команда не смогла одолеть «Хетафе» (0:0). А вот поединок с «Бетисом» завершился коллизией (0:3).
В пяти своих последних матчах «Овьедо» добыл 2 паритета. В этих поединках команда забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Синие» нынче приуныли в плане результатов. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Алавесу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух коллизиях.
«Алавес»
Турнирное положение: «Славные» сражаются за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Алавес» всего на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Славные» переиграли «Барселону» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Эльче» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Атлетику» (2:4).
При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Славные» несколько прибавили в концовке чемпионата. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Алавес» слабовато выступает на чужих полях. В 18 выездных матчах команда набрала лишь тринадцать очков.
«Славные» находятся в относительно выигрышной позиции. Оборона команды в последних матчах действовала надежно, да и оппонент потерял турнирную мотивацию.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Алавес» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.
Прогноз: «Алавес» поднаторел в плане результатов, тогда как «синие» откровенно доигрывают чемпионат.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алавес» не проигрывает 2 матча кряду
- «Синие» не могут победить в 5 матчах подряд
- «Овьедо» не столь продуктивно выступает в родных стенах
- Обе команды в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- «Алавес» в двух своих последних поединках пропустил всего один мяч