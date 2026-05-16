17 мая в рамках 37-го тура испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Жирона». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Атлетико — Жирона с коэффициентом для ставки за 3.80.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» уже гарантировали себе место в топ-5 по итогам сезона в Примере. «Атлетико» занимает 4-ю строчку с 66-ю очками в активе после 36-и туров.

На своем поле команда также располагается на 4-й позиции. «Атлетико» сумел набрать 43 очка из 54-х возможных дома, забив за 18 встреч дома 38 голов при 17-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече «матрасники» обыграли «Осасуну» со счетом 2:1, забив победный гол на 71-й минуте. Матчем ранее «Атлетико» уступил «Сельте» (0:1).

В последних 5-и встречах Примеры команда трижды победила и дважды уступила. За этот период «Атлетико» сумел забить 9 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Кардосо, Хименес, Мендоса, Молина (у всех — травмы) и Льоренте (красная карточка).

Состояние команды: «Атлетико» сохранил место в зоне Лиги чемпионов, но команда так и не смогла составить конкуренцию «Барселоне» и «Реалу» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что лидером по результативности у «Атлетико» является нападающий Александр Серлот, который забил 13 голов за 33 встречи в Примере.

«Жирона»

Турнирное положение: Команда занимает 15-е место в таблице Примеры с 40 очками в активе после 36-и туров. «Жирона» опережает зону вылета лишь на один балл.

Несмотря на это, команда неплохо выступает в гостях, занимая по этому показателю 9-е место в лиге. «Жирона» смогла набрать 17 очков из 54-х возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошлом поединке Примеры команда сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1), сравняв счет на 66-й минуте. Матчем ранее «Жирона» также поделила очки с «Райо Вальекано» (1:1).

До этого у команды было 3 поражения подряд. За этот отрезок «Жирона» уступила «Мальорке» (0:1), «Валенсии» (1:2) и «Бетису» (2:3).

Не сыграют: Хуан Карлос, Порту, Тер Стеген и Ванат (у всех — травмы).

Состояние команды: «Жирона» точно не сможет занести нынешний сезон себе в актив. В прошлые годы команда боролась за место в еврокубках, а в этом году — за выживание.

К тому же, «Жироне» очень тяжело даются очные встречи против мадридского «Атлетико». В последних 5-и матчах «матрасники» одержали 4 победы при одном поражении.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в Примере у «Атлетико» 3 победы и 2 поражения

«Жирона» не может победить в чемпионате Испании на протяжении 6-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Атлетико» 4 раза обыгрывал «Жирону»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Атлетико» с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.80, а победа «Жироны» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Атлетико» испытает проблемы с «Жироной» даже на своем поле.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Атлетико» — «Жирона» принесёт чистый выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Ничья за 3.80.

Прогноз: «Жирона» взломает оборону соперника во второй половине встречи.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Атлетико» — «Жирона» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Жироны» 0.5 больше во 2-м тайме за 1.95.