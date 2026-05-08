9 мая в 12-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Торонто» и «Интер Майами». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торонто — Интер Майами с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Торонто»
Турнирное положение: «Торонто» ходит в середняках своей конференции. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Торонто» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-7. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Торонто» уступил «Атлетико Оттава» (1:3).
До того команда не сумела одолеть «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:1). А вот поединок с «Атлантой» завершился поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах «Торонто» добыл 3 паритета. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: «Торонто» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждает в 6 матчах кряду.
Причем «Торонто» традиционно неудачно противостоит «Интеру Майами». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» намерен побороться за чемпионство. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы Восточной конференции.
Причем «Интер Майами» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интер Майами» был бит «Орландо Сити» (3:4).
До того команда расписала мировую с «Нью-Инглэнд Революшен» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Реал Солт-Лейку» (2:0).
При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках победил 2 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Интер Майами» нынче выглядит не столь уверенно. Команда не побеждает в 2 матчах кряду.
При этом «Интер Майами» имеет сложности с надежностью тылов. Пропускает команда в среднем реже двух мячей за матч.
Команда весьма продуктивно выступает на полях соперников. В семи выездных поединках текущего чемпионата «цапли» добыли 16 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер Майами» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 4.26, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.54.
Прогноз: «Цапли» сражаются за лидерство, к тому же весьма результативно атакуют.
Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.51
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Торонто» не побеждает 6 матчей подряд
- «Интер Майами» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Торонто» уже 3 года не может одолеть «цапель»
- «Интер Майами» победил в 3 своих последних выездных поединках
- «Торонто» дома в среднем пропускает 2 мяча за матч