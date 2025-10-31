Александр Бухаров на днях в интервью назвал «Зенит» конвейером по убиванию российских футболистов.LiveSport.Ru вспоминает игроков, которым переход в команду сине-бело-голубых сломал карьеру.

Александр Бухаров

нападающий (июль 2010 — июнь 2014 гг.)

Раз уж Бухаров сам завёл этот разговор, то поговорим про него. «Зенит» долгое время не мог найти соразмерную замену ушедшему Павлу Погребняку. И летом 2010 года петербуржцы остановили свой выбор на Александре.

На тот момент Бухаров был главным нападающим команды, которая два раза кряду выиграла чемпионат России, а сам форвард в сезоне-2009 с 16-ю забитыми голами стал вторым в бомбардирской гонке РФПЛ, а также дебютировал в составе сборной России.

«Зенит» заплатил «Рубину» 12 млн евро, что и 15 лет спустя выглядит приличной суммой. На приемлемом уровне Бухаров играл за сине-бело-голубых на протяжении первых 1,5 года. Форвард и в стартовом составе часто выходил, и регулярно забивал (13 голов за 46 матчей). Но начиная с 2012 г. Александр крепко присел на скамейку запасных и почти перестал выходить на поле.

Судя по тому, что не удалось заиграть, не получилось [справиться с давлением]. В «Зените» боготворили Кержакова, готовы были носить на руках. Были моменты, когда мне и так было эмоционально тяжело, и я выходил на замену, а мне начинали свистеть, кричать матом… Я как не совсем по-футбольному зрелая личность на это реагировал. Александр Бухаров футболист «Зенита»

Возможно, Александр в том числе имеет ввиду инцидент, произошедший 2 сентября 2013 года. В тот день Бухаров, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил дебош в аэропорту Пулково и был задержан полицией.

Весну 2014 г. нападающий на правах аренды провёл в «Анжи», а после истечения контракта с «Зенитом» как свободный игрок перешёл в «Ростов», где воссоединился с Курбаном Бердыевым. Там Александр внёс весомый вклад в вице-чемпионство команды и ее достойное выступление в еврокубках, а в 2017 году смог вернуться в сборную России и сыграть на Кубке Конфедераций.

Иван Соловьев

атакующий полузащитник (август 2013 — июнь 2016 гг.)

Иван Соловьев fc-zenit.ru

История перехода Ивана Соловьева — яркий пример того, как только-только заявивший о себе молодой футболист сделал выбор в пользу большей зарплаты. Дело было в сезоне-2012/13. 19-летний на тот момент полузащитник дебютировал в основе московского «Динамо» в конце октября, но сразу же завоевал доверие тренерского штаба Дана Петреску, успев до зимнего перерыва 5 раз попасть в стартовый состав.

Однако в феврале 2013 г. стало известно, что Соловьев летом после завершения срока контракта с бело-голубыми перейдет в «Зенит».

У меня была зарплата 30 тысяч рублей. Я же просил изначально 600 тысяч рублей в месяц. Для молодого, пробившегося в стартовый состав солидного клуба, это не было большим запросом. Однако и в январе всё, что получил, это предложение на 300 тысяч рублей в месяц. При том, что «Зенит» предлагал миллион. Тут вопрос и денег, и уважения. Я его в «Динамо» не чувствовал. Иван Соловьев экс-футболист «Зенита»

Нередко в подобных случаях (предстоящего ухода футболиста, который «за спиной» договорился с другой командой) клубы отправляют игроков в дубль. Но к чести «Динамо» надо сказать, этого сделало не было, и Соловьев за оставшуюся часть сезона принял участие в 7 матчах и даже однажды забил.

А вот в Санкт-Петербурге полузащитнику за полгода предоставили лишь один шанс сыграть за основную команду — это 33 минуты в матче Кубка России против «Тюмени». Зимой Иван за игровой практикой отправился в аренду в «Амкар», но и там у него не задалось — сначала на сборах получил травму, а затем вступил в конфликт с главным тренером Константином Парамоновым, что привело к переводу в дубль.

Всего у Соловьева в активе, с одной стороны, 4 матча, проведенных в составе сине-бело-голубых, но с другой стороны, статус чемпионата России. Дальше карьера шла по нисходящей: «Факел», «Сочи», клубы Узбекистана и Киргизии. В этом сезоне уже 32-летний футболист играет за брянское «Динамо» из Второй лиги «Б».

Иван Новосельцев

центральный защитник (август 2016 — июль 2019 гг.)

Иван Новосельцев globallookpress.com

Иван Новосельцев вместе с «Ростовом» по итогам сезона-2015/16 стал одним из главных открытий Премьер-Лиги. «Зенит» же, в свою очередь, продал Эсекьеля Гарая в «Валенсию», так что петербуржцам требовалось найти замену на позицию центрального защитника. И их выбор пал именно на Ивана.

Официально о переходе в «Зенит» было объявлено, когда Новосельцев в составе сборной России проводил товарищеский матч с командой Турции. Сине-бело-голубые воспользовались условиями контракта защитника с южанами, согласно которому сумма отступных равнялась всего 100 тыс. евро.

Меня спросили про Новосельцева: «Что думаешь? ». «Можно брать». Только-только попал в сборную России. Отыграл квалификацию с «Ростовом» в Лиге чемпионов. Игрок с российским паспортом. Признаю, это один из моих косяков. И один из уроков, которые я вынес: никогда не меняй Гарая на Новосельцева. Антон Евменов экс-глава селекционного отдела «Зенита»

Если за первые полгода в «Зените» Новосельцев, даже часто получая повреждения, принял участие в 8 матчах, 5 раз попав в стартовый состав, то за весь 2017 г. при относительном отсутствии проблем со здоровьем он сыграл лишь однажды — в Кубке России против петербургского «Динамо» (и «Зенит» тот матч проиграл со счетом 2:3).

«Зенит» отправлял Новосельцева за игровой практикой в аренды: защитник поиграл за тульский «Арсенал», «Анжи», «Ростов». Окончательно расставание петербуржцев с футболистом произошло летом 2019 г., когда игрок перебрался в «Сочи». А последним клубом в карьере Новосельцева стал всё тот же «Арсенал», который Иван покинул в апреле 2022 г. после конфликта с президентом клуба и перевода в дубль.

Проведя почти год без команды, Новосельцев завершил карьеру в 31 год, хотя при желании мог продолжить — у него на руках было предложение от румынского ЧФР, но защитник ответил отказом.

Массовой публике Новосельцев стал известен в феврале 2019 г., когда его личная жизнь стала предметом для обсуждений на федеральном ТВ. Беременная жена Катерина объявила об уходе из семьи Ивана, который подозревал её в измене. В итоге футболист всё же признал отцовство, а суд обязал его выплачивать алименты в размере 20 тысяч рублей в месяц.

Эльмир Набиуллин

левый защитник (февраль 2018 — август 2019 гг.)

Эльмир Набиуллин globallookpress.com

Набиуллин по итогам 2014 года был признан лучшим молодым футболистом России. А в марте 2015 г. 20-летний защитник дебютировал в составе сборной России. Так что левый защитник «Рубина» для отечественных топ-клубов был лакомым активом на трансферном рынке.

Лучше всех сработал «Зенит», который с учётом завершения летом 2018 г. срока контракта с Доминико Кришито, решил заранее подстраховаться и, опередив «Спартак», выкупил Набиуллина у казанцев за 4,5 млн евро.

«Зенит» уже долгое время проявлял ко мне интерес, но «Рубин» — это мой родной клуб. Тогда в Казани мне предложили новый контракт, и я решил, что лучше всего будет продолжить карьеру там. Но спустя некоторое время я понял, что достиг в Казани всего, чего хотел, и для дальнейшего развития нужно двигаться дальше, ставить новые цели и прогрессировать. Нужен был толчок, и я решился на этот шаг. Эльвир Набиуллин экс-футболист «Зенита»

Однако молодой, полный сил футболист проиграл конкуренцию возрастным ветеранам — Юрию Жиркову и Александру Анюкову. Это во многом и стало причиной его ухода из команды из Санкт-Петербурга.

Переход в «Зенит» стал для меня первым, я сделал большой шаг вперед. Я повзрослел, возмужал. Что не получилось? Возможно, был какой-то страх брать игру на себя. Не хватало стабильности. Плюс в команде была очень высокая конкуренции. Сидеть на скамейке запасных очень тяжело, но никаких обид на «Зенит» у меня не было. Не играл? Значит, сам виноват. Эльвир Набиуллин экс-футболист «Зенита»

Всего за 1,5 сезона в «Зените» Набиуллин принял участие в 22 матчах и завоевал титул чемпиона России. Но уход из клуба стал началом заката его карьеры. Далее вместе с другими игроками Эльвир перебрался в «Сочи», а дальше он выступал за «Пари НН» и «Рубин» (игравший на тот момент в Первой лиге).

Последние 2 сезона Набиуллин не играл. Как объяснял агент Дмитрий Кигинько, защитник получал предложения, но они его не устроили, а перейти туда, куда он хотел — не получилось.

Кто может пополнить этот список?

На сегодняшний день есть, как минимум, два молодых футболиста, про которых в будущем могут говорить, что переход в «Зенит» сломал их карьеру. Хотя полноценно оценить это можно будет спустя некоторое время.

Александр Коваленко globallookpress.com

Первый — Александр Коваленко. Полузащитник был одним из воспитанников школы «Чертаново», которая подарила большое число талантливых футболистов (самые известные — Сергей Пиняев и Максим Глушенков). Поэтому неудивительно, что он в составе «Крыльев Советов» выдал успешный дебют в РПЛ и в 19 лет заслужил вызова в сборную России.

Летом 2023 г. наиболее заинтересованными в переходе Коваленко были «Локомотив» и «Зенит». В итоге футболист сделал выбор в пользу петербургского клуба. Возможно то решение оказалось ошибочным: за сезон-2023/24 он провёл на поле всего 380 минут (после 2427 минут за «Крылья» сезоном ранее).

Далее последовали переходы в «Оренбург» и «Сочи», больше похожие на скрытые аренды. Но пока вернуться на тот уровень, который был показан в играх за Самару, у Коваленко не удается.

Ильзат Ахметов globallookpress.com

Второй — Ильзат Ахметов. Лучший молодой футболист России 2018 года довольно много и успешно выступал за ЦСКА и «Краснодар». К 26 годам он приобрел немалый опыт выступлений в еврокубках и матчах за сборную России. Поэтому переход полузащитника не в европейский клуб, а в «Зенит» (тем более, всего за 100 млн рублей), нейтральных болельщиков расстроил.

Причины ухода в «Зенит» ― это большой клуб, большой вызов. «Зенит» всегда борется за титулы. Я ухожу из команды на первом месте? Но мы же смотрим в будущее. Я хочу чувствовать себя нужным, защищённым, уверенным. Хочу чувствовать доверие от клуба. Ильзат Ахметов футболист «Зенита»

Агент футболиста Ираклий Гегечкори был более конкретным в обозначении причин перехода в «Зенит»:

во-первых, в «Краснодаре» так и не дали Ильзату сыграть на позиции «восьмерки» или «десятки»;

во-вторых, сторону игрока не устроило предложение клуба по новому контракту;

в-третьих, полузащитник в «Зените» выиграл в условиях — за счет премиальных и бонусов.

Однако в игровом плане Ахметов вряд ли что-то серьезно выиграл: за 1,5 года в Петербурге принял участие лишь в 21 матче без результативных действий, хотя и приобрел в титулах. Так что прошедшим летом футболист, который потенциально мог кого-то заинтересовать за рубежом, отправился в аренду в «Крылья Советов».

А с кого брать пример?

Тем не менее, футбол знает истории успешной реабилитации карьеры после неудачного периода в «Зените». Так, если пользоваться терминологией Александра Бухарова, который назвал «Зенит» конвейером по убиванию российских футболистов, то получается, что «клиническую смерть пережил» Зелимхан Бакаев.

Атакующий полузащитник, будучи воспитанником «Спартака», довольно успешно выступал за основную команду и часто вызывался в сборную России. Но летом 2022 года стороны не смогли достигнуть консенсуса по продлению соглашения, и футболист получил статус свободного агента.

Вполне естественно, что один из сильнейших российских атакующих полузащитников оказался в центре внимания «Зенита». Однако Зелимхан в петербургском клубе совсем не прижился и был отдан в аренду арабской «Аль-Вахде».

А вот следующая командировка Бакаева вышла неплохой — за 28 матчей в составе «Химок» в сезоне-2024/25 забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Эти результативные действия помогли подмосковной команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, а сам хавбек спустя почти 3 года вернулся в сборную России.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник выступает за московский «Локомотив», с которым более чем успешно борется за титулы в чемпионате и Кубке России (за 16 матчей оформил 2+4). Так что Зелимхан — это один из примеров того, что футболистам по силам удачно продолжить свою футбольную жизнь после «Зенита».