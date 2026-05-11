«Динамо» и «Краснодар» снова встречаются спустя несколько дней после кубковой дуэли, которая завершилась серией пенальти и выходом «быков» в Суперфинал. Для москвичей это уже скорее матч статуса и реванша, для гостей — один из двух последних шагов к защите чемпионского титула. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

30' Тюкавин получил жёлтую за фол на половине поля «Краснодара».

29' Касерес был первым на подборе и пробил в касание — выше ворот.

28' «Динамо» заработало угловой.

27' Неточным получился навес Артура в штрафную, Агкацев забрал мяч.

26' Прессинг включает «Динамо», не дают хозяева спокойно разыгрывать «Краснодару».

24' Заброс Сперцяна в штрафную не получился, Лунёв спокойно забрал мяч.

21' В офсайде оказался Кордоба в штрафной «Динамо».

20' Снова у Касереса не получился заброс по правому флангу, Нгамалё упустил мяч в аут.

18' Очень опасно по правому флангу убежал Сперцян и пытался выкатить под удар Кордобе, мяч срезался в ближний угол — Лунёв успел перевести на угловой!

17' В штрафную навесил Осипенко с левого фланга, Агкацев спокойно забрал мяч в руки.

16' Почти образцовую контратаку провёл «Краснодар», у Сперцяна не получилось подстроиться под мяч после подачи Батчи.

15' Нгамалё опасно навешивал в штрафную, но на дальней штанге не зацепился за мяч Артур.

13' Тюкавин протащил мяч к штрафной и пробил мимо ворот! А ведь мог покатить налево Артуру, двумя руками просил пас вингер.

11' Тормена головой отправил мяч к штрафной «Динамо», но у Кордобы не получилось его принять.

09' Угловой заработал «Краснодар».

08' Кривцов внешней стороной стопы вырезал вперёд на Кордобу, слишком сильным получился пас — Лунёв забрал мяч на выходе.

07' Касерес пытался сделать заброс по правому флангу, но отправил мяч в аут.

06' Кривцов сбил Нгамалё в центре поля, кажется, на ахилл наступил вингеру «Динамо».

04' Коста вроде бы выиграл борьбу во вратарской, но акцентированно пробить головой не получилось.

03' Не получилась подача у Сперцяна, но мяч ушёл на угловой.

02' Штрафной заработал «Краснодар» на левом фланге, Сперцян готовится подавать.

01' «Краснодар» разыграл мяч с центра поля, стартует центральный матч 29-го тура!

20:00 Команды на поле! Матч на стадионе «Динамо» начинается с минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны.

19:45 В Москве сегодня вечером очень хмурая погода, туманно и пасмурно над «ВТБ Ареной». Пока что дождя нет, но он вполне может начаться по ходу игры.

19:40 «Динамо» всё-таки проводит сегодня небольшую ротацию, с первых минут выйдут Глебов и Маринкин. Почти автоматически это означает замены во втором тайме, на поле ждём Миранчука, Фомина или Чавеса. Ну а «Краснодар», как всегда, ограничен по заявка – отметить стоит разве что отсутствие Жубала в старте, с первых минут выйдет пара Коста-Тормена.

19:35 Стартовые составы команд на главный матч 29-го тура:

«Динамо»: Лунёв, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Глебов, Маринкин, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Ленини, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.

19:30 Обслуживать встречу будет Инал Танашев вместе со своими помощниками Рустамом Мухтаровым и Адланом Хатуевым. За ВАР будут отвечать Павел Кукуян и Роман Сафьян.

«Динамо»

После вылета из Кубка сезон «Динамо», по сути, закончен. В чемпионате команда Ролана Гусева идёт восьмой и почти наверняка финиширует в середине таблицы: до шестого места далеко, снизу серьёзного давления тоже нет. Кубок был шансом спасти неоднозначный сезон, но две нулевые ничьи с «Краснодаром» и поражение в серии пенальти этот путь закрыли.

При этом сами матчи с «быками» показали, что «Динамо» способно конкурировать с чемпионом. Гусев после ответной встречи отдельно отметил, что команда может играть и переигрывать «Краснодар». Но психологический фон теперь сложный: впереди формально обычный матч РПЛ, а за спиной — болезненное поражение от того же соперника и позднее возвращение в Москву из-за проблем с перелётом.

Состав может быть не самым предсказуемым. «Динамо» нет смысла выжимать всё из лидеров, поэтому часть игроков может получить передышку. Тюкавин, не забивший пенальти в кубковой серии, наверняка будет мотивирован исправиться, но не исключено, что начнёт на скамейке или проведёт неполный матч. Нгамалё может вернуться в старт после дисквалификации, а Гомес — получить отдых.

Главная проблема в этой паре — атака против «Краснодара». «Динамо» не забивает этому сопернику уже восемь матчей подряд, включая встречи в чемпионате и Кубке. Три последние игры завершились 0:0, но общий фон всё равно не в пользу москвичей: в РПЛ побед над «Краснодаром» нет с апреля 2022 года.

«Краснодар»

«Краснодар» прямо сейчас — в самой горячей точке сезона. Команда Мурада Мусаева уже вышла в Суперфинал Кубка России и продолжить лидировать в РПЛ в случае победы в Москве. До золотого дубля осталось совсем немного, но именно последние шаги обычно самые тяжёлые.

В чемпионате «быки» выиграли три матча подряд, но все — с минимальным запасом. Весной легко было разве что с «Пари НН» (5:0), а дальше почти каждый результат добывался с трудом. Это не выглядит доминированием, зато говорит о зрелости и о том, что «Краснодар» регулярно находит способ выжимать максимум.

Кадрово есть важные нюансы. Джованни Гонсалес дисквалифицирован, его должен заменить Валентин Пальцев — именно такая перестановка была в кубковой игре. Зато возвращается Черников, а по Дугласу Аугусто остаётся вопрос готовности. Если он не готов, в опорной зоне снова может выйти Ленини, а Кривцов сместится ближе к атаке.

Выездная статистика «Краснодара» — один из главных аргументов в его пользу. Команда набрала больше всех очков на чужих полях, проиграла в гостях только «Рубину» и пропустила всего восемь мячей — лучший показатель чемпионата. При этом весной победы на выезде часто приходят в концовках и с разницей в один гол, что очень похоже на нынешний стиль команды.

Контекст и цифры

Команды провели 33 официальных матча: у «Краснодара» 13 побед, у «Динамо» — девять, ещё 11 игр завершились вничью. В РПЛ преимущество тоже на стороне южан: 12 побед против восьми. В этом сезоне «Краснодар» уже обыграл «Динамо» в чемпионате 1:0, а в Кубке трижды не пропустил от москвичей. Отдельная деталь: в прошлом сезоне победа над «Динамо» стала для «быков» золотой — именно после неё клуб взял первый чемпионский титул.

