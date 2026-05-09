«Ливерпуль» и «Челси» поделили очки «Энфилде». Команды обменялись голами в первом тайме, затем отменёнными мячами – во втором, а результат в итоге не устраивает никого. Мерсисайды не укрепились в топ-4, а лондонцы рискуют серьёзно отстать от еврокубковой зоны. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

90+8' И всё, финальный свисток фиксирует ничью на «Энфилде»! «Ливерпуль» с 59 очками остаётся четвёртым, но может потерять позицию уже в этом туре в случае победы «Астон Виллы». «Челси» с 49 очками – на девятом месте, зона еврокубков постепенно ускользает от лондонской команды. В следующем туре команде Слота предстоит выездной матч как раз с «Астон Виллой», а у «Челси» впереди финал Кубка Англии с «Манчестер Сити».

90+6' Мамардашвили вовремя вышел из ворот, забрал мяч и пытался начать контратаку — неточным получился заброс на Кьезу.

90+4' Макаллистер получил жёлтую карточку за фол на Жоау Педру.

90+4' Исак опасно простреливал вдоль ворот, Кайседо вовремя вернулся и выбил мяч из штрафной.

90+2' У Фримпонга не получился пас вперёд низом, Фофана перехватил мяч.

90' Добавлено 7 минут.

Статистика матча 3 Удары в створ 3 4 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 5 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 17 Фолы 17

90' Нет, пенальти не будет. Видимо, недостаточный был контакт со стороны Фримпонга.

90' ВАР включается в игру – возможно, Фримпонг фолил на Педру в своей штрафной.

89' Жоау Педру несколько человек накрутил в штрафной, упал, поднялся и сделал скидку в центр штрафной – неточную, правда.

87' Джо Гомес получил жёлтую карточку за задержку при вводе мяча.

85' Исак с дальней штанги скинул во вратарскую, там уверенно на выходе сыграл Йоргенсен, забрал мяч в руки.

84' Снова угловой подаёт «Ливерпуль», Собослаи у мяча.

82' Керкез отлично сыграл в подкате на своём фланге, не дал Гюсто убежать к штрафной.

81' Кьеза перехватил мяч на половине поля «Челси» и рухнул на газон в борьбе с Джеймсом — молчит арбитр.

80' Макаллистеру досталось по ногам в штрафной «Челси» во время борьбы на угловом, но пенальти арбитр не ставит.

79' В перекладину попал ван Дейк ударом головой! Продавил Кайседо голландец и был очень близок к голу!

78' Угловой заработал «Ливерпуль».

77' Вместо Конате и Гакпо у «Ливерпуля» выходят Гомес и Кьеза.

75' Кайседо сделал заброс вперёд, вовремя вышел из ворот Мамардашвили и забрал мяч.

74' Собослаи навесил с угла поля, защитники «Челси» вынесли мяч из штрафной.

73' Йоргенсен хорошо сыграл на выходе и забрал мяч после навеса с правого фланга.

71' Собослаи мощно пробил из-за штрафной в ближний угол и попал в штангу! Йоргенсен, кажется, не успевал дотянуться до мяча.

69' Собослаи сильно навесил на дальнюю — мяч всех перелетел.

68' «Ливерпуль» заработал штрафной на правом фланге.

67' В составе «Ливерпуля» Исак поменял Нгумоа.

66' Кукурелья вроде бы заработал угловой, но был в офсайде – арбитры это заметили.

65' Макаллистер нарушил правила в центре поля.

64' У «Челси» вместо Сантоса выходит Джеймс.

63' Керкез нарушил правила на Палмере в прессинге.

62' Йоргенсен забрал мяч в руки после длинной передачи Керкеза.

60' Угловой подаёт «Ливерпуль».

59' Опасный момент был у Собослаи, спас команду Йоргенсен!

58' Кёртис Джонс забил головой после навеса с левого фланга, но был в офсайде!

55' Коротко разыграл угловой Энцо, но дальше опасный момент не получилось создать.

54' «Челси» заработал угловой.

53' Фримпонг в касание пытался носком проткнуть мяч в ворота «Челси» — на месте Йоргенсен.

52' Хорошая контратака могла получиться у «Ливерпуля», Нгумоа отдавал к лицевой на Гакпо, но тот потерял мяч.

50' Гол отменён! Кукурелья сделал лишний шаг и был в положении вне игры. Обидный момент для «Челси».

49' А вот на повторе кажется, что офсайд был у Кукурельи, может быть, и отменят гол.

48' ГООООООООЛ! «Челси» впереди! Кайседо вырезал пас на Кукурелью, тот прострелил на Педру, его удар накрыл Мамардашвили, а мяч отскочил к Палмеру, который отправил мяч в сетку! 1:2!

46' Второй тайм, продолжаем!

45+2' Перерыв на «Энфилде»! Ничья после первого тайма, очень хорошо гости среагировали на пропущенный мяч. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Собослаи неточно отдал вразрез на Фримпонга и тут же сам нарушил правила на Кайседо.

45' Добавлено 2 минуты.

42' Фримпонг здорово открылся на правом фланге и попробовал прострелить вдоль ворот, но даже угловой заработать не получилось.

40' Очень тяжело сейчас «Ливерпулю»! «Челси» чувствует вкус крови и высоко прессингует почти без пауз, только забросами остаётся играть хозяевам.

39' Энцо открылся под заброс, вошёл в штрафную и с левой попробовал пробить в дальний угол – на месте Мамардашвили!

37' Длинный заброс в сторону Нгумоа не получился у ван Дейка, а «Челси» как будто проснулся! Бегту второй забивать гости!

35' ГОООООООЛ! «Челси» сравнивает счёт! Энцо Фернандес решил низом подать в штрафную, Фофана не попал по мячу, а он от штанги влетел в дальний угол! 1:1, ничья на «Энфилде»!

34' «Челси» заработал штрафной на правом фланге.

33' Кайседо выскочил в прессинг и нарушил правила на Конате, серьёзно досталось защитнику «Ливерпуля».

32' Хаотично двигались игроки гостей в штрафной «Ливерпуля» при угловом, в итоге не получилось создать опасный момент.

31' Угловой заработал «Челси».

30' И снова прошёл заброс на Кукурелью, в этот раз решил обработать мяч испанец, но на выходе вовремя сыграл Мамардашвили.

28' Кукурелья опасно открылся в штрафную и в касание с острого угла бил в дальний — Мамардашвили справился!

27' Гюсто пытался пойти в прессинг на правом фланге, но нарушил правила на Керкезе.

25' Надёжно сыграл Конате у своей штрафной, поставил спину Кукурелье и не дал испанцу добраться до мяча.

22' Нгумоа у линии штрафной сохранил мяч в борьбе с тремя защитниками, но отдал в офсайд на Макаллистера.

20' Палмер опасно пробрасывал в штрафную на Педру, но бразилец не успел к мячу — вовремя вышел Мамардашвили.

18' Ни к чему в итоге не привело затяжное владение «Челси», «Ливерпуль» забрал мяч и начинает свою атаку.

16' Заброс в сторону Жоау Педру не прошёл, Мамардашвили легко забрал мяч.

15' «Челси» держит мяч на своей половине поля, «Ливерпуль» не рвётся в отбор, но готов встречать у центральной линии.

13' Нгумоа сместился с левого фланга к лицевой линии и навесил в штрафную, но Гакпо не выиграл борьбу за мяч.

11' Собослаи навесил на дальнюю штангу, там совершенно один оказался ван Дейк, но с лёта в касание не попал в створ. Отличный был момент!

09' Угловой заработал «Ливерпуль».

08' У Макаллистера не получился заброс по правому флангу.

06' ГОООООООЛ! «Ливерпуль» впереди! Гравенберх получил мяч у штрафной «Челси», сместился к центру и с правой уложил его в дальнюю девятку! 1:0, отличный старт хозяев.

05' В стенку попал Собослаи мощным ударом со штрафного.

04' Штрафной заработал «Ливерпуль» метрах в 27 от ворот, Собослаи будет бить.

02' Палмер навешивал в штрафную, первым на мяче был Мамардашвили.

01' «Челси» начал с центра, поехали!

До матча

14:30 На «Энфилде» сегодня достаточно прохладно, около 12 градусов, а по ходу матча ожидается дождь.

14:20 Александр Исак возвращается в заявку «Ливерпуля», но только на замену. В стартовом составе выходит 17-летний вингер Рио Нгумоа. Георгий Мамардашвили также восстановился после травмы и заменил Фредди Вудмана в воротах. У Флориана Вирца проблемы с желудком, и он вообще пропускает матч. А Мохамеда Салаха по-прежнему нет, и у легенды с остается все меньше времени, чтобы в последний раз выступить на «Энфилде».

В составе «Челси» Роберт Санчес получил травму головы после столкновения с Морганом Гиббс-Уайтом и уступает место Филипу Йоргенсену. Если что-то случится с дублером, 21-летний игрок сборной США Гага Слонина дебютирует в составе «Челси». А Леви Колвилл впервые выходит в стартовом составе в сезоне после серьёзной травмы колена.

14:10 Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Керкез, Фримпонг, Собослаи, Макаллистер, Джонс, Гравенберх, Гакпо, Нгумоа.

«Челси»: Йоргенсен, Гюсто, Фофана, Колуилл, Кукурелья, Хато, Кайседо, Сантос, Энцо, Палмер, Педру.

14:00 Матч обслужит Крэйг Поусон. Ассистенты — Ли Беттс и Мэт Уилкс, четвёртый арбитр — Бобби Мэдли. За систему VAR отвечает Тони Харрингтон, ассистент VAR — Эдди Смарт.

«Ливерпуль»

Команда Арне Слота упустила шанс оформить путёвку в Лигу чемпионов в матче с «Манчестер Юнайтед», проиграв 2:3 на «Олд Траффорд». «Ливерпуль» смог отыграться с 0:2, но не удержал равновесие и снова дал повод для критики тренера. При этом ситуация в таблице остаётся рабочей: команда идёт четвёртой, с запасом над ближайшими преследователями, и победа над «Челси» может практически закрыть вопрос с попаданием в главный еврокубок.

Главная проблема сезона — нестабильность. У «Ливерпуля» уже 11 поражений в АПЛ, это худший показатель клуба за многие годы, а во всех турнирах — 18 неудач. Команда слишком часто пропускает по два и больше, и даже серия из трёх побед перед выездом к «Юнайтед» не убрала ощущение хрупкости. Дома, правда, картина заметно лучше: 10 очков в четырёх последних матчах АПЛ на «Энфилде».

Кадровая ситуация сложная, особенно в атаке. Салах всё ещё не готов после травмы задней поверхности бедра, Экитике выбыл из-за ахилла, Исак получил небольшое повреждение паха перед матчем с «Юнайтед» и остаётся под вопросом. Зато Вирц и Конате должны быть доступны, несмотря на пропуск тренировки, а Мамардашвили может вернуться после повреждения колена. Если Исак не успеет восстановиться, Слоту придётся снова искать нетипичную конфигурацию впереди.

«Челси»

У «Челси» кризис ещё глубже. Команда проиграла шесть матчей АПЛ подряд, а до игры с «Ноттингем Форест» не забивала в чемпионате пять туров. Гол Жоау Педро через себя в компенсированное время прервал безголевую серию, но едва ли изменил общее впечатление: поражение 1:3 дома от сильно ротированного «Форест» стало очередным ударом по команде Калума Макфарлейна.

После увольнения Лиама Росеньора «Челси» удалось выйти в финал Кубка Англии, но в чемпионате команда продолжает свободное падение. Топ-5 уже недосягаем, а шансы на еврокубки зависят от сложных раскладов и результатов соперников. При этом форма совершенно не соответствует команде, которая претендует на Европу: ноль очков за шесть последних туров и 13 матчей подряд без «сухаря» в АПЛ.

Состав тоже не помогает. Санчес, скорее всего, пропустит матч после столкновения с Гиббс-Уайтом, так что в воротах ожидается Йоргенсен. Нету и Гарначо вряд ли восстановятся, Гиттенс и Эстевао также вне игры. В атаке почти не осталось профильных фланговых вариантов, поэтому Макфарлейну придётся либо перестраивать схему, либо использовать игроков не на своих позициях.

Контекст и цифры

«Челси» выиграл две последние встречи с «Ливерпулем» в чемпионате, включая матч первого круга на «Стэмфорд Бридж» (2:1). Но на «Энфилде» лондонцы победили лишь один раз в десяти последних матчах АПЛ — в 2021 году при Томасе Тухеле. У «Ливерпуля» тоже хватает проблем, но спад «Челси» выглядит куда более трагично. Лондонцы могут проиграть семь матчей чемпионата подряд лишь во второй раз в истории клуба — впервые такая серия случалась ещё в 1952 году.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.