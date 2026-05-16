17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Эспаньол». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Осасуна — Эспаньол с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Красные» борются за выживание в элите. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Осасуна» лишь на 3 очка оторвалась от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные» уступили «Атлетико» (1:2).
До того команда была бита «Леванте» (2:3). Да и поединок с «Барселоной» завершился коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах «Осасуна» добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Красные» нынче приуныли в плане результатов. Команда уступила 3 раза кряду.
Причем «Осасуна» традиционно удачно противостоит «Эспаньолу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» сражаются за сохранение прописки в Ла Лиге. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Эспаньол» на три зачетных балла опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чуть больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Попугаи» переиграли «Атлетик» (2:0).
До того команда уступила «Севилье» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла мадридскому «Реалу» (0:2).
При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Попугаи» наконец-то прервали затянувшийся безвыигрышный сериал. Команда постепенно приходит в себя.
При этом «Эспаньол» относительно неплохо выступает на чужих полях. В 18 выездных матчах команда набрала 17 очков.
«Попугаи» всеми силами постараются зацепиться за очки. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Осасуна» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
Прогноз: «Осасуна» в родных стенах явно понесётся в атаку, к тому же оппонент побеждает по большим праздникам.
Ставка: Победа «Осасуны» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Эспаньол» только-только прервал затянувшийся безвыигрышный сериал
- «Красные» дома набирают в среднем фактически 2 очка за матч
- «Попугаи» не столь продуктивно выступают вне родных стен
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Эспаньол» уступил в трех своих последних выездных поединках