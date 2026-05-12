Бывший наставник «Факела», «Чайки», «Черноморца», «Сочи» досконально разобрал все матчи предпоследнего тура чемпионата России. Разумеется, шансы команд на те или иные места в оставшихся 17 мая матчах с одним из лучших телеэкспертов тоже обсудили.

«"Краснодару" нужно было реализовывать свои моменты»

— Вопрос чемпионства закрыт?

— Думаю, да. К сожалению для «Краснодара» проигран ключевой матч. Хотя играли с «Динамо» достаточно уверенно, просто нужно было реализовать свои моменты и спокойно готовиться к последнему туру. Но вот это давление после победы «Зенита», как и бремя лидерства до того, все же сказалось. Теперь все уже в руках Питера, в Ростове точно не проиграют.

— Победа «Динамо» над «Краснодаром» (2:1) — отчасти обратный эффект кубкового противостояния?

— Когда-то это должно было произойти. «Динамо» обладает отличным составом, прекрасная группа атаки. Даже по теории вероятности невозможного все время не выигрывать у равной тебе команды. Два коллектива абсолютно сопоставимы в каждой позиции на поле.

— Сложности с логистикой «Краснодара» сыграли роль?

— Навряд ли. Здесь определяющими стали трудности с составом, которые краснодарцы испытывают на финише. На мой взгляд, чемпион обязан иметь куда более длинную скамейку — не количественно, а качественно. Равноценно заменить лидеров не удается, а глубина состава ключевой момент в такой игре на два фронта.

— Что не так было сделано, раз не удержали победный счет?

— Помните, Тормена ошибся в игре с «Балтикой». Потом Мусаев его передернул, травма дальше. Видно, что на финише сезона не в оптимальном, мягко говоря, состоянии, поэтому две результативные ошибки, нервничает. Не уверен, что стоило ставить, но изнутри виднее. А что Бачи с Кривцовым поменялись флангами вообще не имеет значения, они способны играть на разных позициях. Тренерам уже не раз приходилось искать различные варианты, чтобы игра не стала слабее.

— Почему в который раз меняют Эдуарда Сперцяна?

— Мусаев говорит, что у него проблемы со спиной, но мне кажется, человек реально устал. Каждый матч играет от ножа — забивает, отдает. Накопительный эффект есть. Выкладывается столько минут, сколько может. Но морально-волевых тянет, но организм уже дает сбой. Поэтому тренер дозирует нагрузку, как в играх, так и в тренировочном процессе, уверен.

— К Джону Кордобе по этой игре вопросы имеются?

— Когда матч проигран, вопрос ко всем. Но динамовцы достаточно качественно сыграли в обороне, им удалось помешать ему проявить свои лучшие качества. Хотя был отличный заброс на Ленини, который мог все предопределить. В любом случае игрок такого уровня найдет возможность или отдать, или пробить.

— Андрей Лунев абсолютный герой последних минут, или технические огрехи выходивших на убойные позиции?

— Тот момент, который имел Боселли, большие футболисты должны реализовывать и закрывать матч. Чистый буллит, с центра поля убегал, его никто не догонял. Очень много времени для принятия решения, мяч под любимой левой — этот эпизод и стал ключевым в матче.

— Шансы Ролана Гусева продолжить возрастают?

— В глазах руководителей Гусев выглядит человеком, который сегодня вселяет оптимизм. Но я бы был очень осторожен, потому что его работа меня не убедила в полной мере. Отдельно выигранный матч у «Краснодара» — это плюс, свои позиции он чуть упрочил. Но если мы смотрим по дистанции, глобальных изменений с точки зрения не так много. Команда вылетела из Кубка и заканчивает чемпионат в середине таблицы. Не стала играть ярче и фундаментально не поменялась.

Я всегда за молодых российских специалистов, но такой клуб как «Динамо» с отменным составом должен бороться только за чемпионство. И мы видим, что футболисты высказывались после игры, как хорошо мы отомстили «Краснодару» — это ущербная психология. В «Динамо» должен прийти тренер, который имеет опыт завоевания «золота» в тех или иных чемпионатах, совсем другого уровня человек.

Я бы очень хотел посмотреть здесь на работу Черчесова. С удовольствием бы увидел возвращение Слуцкого в российский чемпионат применительно к «Динамо». Нужны не ноунеймы, а люди, которые добивались результатов. На коротком этапе можно доверить молодому специалисту даже большой клуб, но в долгую это не будет работать. Или гений, или опыт.

«Семак не играет в угадайку»

— «Зенит» все же не мог не выиграть у «Сочи» (2:1)?

— Видно было, что додавят. Понятно, груз ответственности, но тем не менее. Я играл с «Факелом» против «Зенита», забили с пенальти в начале матча, долго вели в счете. А потом очень сложно, они тебе изматывают. Кажется, что время тает, но для обороняющейся команды оно очень медленно течет. Сейчас здорово освежили заменами — вышел быстрый Мостовой, вышел Ерохин, который всегда приносит пользу.

Честно говоря, и до его гола вообще не сомневался, что выиграют. «Сочи» можно похвалить за старание, желание, самоотверженность. Но все закономерно, «Зенит» просто забрал свое. Забей в первом тайме Энрике пенальти при 0:0, вообще бы все закончилось не начавшись. Но этим футбол и прекрасен, что до конца была такая драматургия. А 36-летний Ерохин еще раз подтвердил, что такие люди должны быть в команде всегда.

— В Ростове надо выходить тем же составом, или возможны изменения с учетом удачных замен против «Сочи»?

— Семак не будет играть в угадайку, очень давно работает с этими игроками и знает их возможности. Джон Джон неплохой отрезок проводил, но сейчас в состав не попадает. Менять Соболева нет оснований, Педро тоже. Все на своих местах, глобальных претензий предъявить некому. А так, чтобы поощрить из-за хорошего выхода на замену, такого не будет. Разве что тесты могут повлиять, но маловероятно. Семак очень вдумчивый, прагматичный тренер.

«Никаких подковерных игр быть не может»

— По ходу матча никто не сомневался в победе «Пари НН» над ЦСКА (1:2). Что за чудо?

— Действительно чудо. И тренер ЦСКА делает хорошую мину при плохой игре, говоря, что стычка Торопа с Жоао Виктором признак неравнодушия. Не надо начинать потасовку на глазах у всей страны, это только во вред и итоговый результат вопреки всему происходившему на поле. Нижний проводил хороший матч с точки зрения качества, но опять же Гаранин стал заложником своих эмоций. Когда все получается, создаются моменты, за пять минут до конца нужно сушить игру и тактически перестроиться. Ему можно только посочувствовать — мне нравится его стиль ромбом, мяч под контролем, бегущие команды. Но когда два года не работал в большом футболе, это сказывается. ЦСКА выпускает молодых игроков, которые переворачивают ход матча — отдают, забивают.

— Имрана Фирова знали до этого матча?

— Конечно. Но что он выйдет и перевернет игру, это как сказка. Такое бывает раз в жизни. И тренеру ЦСКА повезло, что пацан вытащил этот матч, поскольку армейцы играли отвратительно. И сейчас руководителям надо срочно садиться и принимать решение, поскольку на поле был полный бардак. Нет никаких оснований предполагать какие-то подковерные игры со стороны отдельных футболистов. Растренированные, отсюда такие действия. Все началось с предыдущего тренера, когда футболисты стали терять веру.

Квалификация некоторых игроков вызывает вопрос, как они вообще в такой большой клуб попали. Когда ушли Роша и Дивеев команда сразу перестала бороться за чемпионство. Сейчас ЦСКА — набор игроков с большими русскими талантами, которым этот клуб не безразличен и которые умеют играть в футбол. Имею в виду Облякова, Кисляка, Кругового, Глебова, Лукина… К ним надо добавить 3-4 иностранцев действительно высокого уровня. Ну, и тренера, который приведет команду к успеху. Здесь же откровенно повезло благодаря Фирову и Козлову.

— «Спартак» без Жедсона с «Рубином» (1:0) — образец взаимозаменяемости?

— «Спартак» не заметил потери бойца, имея грандиозный состав. И мне кажется именно этот сейчас оптимальный. Когда выходит Жедсон, он менее сбалансирован, сразу перекос в сторону атаки. Что самого дорогого футболиста оставили на лавке, это только в плюс микроклимату, иначе все от лукавого. Мне нравится работа Карседо. Он понимал, что «Рубин» опасен, есть очень быстрые латерали. И поставь Жедсона сразу, могли возникнуть проблемы на флангах. «Спартак» полностью превзошел креативностью да и вообще во всех компонентах. Красно-белые сейчас показывают самую яркую, изобретательную игру в атаке, поэтому победа абсолютно заслуженная, пусть и скромная по счету.

— Манфред Угальде близок к тому, образца осени 24-го года?

— Я вчера на «Матче» принимал решение, кто будет лучшим и отдал предпочтение Ву. Но думал между ними, поскольку Угальде вновь оказывает очень большое влияние на игру «Спартака» в атаке. Да, он не забил, пока не удается преодолеть этот психологический барьер, хотя моменты есть в каждом матче. Но отдал две голевые передачи. Маркиньоса еще вывел, бил головой, отходит назад, завязывает игру. Но в «Спартаке» нужно забивать не меньше 15 за чемпионат — для основного форварда это главное.

«У Дзюбы травма не вовремя, как всегда и бывает»

— В матче «Локомотив» — «Балтика» (1:0) раннего удаления гостей никак нельзя было избежать?

— С точки зрения Андраде, наверное, можно. Талалаев правильно сказал, что он головой уже в другой команде, переходит в «Зенит», но все равно поставил. С точки зрения судьи, удаление оправданное — абсурдный фол в центре поля, специально наступал, где мяча даже близко не было. Справедливая красная карточка. Конечно, это повлияло на результат матча.

— Все же балтийцам удалось сохранить интригу, отчасти не повезло?

— «Балтика» сражается. Пусть не выигрывает в последнее время, но не рассыпается. С учетом отсутствия Хиля, который делает разницу, заслуживают огромного уважения. В меньшинстве заработали, но не забили пенальти, были еще хорошие подходы. Могли перевернуть этот матч, но не получилось. Поэтому здесь к ним никаких вопросов. Но для того, чтобы быть в тройке пока не хватает силенок.

— Очень уверенная игра Ростова с «Акроном» в Самаре (1:3) явно не на ничью была?

— На самом деле, «Ростов» проводит слабенький сезон. Но два последних матча на выезде перевернули картину с ног на голову. Разрушили игру Махачкалы и приехали сюда с мыслью не проиграть, понятно, поскольку ничья полностью устраивала. Но с такими квалифицированными игроками ты априори каждый матч можешь играть на победу. Увидели, что «Акрон» не такой страшный и начали играть с позиции силы. Все закономерно.

— Артем Дзюба, как выясняется, незаменим?

— Тут вообще вопросов нет — один из лучших нападающих этого чемпионата. А по умению вести единоборства, влиять на результат тем более. Дзюба просто по характеру такой, все от души. Мы видели: Беншимол старается, машет руками, кричит но не то, имитация. А Дзюба просто такой по жизни. Не случайно Заур Тедеев говорит, что сам многому у него научился. А когда тренер такое транслирует, то несет ответственность за свои слова. Травма не вовремя, как всегда бывает в футболе.

— «Ахмат» в Махачкале (1:1) никак не хотел уступать по спортивным или неким политическим причинам?

— В современных реалиях политическое влияние вообще немыслимо. Все дружат, все общаются. Футбол был честный, открытый, настоящий. Результат справедлив, потому что в первом тайме Махачкала была лучше, но с Черчесовым этого недостаточно, нужно играть все 90 минут. Сейчас будет настаивать на приобретениях, чтобы быть очень близко к группе лидирующих команд.

— «Оренбург», победивший «Крылья» (1:0), что-то выигрывает из-за покрытий, или им даже сложнее постоянно переходя с одного на другое?

— Безусловно, им трудно. Но этот стадион имеет какую-то магическую ауру. Сколько раз туда приезжали, всегда сложно. Плюс быстрая, темповая команда, отличная работа Ахметзянова. Абсолютно заслуженно сохранили прописку в РПЛ.

— Что нас ждет в ключевых матчах последнего тура?

— По поводу первого места уже сказал — «Зенит». «Локомотив» устраивает ничья с ЦСКА в борьбе за «бронзу», и он ее добьется. Внизу все сложно, поскольку Махачкала принимает «Спартак», а «Пари НН» едет к немотивированному «Рубину». А при равенстве очков Нижний будет выше. То есть, интрига есть везде. Мой прогноз, что «Крылья» не проиграют «Акрону», соответственно тольяттинцы сыграют в переходных, как и Махачкала. А Нижний все же вылетит напрямую.