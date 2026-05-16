17 мая в рамках 37-го тура испанской Примеры сыграют «Севилья» и «Реал». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Севилья — Реал с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Севилья»
Турнирное положение: Команда находится в середине таблицы в Примере. После 36-и туров «Севилья» занимает 12-е место с 43 очками в активе, опережая зону вылета на 4 балла.
Да, команда еще не гарантировала себе сохранение прописки в высшем дивизионе по итогам сезона, но при этом «Севилья» даже еще может побороться за еврокубки, отставая от топ-8 на 2 балла.
Последние матчи: В прошлом поединке Примеры команда обыграла «Вильярреал» со счетом 3:2, забив победный гол на 72-й минуте. Матчем ранее «Севилья» одержала победу над «Эспаньолом» (2:1).
У команды продолжается победная серия в чемпионате Испании, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок «Севилья» также одолела «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: Буэно и Маркан из-за травм.
Состояние команды: «Севилье» осталось провести лишь 2 матча в нынешнем сезоне Примеры. Команда набрала важнейшие очки в последних трех встречах, а теперь необходимо закрепить свой успех.
Несмотря на это, у «Севильи» только один ничейный результат в 5-и последних очных встречах против «Реала». В остальных четырех случаях команда проиграла.
«Реал»
Турнирное положение: «Сливочные» уже потеряли математические шансы на чемпионство в нынешнем сезоне Примеры. «Реал» занимает 2-е место в таблице с 80-ю очками в активе.
Команда Альваро Арбелоа отстает от «Барселоны» на 11 пунктов. Недавняя очная встреча поставила точку в борьбе за чемпионство, «сине-гранатовые» поднимут трофей над головой.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Реал» всухую обыграл «Овьедо» со счетом 2:0, а матчем ранее с таким же счетом уступил «Барселоне» на чужом поле.
В последних 5-и встречах в рамках Примеры у «Реала» только одно поражение, три победы и один ничейный результат в матче против «Бетиса» (1:1). За этот отрезок «сливочные» забили 7 голов при 4-х пропущенных.
Не сыграют: Себальос (решение тренера), Эдер Милитао, Гюлер, Менди и Родриго (у всех — травмы).
Состояние команды: Вокруг «Реала» в нынешнем сезоне очень много скандалов и интриг. Это стало одной из главных причин того, что «сливочные» не претендуют ни на один трофей в нынешнем сезоне.
К тому же, конфликт главного тренера команды Альваро Арбелоа и звездного нападающего Килиана Мбаппе точно ни к чему хорошему не приведет. «Севилья» может воспользоваться разрозненностью в стане «сливочных».
Статистика для ставок
- «Севилья» одержала победу в 3-х последних матчах Примеры
- У «Реала» только одно поражение в последних 5-и встречах Примеры
- В последних 4-х очных встречах «Реал» непременно обыгрывал «Севилью»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Реалу» с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.45, а победа «Севильи» — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.10.
Прогноз: В 1-м тайме команды забьют парочку голов.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.45.
Прогноз: Можно предположить, что «Севилья» даст бой «Реалу» на своем поле.
Ставка: Победа «Севильи» с форой (0) за 2.35.