«Краснодар» сделает еще один шаг в сторону чемпионства?

прогноз на РПЛ, ставка за 2.20

11 мая в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Динамо — Краснодар с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Динамо»

Турнирное положение: «Бело-голубые» точно не смогут занести нынешний сезон себе в актив. После 28-и туров «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе.

Команда прочно закрепилась в середине турнирной таблицы чемпионата России. «Динамо» уже точно не свалится в зону вылета, но и за топ-5 побороться шансов нет.

Последние матчи: В прошедшей встрече «бело-голубые» по пенальти уступили «Краснодару» (0:0, 5:6 по пен.) в финале Кубка России Пути РПЛ. Матчем ранее «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (0:0).

В последних 5-и встречах в рамках РПЛ команда проиграла только «Рубину» со счетом 0:1, а также по 2 раза «бело-голубые» победили и сыграли вничью. За этот период «Динамо» сумело забить 7 голов при 5-и пропущенных.

Не сыграют: Рубенс и Зайнутдинов (у обоих — травмы).

Состояние команды: После того, как Ролан Гусев возглавил «Динамо», команда преобразилась, но затем забуксовала. «Бело-голубые» даже близко не боролись за место в тройке лидеров в РПЛ.

«Динамо» тяжело даются встречи против «Краснодара». В предыдущих 5-и очных встречах «бело-голубые» победили лишь однажды, один раз команды сыграли вничью и трижды победили «быки».

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» продолжают ожесточенную борьбу с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ. За два тура до конца сезона «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 63 очками в активе.

Подопечные Мурада Мусаева опережают «сине-бело-голубых» на один балл. Если «Краснодар» выиграет в последних двух встречах, то точно гарантируют себе чемпионство.

Последние матчи: В прошлом поединке «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в финале Кубка России Пути регионов. До этого «быки» одолели «Акрон» (1:0) в РПЛ.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Краснодар» также одолел махачкалинское «Динамо» (2:1) и «Спартак» (2:1).

Не сыграют: Гонсалес (перебор желтых карточек), Кокшаров, Стежко и Виктор Са (у всех — травмы).

Состояние команды: «Краснодар» уже второй год подряд играет стабильно хорошо в РПЛ, опережая «Зенит». Теперь осталось всего 2 матча и реальный шанс защитить титул.

Ключевые игроки «Краснодара» — Джон Кордоба и Эдуард Сперцян делают разницу и в нынешнем сезоне. У Сперцяна и вовсе 27 очков по системе гол+пас (15+12) в 28-и встречах РПЛ.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Динамо» выиграло только 1 раз

«Краснодар» выиграл 4 последних матча во всех турнирах

В последних 5-и очных встречах «Краснодара» 3 раза обыграл «Динамо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Краснодару» с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.05, а победа «Динамо» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что команды проведут низовой матч.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.20.

Прогноз: «Краснодару» уже некуда отступать. Прогнозируем победу «быков».

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.85.