прогноз на матч МЛС, ставка за 2.03

9 мая в 12-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Торонто» и «Интер Майами». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торонто — Интер Майами с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» ходит в середняках своей конференции. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Торонто» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-7. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Торонто» уступил «Атлетико Оттава» (1:3).

До того команда не сумела одолеть «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:1). А вот поединок с «Атлантой» завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах «Торонто» добыл 3 паритета. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: «Торонто» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждает в 6 матчах кряду.

Причем «Торонто» традиционно неудачно противостоит «Интеру Майами». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» намерен побороться за чемпионство. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Причем «Интер Майами» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интер Майами» был бит «Орландо Сити» (3:4).

До того команда расписала мировую с «Нью-Инглэнд Революшен» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Реал Солт-Лейку» (2:0).

При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Интер Майами» нынче выглядит не столь уверенно. Команда не побеждает в 2 матчах кряду.

При этом «Интер Майами» имеет сложности с надежностью тылов. Пропускает команда в среднем реже двух мячей за матч.

Команда весьма продуктивно выступает на полях соперников. В семи выездных поединках текущего чемпионата «цапли» добыли 16 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер Майами» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 4.26, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.54.

Прогноз: «Цапли» сражаются за лидерство, к тому же весьма результативно атакуют.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Торонто» — «Интер Майами» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.51 на матч «Торонто» — «Интер Майами» принесёт чистый выигрыш 1510₽, общая выплата — 2510₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.51

