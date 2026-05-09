В The cosmic Circus рассказывают о Mouse: P. I. For Hire — шутере от первого лица, получившего высокие оценки обозревателей.

На первый взгляд Mouse: P. I. For Hire производит впечатление игры, выросшей из идеи, которой изначально хватило бы разве что на короткое демо — не более. Сложно поверить, что подобная концепция вообще могла разрастись до настолько проработанного и любовно собранного проекта.

Но стоит задуматься чуть глубже — и все мгновенно встает на свои места. Шутер от первого лица про мышь-детектива, выполненный в стилистике черно-белой анимации 1930-х годов?

Лишь только это описание подается как нечто по-настоящему свежее и необычное для современной игровой индустрии. И главное — игра действительно оправдывает это ощущение.

Проектом занимается польская студия Fumi Games, и одним из ее важнейших решений стало полное погружение в выбранную эстетику. Разработчики не ограничились поверхностным визуальным стилем, а выстроили вокруг него всю игру целиком, сделав этот мрачный ретро-мир понятным и притягательным даже для широкой аудитории.

Анимация здесь существует не ради внешнего эффекта: она напрямую влияет на движения персонажей, на восприятие окружения и даже на то, как разворачиваются перестрелки и сцены экшена.

Практически каждую минуту не покидает чувство, будто играешь внутри ожившего мультфильма — только этот мультфильм давно утратил наивность и превратился в куда более жесткую, мрачную и циничную историю.

[Внимание: далее присутствуют легкие спойлеры к игре!]

Сюжет Mouse: P. I. For Hire

Mouse: P. I. For Hire Steam

Главным героем Mouse: P. I. For Hire выступает Джек Пеппер — частный детектив, пытающийся разобраться в хаосе, который постепенно захлестывает Маусбург. Мир игры выдержан в черно-белой эстетике 1930-х, и благодаря чему создается стойкое ощущение, будто весь город медленно сгнивает изнутри.

Маусбург здесь выполнен не просто как набор локаций и миссий. Это полноценная часть повествования, самостоятельный персонаж, пропитанный тайнами, преступностью, тревогой и постоянным напряжением.

Каждая подворотня, каждый офис, случайный прохожий или темный угол улицы будто скрывают собственную историю — даже если игроку так и не удастся докопаться до нее до конца.

Повествование начинается довольно неспешно — с рядового дела, которое позволяет постепенно влиться в атмосферу мира, не вываливая на игрока весь массив информации сразу.

Но чем глубже Джек погружается в расследование, тем сильнее история выходит за рамки обычного детективного сюжета. Перед ним начинает раскрываться куда более мрачная сторона знакомого мира — наполненная коррупцией, жестокостью и откровенным безумием.

Простое расследование постепенно перерастает в запутанный заговор, где переплетаются влиятельные фигуры, сомнительные эксперименты и скрытые мотивы, о которых поначалу даже не задумываешься.

При этом игра уверенно выдерживает выбранный тон на протяжении всей кампании, регулярно заигрывая с классическими элементами нуара. В повествовании разбросано немало отсылок и небольших пасхалок, вдохновленных культовыми произведениями той эпохи.

Атмосфера постоянного недоверия, лжи, хаоса и медленно нарастающего помешательства не отпускает практически ни на минуту. Многие персонажи существуют в той самой серой зоне, где до последнего невозможно понять, чего они добиваются на самом деле.

Одной из сильнейших сторон сюжета становится сама структура расследований. Вместо того чтобы вести игрока по одной прямолинейной истории, Mouse: P. I. For Hire постоянно сталкивает между собой несколько дел, постепенно переплетая их в единый клубок.

Порой возникает ощущение, будто одновременно приходится распутывать сразу несколько нитей, собирая разрозненные улики, смысл которых станет понятен лишь спустя часы. И чем дальше заходит расследование, тем сильнее окружающий мир начинает давить на сознание.

Впрочем, идеальным сюжет все же назвать нельзя. Некоторые повороты довольно легко считываются — особенно для тех, кто хорошо знаком с классическими нуарными историями.

Но удивительно, что данная прямолинейность почти не воспринимается как серьезная проблема. Скорее наоборот. Mouse: P. I. For Hire не пытается искусственно растягивать расследование на десятки часов, как это любят делать многие дорогостоящие детективные проекты, где герой способен полкампании топтаться на месте без малейшего продвижения вперед.

Здесь история не разваливается и не теряет темп, хотя отдельные сцены все же могли бы производить куда более сильное впечатление.

Геймплей и механики

Mouse: P. I. For Hire Steam

С точки зрения игрового процесса Mouse: P. I. For Hire оказывается совсем не тем, чего ожидаешь от мрачной нуарной подачи. Уже с первых минут становится ясно: перед игроком не медлительный детективный симулятор, а стремительный шутер от первого лица, который постоянно подбрасывает новые ситуации и не дает заскучать.

Практически все время приходится двигаться, уходить от атак, на ходу менять оружие и моментально реагировать на противников, которые редко предоставляют хоть секунду передышки.

Перестрелки ощущаются по-настоящему бодро — особенно в начале прохождения, когда игра активно знакомит с собственными механиками. Одни виды оружия устраняют врагов максимально необычными способами, другие заточены под контроль толпы или взаимодействие с окружением.

Но главное достоинство местного геймплея заключается в том, как органично экшен переплетается с расследованием. После напряженных боевых эпизодов игра регулярно дает возможность выдохнуть: исследовать локации, разговаривать с персонажами и собирать информацию.

Благодаря этому структура прохождения куда сильнее поддерживает саму детективную концепцию, а каждое продвижение вперед ощущается более осмысленным и ценным.

По мере прохождения попадаются головоломки, дополнительные активности и необязательные задания, которые делают Маусбург более живым и интерактивным.

Не все эти элементы одинаково важны для общего повествования, однако именно они помогают игре не скатиться в однообразие слишком быстро.

Вместе с тем в подобных моментах особенно хорошо видно желание разработчиков создать не просто очередной шутер в черно-белой стилистике с налетом нуара, но проект с собственным характером и настроением.

В целом механики не раскрывают весь свой потенциал на сто процентов, однако со своей задачей справляются уверенно. Mouse: P. I. For Hire вряд ли перевернет жанр с ног на голову. И все же игра предлагает достаточно разнообразия, необычных идей и индивидуальности, чтобы сохранять интерес до самого конца.

А главное — весь игровой процесс остается достаточно легким, изобретательным и увлекательным — и уж точно не утомляет игрока постоянным давлением.

Mouse: P. I. For Hire: итоговые впечатления

Mouse: P. I. For Hire Steam

Mouse: P. I. For Hire относится к тем редким играм, которые с самого начала прекрасно понимают, чем именно хотят казаться, и уверенно придерживаются выбранного курса — даже если ради этого приходится идти на спорные решения и осознанные риски.

В результате получился необычный детективный экшен в духе 1930-х, способный буквально на несколько часов полностью утянуть в свой мир без желания отвлекаться на что-либо еще.

Главная сила Mouse: P. I. For Hire заключается в том, насколько цельно здесь работают все элементы. Визуальный стиль, музыка, атмосфера и сам игровой процесс существуют не по отдельности, а поддерживают единую творческую идею.

Игра не пытается выделиться исключительно внешним обликом. Куда важнее то, что ей удается выстроить полноценный мир со своими правилами, в достоверность которого постепенно начинаешь верить.

Отдельного упоминания заслуживает озвучка. Главного героя, Джека Пеппера, сыграл Трой Бэйкер, и именно его работа во многом удерживает образ персонажа на протяжении всей истории.

Интонации, подача реплик и характерный тембр идеально передают атмосферу нуарных историй 1930-х, благодаря чему Джек ощущается не просто очередным героем шутера, а полноценным участником классического детективного фильма той эпохи.

В конечном счете все упирается в то, насколько близка сама идея, вокруг которой построена игра. Сочетание нуарного повествования с эстетикой мультфильмов 1930-х звучит необычно уже на бумаге, а в формате динамичного шутера эта концепция работает даже лучше, чем можно было ожидать.

Mouse: P. I. For Hire цепляет прежде всего своим стилем, а удерживает — атмосферой, в которую постепенно погружаешься все глубже.