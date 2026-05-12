Бывший наставник «Факела», «Чайки», «Черноморца», «Сочи» досконально разобрал все матчи предпоследнего тура чемпионата России. Разумеется, шансы команд на те или иные места в оставшихся 17 мая матчах с одним из лучших телеэкспертов тоже обсудили.

«"Краснодару" нужно было реализовывать свои моменты»

— Вопрос чемпионства закрыт?

— Думаю, да.  К сожалению для «Краснодара» проигран ключевой матч.  Хотя играли с «Динамо» достаточно уверенно, просто нужно было реализовать свои моменты и спокойно готовиться к последнему туру.  Но вот это давление после победы «Зенита», как и бремя лидерства до того, все же сказалось.  Теперь все уже в руках Питера, в Ростове точно не проиграют.

— Победа «Динамо» над «Краснодаром» (2:1) — отчасти обратный эффект кубкового противостояния?

— Когда-то это должно было произойти.  «Динамо» обладает отличным составом, прекрасная группа атаки.  Даже по теории вероятности невозможного все время не выигрывать у равной тебе команды.  Два коллектива абсолютно сопоставимы в каждой позиции на поле.

— Сложности с логистикой «Краснодара» сыграли роль?

— Навряд ли.  Здесь определяющими стали трудности с составом, которые краснодарцы испытывают на финише.  На мой взгляд, чемпион обязан иметь куда более длинную скамейку — не количественно, а качественно.  Равноценно заменить лидеров не удается, а глубина состава ключевой момент в такой игре на два фронта.

— Что не так было сделано, раз не удержали победный счет?

— Помните, Тормена ошибся в игре с «Балтикой».  Потом Мусаев его передернул, травма дальше.  Видно, что на финише сезона не в оптимальном, мягко говоря, состоянии, поэтому две результативные ошибки, нервничает.  Не уверен, что стоило ставить, но изнутри виднее.  А что Бачи с Кривцовым поменялись флангами вообще не имеет значения, они способны играть на разных позициях.  Тренерам уже не раз приходилось искать различные варианты, чтобы игра не стала слабее.

«Динамо» — «Краснодар»
— Почему в который раз меняют Эдуарда Сперцяна?

— Мусаев говорит, что у него проблемы со спиной, но мне кажется, человек реально устал.  Каждый матч играет от ножа — забивает, отдает.  Накопительный эффект есть.  Выкладывается столько минут, сколько может.  Но морально-волевых тянет, но организм уже дает сбой.  Поэтому тренер дозирует нагрузку, как в играх, так и в тренировочном процессе, уверен.

— К Джону Кордобе по этой игре вопросы имеются?

— Когда матч проигран, вопрос ко всем.  Но динамовцы достаточно качественно сыграли в обороне, им удалось помешать ему проявить свои лучшие качества.  Хотя был отличный заброс на Ленини, который мог все предопределить.  В любом случае игрок такого уровня найдет возможность или отдать, или пробить.

— Андрей Лунев абсолютный герой последних минут, или технические огрехи выходивших на убойные позиции?

— Тот момент, который имел Боселли, большие футболисты должны реализовывать и закрывать матч.  Чистый буллит, с центра поля убегал, его никто не догонял.  Очень много времени для принятия решения, мяч под любимой левой — этот эпизод и стал ключевым в матче.

— Шансы Ролана Гусева продолжить возрастают?

— В глазах руководителей Гусев выглядит человеком, который сегодня вселяет оптимизм.  Но я бы был очень осторожен, потому что его работа меня не убедила в полной мере.  Отдельно выигранный матч у «Краснодара» — это плюс, свои позиции он чуть упрочил.  Но если мы смотрим по дистанции, глобальных изменений с точки зрения не так много.  Команда вылетела из Кубка и заканчивает чемпионат в середине таблицы.  Не стала играть ярче и фундаментально не поменялась.

Я всегда за молодых российских специалистов, но такой клуб как «Динамо» с отменным составом должен бороться только за чемпионство.  И мы видим, что футболисты высказывались после игры, как хорошо мы отомстили «Краснодару» — это ущербная психология.  В «Динамо» должен прийти тренер, который имеет опыт завоевания «золота» в тех или иных чемпионатах, совсем другого уровня человек.

Я бы очень хотел посмотреть здесь на работу Черчесова.  С удовольствием бы увидел возвращение Слуцкого в российский чемпионат применительно к «Динамо».  Нужны не ноунеймы, а люди, которые добивались результатов.  На коротком этапе можно доверить молодому специалисту даже большой клуб, но в долгую это не будет работать.  Или гений, или опыт.

«Семак не играет в угадайку»

— «Зенит» все же не мог не выиграть у «Сочи» (2:1)?

— Видно было, что додавят.  Понятно, груз ответственности, но тем не менее.  Я играл с «Факелом» против «Зенита», забили с пенальти в начале матча, долго вели в счете.  А потом очень сложно, они тебе изматывают.  Кажется, что время тает, но для обороняющейся команды оно очень медленно течет.  Сейчас здорово освежили заменами — вышел быстрый Мостовой, вышел Ерохин, который всегда приносит пользу.

Честно говоря, и до его гола вообще не сомневался, что выиграют.  «Сочи» можно похвалить за старание, желание, самоотверженность.  Но все закономерно, «Зенит» просто забрал свое.  Забей в первом тайме Энрике пенальти при 0:0, вообще бы все закончилось не начавшись.  Но этим футбол и прекрасен, что до конца была такая драматургия.  А 36-летний Ерохин еще раз подтвердил, что такие люди должны быть в команде всегда.

— В Ростове надо выходить тем же составом, или возможны изменения с учетом удачных замен против «Сочи»?

— Семак не будет играть в угадайку, очень давно работает с этими игроками и знает их возможности.  Джон Джон неплохой отрезок проводил, но сейчас в состав не попадает.  Менять Соболева нет оснований, Педро тоже.  Все на своих местах, глобальных претензий предъявить некому.  А так, чтобы поощрить из-за хорошего выхода на замену, такого не будет.  Разве что тесты могут повлиять, но маловероятно.  Семак очень вдумчивый, прагматичный тренер.

«Никаких подковерных игр быть не может»

— По ходу матча никто не сомневался в победе «Пари НН» над ЦСКА (1:2).  Что за чудо?

— Действительно чудо.  И тренер ЦСКА делает хорошую мину при плохой игре, говоря, что стычка Торопа с Жоао Виктором признак неравнодушия.  Не надо начинать потасовку на глазах у всей страны, это только во вред и итоговый результат вопреки всему происходившему на поле.  Нижний проводил хороший матч с точки зрения качества, но опять же Гаранин стал заложником своих эмоций.  Когда все получается, создаются моменты, за пять минут до конца нужно сушить игру и тактически перестроиться.  Ему можно только посочувствовать — мне нравится его стиль ромбом, мяч под контролем, бегущие команды.  Но когда два года не работал в большом футболе, это сказывается.  ЦСКА выпускает молодых игроков, которые переворачивают ход матча — отдают, забивают.

— Имрана Фирова знали до этого матча?

— Конечно.  Но что он выйдет и перевернет игру, это как сказка.  Такое бывает раз в жизни.  И тренеру ЦСКА повезло, что пацан вытащил этот матч, поскольку армейцы играли отвратительно.  И сейчас руководителям надо срочно садиться и принимать решение, поскольку на поле был полный бардак.  Нет никаких оснований предполагать какие-то подковерные игры со стороны отдельных футболистов.  Растренированные, отсюда такие действия.  Все началось с предыдущего тренера, когда футболисты стали терять веру.

Квалификация некоторых игроков вызывает вопрос, как они вообще в такой большой клуб попали.  Когда ушли Роша и Дивеев команда сразу перестала бороться за чемпионство.  Сейчас ЦСКА — набор игроков с большими русскими талантами, которым этот клуб не безразличен и которые умеют играть в футбол.  Имею в виду Облякова, Кисляка, Кругового, Глебова, Лукина… К ним надо добавить 3-4 иностранцев действительно высокого уровня.  Ну, и тренера, который приведет команду к успеху.  Здесь же откровенно повезло благодаря Фирову и Козлову.

— «Спартак» без Жедсона с «Рубином» (1:0) — образец взаимозаменяемости?

— «Спартак» не заметил потери бойца, имея грандиозный состав.  И мне кажется именно этот сейчас оптимальный.  Когда выходит Жедсон, он менее сбалансирован, сразу перекос в сторону атаки.  Что самого дорогого футболиста оставили на лавке, это только в плюс микроклимату, иначе все от лукавого.  Мне нравится работа Карседо.  Он понимал, что «Рубин» опасен, есть очень быстрые латерали.  И поставь Жедсона сразу, могли возникнуть проблемы на флангах.  «Спартак» полностью превзошел креативностью да и вообще во всех компонентах.  Красно-белые сейчас показывают самую яркую, изобретательную игру в атаке, поэтому победа абсолютно заслуженная, пусть и скромная по счету.

— Манфред Угальде близок к тому, образца осени 24-го года?

— Я вчера на «Матче» принимал решение, кто будет лучшим и отдал предпочтение Ву.  Но думал между ними, поскольку Угальде вновь оказывает очень большое влияние на игру «Спартака» в атаке.  Да, он не забил, пока не удается преодолеть этот психологический барьер, хотя моменты есть в каждом матче.  Но отдал две голевые передачи.  Маркиньоса еще вывел, бил головой, отходит назад, завязывает игру.  Но в «Спартаке» нужно забивать не меньше 15 за чемпионат — для основного форварда это главное.

«У Дзюбы травма не вовремя, как всегда и бывает»

— В матче «Локомотив» — «Балтика» (1:0) раннего удаления гостей никак нельзя было избежать?

— С точки зрения Андраде, наверное, можно.  Талалаев правильно сказал, что он головой уже в другой команде, переходит в «Зенит», но все равно поставил.  С точки зрения судьи, удаление оправданное — абсурдный фол в центре поля, специально наступал, где мяча даже близко не было.  Справедливая красная карточка.  Конечно, это повлияло на результат матча.

— Все же балтийцам удалось сохранить интригу, отчасти не повезло?

— «Балтика» сражается.  Пусть не выигрывает в последнее время, но не рассыпается.  С учетом отсутствия Хиля, который делает разницу, заслуживают огромного уважения.  В меньшинстве заработали, но не забили пенальти, были еще хорошие подходы.  Могли перевернуть этот матч, но не получилось.  Поэтому здесь к ним никаких вопросов.  Но для того, чтобы быть в тройке пока не хватает силенок.

— Очень уверенная игра Ростова с «Акроном» в Самаре (1:3) явно не на ничью была?

— На самом деле, «Ростов» проводит слабенький сезон.  Но два последних матча на выезде перевернули картину с ног на голову.  Разрушили игру Махачкалы и приехали сюда с мыслью не проиграть, понятно, поскольку ничья полностью устраивала.  Но с такими квалифицированными игроками ты априори каждый матч можешь играть на победу.  Увидели, что «Акрон» не такой страшный и начали играть с позиции силы.  Все закономерно.

— Артем Дзюба, как выясняется, незаменим?

— Тут вообще вопросов нет — один из лучших нападающих этого чемпионата.  А по умению вести единоборства, влиять на результат тем более.  Дзюба просто по характеру такой, все от души.  Мы видели: Беншимол старается, машет руками, кричит но не то, имитация.  А Дзюба просто такой по жизни.  Не случайно Заур Тедеев говорит, что сам многому у него научился.  А когда тренер такое транслирует, то несет ответственность за свои слова.  Травма не вовремя, как всегда бывает в футболе.

— «Ахмат» в Махачкале (1:1) никак не хотел уступать по спортивным или неким политическим причинам?

— В современных реалиях политическое влияние вообще немыслимо.  Все дружат, все общаются.  Футбол был честный, открытый, настоящий.  Результат справедлив, потому что в первом тайме Махачкала была лучше, но с Черчесовым этого недостаточно, нужно играть все 90 минут.  Сейчас будет настаивать на приобретениях, чтобы быть очень близко к группе лидирующих команд.

— «Оренбург», победивший «Крылья» (1:0), что-то выигрывает из-за покрытий, или им даже сложнее постоянно переходя с одного на другое?

— Безусловно, им трудно.  Но этот стадион имеет какую-то магическую ауру.  Сколько раз туда приезжали, всегда сложно.  Плюс быстрая, темповая команда, отличная работа Ахметзянова.  Абсолютно заслуженно сохранили прописку в РПЛ.

— Что нас ждет в ключевых матчах последнего тура?

— По поводу первого места уже сказал — «Зенит».  «Локомотив» устраивает ничья с ЦСКА в борьбе за «бронзу», и он ее добьется.  Внизу все сложно, поскольку Махачкала принимает «Спартак», а «Пари НН» едет к немотивированному «Рубину».  А при равенстве очков Нижний будет выше.  То есть, интрига есть везде.  Мой прогноз, что «Крылья» не проиграют «Акрону», соответственно тольяттинцы сыграют в переходных, как и Махачкала.  А Нижний все же вылетит напрямую.