9 мая в 12-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Торонто» и «Интер Майами». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Торонто — Интер Майами с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» ходит в середняках своей конференции.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Торонто» лишь по дополнительным показателям отстает от топ-7.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Торонто» уступил «Атлетико Оттава» (1:3).

До того команда не сумела одолеть «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:1).  А вот поединок с «Атлантой» завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах «Торонто» добыл 3 паритета.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: «Торонто» нынче не преуспевает в плане результатов.  Команда не побеждает в 6 матчах кряду.

Причем «Торонто» традиционно неудачно противостоит «Интеру Майами».  В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» намерен побороться за чемпионство.  Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Причем «Интер Майами» на 4 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Интер Майами» был бит «Орландо Сити» (3:4).

До того команда расписала мировую с «Нью-Инглэнд Революшен» (1:1).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Реал Солт-Лейку» (2:0).

При этом «Интер Майами» в 5 своих последних поединках победил 2 раза.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Интер Майами» нынче выглядит не столь уверенно.  Команда не побеждает в 2 матчах кряду.

При этом «Интер Майами» имеет сложности с надежностью тылов.  Пропускает команда в среднем реже двух мячей за матч.

Команда весьма продуктивно выступает на полях соперников.  В семи выездных поединках текущего чемпионата «цапли» добыли 16 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер Майами» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03.  Ничья оценена в 4.26, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.54.

Прогноз: «Цапли» сражаются за лидерство, к тому же весьма результативно атакуют.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут паритет.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Торонто» не побеждает 6 матчей подряд
  • «Интер Майами» в среднем забивает 2 мяча за матч
  • «Торонто» уже 3 года не может одолеть «цапель»
  • «Интер Майами» победил в 3 своих последних выездных поединках
  • «Торонто» дома в среднем пропускает 2 мяча за матч