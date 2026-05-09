«ПСЖ» не заметит «Брест», но пропустит

прогноз на матч французской Лиги 1, ставка за 1.95

10 мая в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу сыграют «ПСЖ» и «Брест». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч ПСЖ — Брест с коэффициентом для ставки за 1.95.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане уже практически обеспечили себе чемпионский титул и точно не должны его терять.

«Красно-синие» в настоящий момент имеют в своем активе 70 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1.

За 31 матч команда из Парижа целых 70 раз поразила ворота соперников и 27 раз пропустила в свои.

Последние матчи: среди недели парижский коллектив смог пробиться в финал Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей «ПСЖ» (5:4, 1:1).

В чемпионате Франции же « ПСЖ » поделил очки с «Лорьяном» (2:2) и выиграл у «Анже» (3:0) и «Нанта» (3:0).

Не сыграют: травмированы Ашраф Хакими и Люка Шевалье.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике на шесть очков опережают второй «Ланс» за три тура до конца Лиги 1. Также «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов и может второй раз подряд выиграть главный евротурнир.

«Брест»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком лиги и уже точно не покинет высший французский дивизион.

«Пираты» сейчас имеют в своем активе 38 зачетных баллов и 12-я строчка в турнирной таблице.

Коллектив из Бреста имеет отрицательную на данный момент разницу забитых и пропущенных мячей — 41:51.

Последние матчи: брестская команда в прошлых турах проиграла «Парижу» (0:4) и сыграла вничью с «Лансом» (3:3) и «Нантом» (1:1).

До этого же брестцы также уступили «Ренну» (3:4), «Осеру» (0:3) и «Монако» (0:2).

Не сыграют: травмирован Локо, дисквалифицирован Лала.

Состояние команды: сейчас «Брест» уже особо ни за что не борется в текущем сезоне и просто его доигрывают. Подопечные Эрика Руа намного отстают от еврокубковой зоны и намного опережают зону вылета.

В прошлом сезоне «Брест» финишировал девятый, но в этой кампании уже вряд ли сможет повторить прошлогодний результат.

Статистика для ставок

«ПСЖ» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Брест» не выигрывает на протяжении 6 матчей

В последнем очном поединке команд «ПСЖ» разгромил «Брест» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа «Бреста» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.33 и 3.05.

Прогноз: «ПСЖ» намного сильнее соперника и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой-2 за 1.95.

Прогноз: «ПСЖ» забивает много, но и пропускает почти всегда, поэтому обе команды вполне могут забить.

Ставка: обе забьют за 1.95.