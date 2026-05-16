17 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Хетафе». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эльче — Хетафе с коэффициентом для ставки за 3.60.
«Эльче»
Турнирное положение: «Зелёно-полосатые» бьются за выживание в элите. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Эльче» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёно-полосатые» уступили «Бетису» (1:2).
До того команда расписала паритет с «Алавесом» (1:1). А вот поединок с «Сельтой» завершился коллизией (1:3).
В пяти своих последних матчах «Эльче» добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Состояние команды: «Зелёно-полосатые» нынче находятся на спаде. Команда не может победить 3 матча кряду.
Причем «Эльче» традиционно сложно противостоит «Хетафе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Городские» сражаются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Хетафе» на 2 очка отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Городские» переиграли «Мальорку» (3:1).
До того команда не смогла одолеть «Овьедо» (0:0). А вот чуть ранее она была бита «Райо Вальекано» (0:2).
При этом «Хетафе» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Городские» в последних поединках смотрелись вполне симпатично. Команда не проигрывает два матча кряду.
При этом «Хетафе» довольно продуктивно выступает на чужих полях. В 18 выездных матчах команда набрала 24 зачётных балла.
«Городские» уже четыре года не проигрывают «Эльче». Вот только проблемы с реализацией решить все никак не удаётся.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эльче» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.75 и 1.44.
Прогноз: «Хетафе» сражается за выход в еврокубки, к тому же оппонент нынче крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Хетафе» за 3.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться получится у обеих команд.
Ставка: Обе забьют за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Хетафе» не проигрывает 2 матча кряду
- «Зелёно-полосатые» не побеждали в 3 последних матчах
- «Городские» весьма продуктивно выступают вне родных стен
- «Эльче» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч
- «Хетафе» уже 4 года не проигрывает «Эльче»