Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сеннико рассказал корреспондентке LiveSport.Ru Дарье Могилевич о своем карьерном пути, работе в «Орле» и чемпионском настрое «Зенита» и «Краснодара».

«Тренер всегда прав»

— В петербургский «Локомотив» вас пригласил советский футболист и российский тренер Гиви Нодия.  Чтобы стать зрелым игроком, он посоветовал вам компенсировать недостающий опыт работоспособностью и самоотдачей.  В какой момент карьеры вы почувствовали, что «костыль» самоотверженности нужен меньше, чем свобода на поле и понимание игры?

— Я бы не сказал, что костыль отяжеляет — наоборот, он стимулирует и помогает оставаться на земле.  Современный футболист должен обладать бойцовскими качествами и особенно физическими — без последних тяжело в футболе.  Академия «Зенита» качественно готовит, но технически проблему с передачами уже решаешь ты.  Нодия говорил, что работоспособность и отбор мяча сделают из меня защитника основного состава.  Я его услышал, и в первом же сезоне за «Локо» начал играть — с Михаилом Белюковым, Игорем Даниловым.  Профессионалы петербургского футбола много дали мне, молодому пацану и разрушительному защитнику.

Зрелость, о которой говорил Нодия, пришла ко мне в тридцать — в московском «Локомотиве», но это не значит, что развитие остановилось.  Работать над техническими и тактическими моментами нужно постоянно: для этого тренер дает упражнения.  Надо физически напоминать мозгу и телу основы и нюансы — все забывается.

— После двух плотных сезонов в команде из Санкт-Петербурга вы перешли в ЦСКА.  Главным тренером «армейцев» в то время был Павел Садырин: под его руководством вы мечтали играть после чемпионства его «Зенита» в 1984-м.  Что вас больше всего удивляло в футболе Садырина?

— Мне нравилась открытость тренера.  Он мог объяснить то, как ты играешь, без намеков, цитат и предисловий — прямым текстом.  Павел Федорович — русский мужик, с которым было легко работать.  Я оказался в футболе благодаря ему: попал в академию после чемпионства Садыринского «Зенита».  Когда можно было выбрать Петербург или Москву, я шел не в столицу — я шел к тренеру.  Привлекала его комбинационная игра.  Павел Федорович также любил силовой футбол: в нем все упиралось в физические данные, и это было мне близко.

— В ЦСКА вы сидели на скамейке запасных: за год показали себя только в семи матчах.  По каким критериям вы проигрывали защитникам основного состава «красно-синих»?

— После первого дивизиона конкуренция в Премьер-Лиге ощущается на голову выше.  В ЦСКА были состоявшиеся защитники, и я не успевал за их скоростью, проигрывал единоборства.  В матчах первого круга на заменах не мог реализовать свои шансы на все 100.  Поэтому ушел в аренду — хотел играть.  Только через матчи можно набрать форму и прогрессировать.  Неважно, какой чемпионат.

— В том же 1998 году вас отдали в аренду в «Шинник» в лигу ниже.  Какие тренинги и дисциплины входили именно в вашу программу подготовки к играм?

— Тренером «Шинника» был Давид Кипиани: он проповедовал комбинационный футбол, как и Садырин.  На подготовке под матчи я получал практику: выходил на каждую встречу и делал все возможное.  Не было минуты, когда я не соглашался с тренером.  Он всегда прав.  Игроки могут что-то говорить, отвечать на эмоциях, но только тогда, когда на тебя кричат.  Если Кипиани и другие тренеры критиковали меня, то по делу.  Моя самооценка не страдала: я был реалистом и все понимал.

Тебя чаще ругают, чем хвалят, и это нормально.  Зато после слов тренера мотивация тренироваться интенсивнее и помогать команде созревает быстрее урожая.  Жаль, раньше не считали аналитику и данные спортсменов: следили только за точными и не удавшимся передачами.  Тренер всегда подсказывал, что надо выигрывать спорные мячи.  Отбор, квадраты, единоборства, игра один в один — это помогало держаться в тонусе.  Еще мы оттачивали верховую борьбу, игру защитника на опережение и в зонной манере, чтобы не давать подобраться к воротам.

Дмитрий Сенников (справа)
Дмитрий Сенников (справа) globallookpress.com

— Ваш вояж по Первой лиге продолжился в «Рубине» под руководством Садырина.  Вы рассказывали, что контракт обсудили с экс-наставником ЦСКА лично, без агентов и не под камерами.  О чем вы договорились?

— Я приехал в Петербург на Фрунзенскую.  Посидели дома, поговорили: Садырин пригласил меня в команду.  Тогда было достаточно слова главного тренера и моего согласия.  Потом я отправился в Казань, подписал контракт.  Моя карьера сложилась так, что у меня не было агентов.  Тренер или сотрудник клуба звонил: «зайди, распишись».  Напрямую проще.  Сейчас кто только не общается, помимо агентов, чтобы оформить переход в другую команду, — тогда и без них справлялись.

— Павел Садырин порекомендовал вас главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину, и вы переехали в Москву.  Первые ваши сборы за столичную команду оказались «каторжными».  Почему?

— Я отыграл все 40 матчей за «Рубин», забил шесть голов.  За это Павел Федорович порекомендовал меня своему другу Юрию Павловичу Семену в «Локомотив», и в Премьер-Лигу я уже вернулся более опытным.  Это случилось в ноябре-декабре, когда у ФНЛ был перерыв.  Не забуду первые январские сборы после двух месяцев отдыха.  Мы столько бегали.  Нагрузки казались лошадиными: раньше таких не получал.  Это разогрело во мне характер «железнодорожника», неуступчивость.  Первые туры в марте на плохих из-за снега полях — еще то испытание, но мы к нему были готовы с зимы.  Сборы сделали нас устойчивее.

— Вашими партнёрами по обороне стали профессионалы разного калибра: Вадим Евсеев, Алексей Смертин, Игорь Чугайнов.  Как выстраивался между вами диалог по линии защиты на тренировках и встречах?

— Все зависит от тренера и его схем.  В Высшей и Первой лигах собираются квалифицированные игроки с универсальным багажом, поэтому ничего объяснять не надо.  Должна быть сыгранность.  После адаптации ты начинаешь понимать, куда партнер сделает передачу, где его подстраховать, как и когда он откроется, чтобы тебе увезти и отдать.  Сыгранность доходит до мастерства, когда вы ориентируетесь на поле и читаете игру друг друга, как энциклопедию.  Но даже топ-игроку нужно время на привыкание.

— Как готовились к противостоянию с «неудобными» форвардами?

— Мне доверяли персональные игры с Анри, Клюйвертом, Аршавиным, Кержаковым.  Кто-то виртуозно принимал мяч за спиной, кто-то точно играл головой, кто-то бегал быстрее других.  Защитник перед встречей пытается разобрать на примерах матчей, как эффективнее для команды действовать с «неудобным форвардом».  Но игрок в обороне в одиночку ничего не сделает.  «Локомотив» забивал мало, и нередко связующее звено создавало голы.  Результат — это работа всех игроков на поле.

Первое чемпионство «Локо»
Первое чемпионство «Локо» «Локомотив»

— Вы стали чемпионом России в 2002 и 2004 годах.  Какой из сезонов был феноменальнее?

— 2002-й год — первое чемпионство.  Как мы его ждали: ночами, когда проигрывали, уставали, но боролись.  До этого было пять вторых мест: надоело серебро.  Помню матч с ЦСКА, когда мы с ним пришли к равному числу очков.  Одна игра была важнее дня рождения, и «Локо» поставил чемпионскую точку.  Вторую победу мы взяли на дистанции, поэтому эмоциональной бури не случилось.  За три тура до конца были на втором месте, но «красно-синие» оступились.  Победа на выезде определила наш трофей.

— В нулевые «Локомотив» считался одним из лидеров Чемпионата России, но победителем турнира становился не каждый год: два золота, два серебра и две бронзы за десять лет.  Почему именно так?

— Конкуренты.  Команды Валерия Газзаева (ЦСКА) и Курбана Бердыева («Рубин») не давали закрепиться в верхушке таблицы.  «Спартак» — чемпион 2000-2001 годов тоже был крепким.  Конечно, потихоньку мы пошатывали уверенность этих клубов в своих силах, но удержаться в тройке лидеров было нелегко.

— Португальский нападающий Криштиану Роналду уверен, что лучший показатель игровой формы — трофеи и рекорды.  Вы как считаете?

— Любой спортсмен хочет что-то завоевать, и это логично.  Все стремятся к победам и титулам.  Цель жизни — поднять трофей и получить медаль.  Но это просто про карьеру.  Статистика футболиста и результаты матчей — вот показатель игровой формы.

— Вы не раз говорили, что Семин «любит футбол».  Расскажите, как именно эта любовь ощущалась игроками московского клуба?

— Юрий Павлович отдавал тренерской работе 110% себя и больше.  Он умеет общаться с игроками, не обижаться на них и подбадривать.  У Семина играли и раскрывались хулиганы по жизни.  За пределами матчей и тренировок делай все, что захочется.  Но если на поле ты полезен и неуловим, тебе прощали все.  Сначала профессиональное, потом личное — в этом проявлялась любовь к футболу и тренерству.

— Если «Локо» уступал в первом тайме встречи, во время перерыва главный тренер заряжал команду летящими в неё предметами, и вы меняли игру на 180 победных градусов.  Как еще мотивировал выигрывать Юрий Семин?

— Юрий Павлович пытался создать заряженную атмосферу до матча.  Но небо первого тайма не всегда бывает ясным.  Чтобы это исправить, русский коллектив стоит хорошенько встряхнуть криками.  Как-то простимулировать, чтобы завести — криками и не только.  Были эпизоды: мы, по-новому замотивированные игроки, выходили после 45 минут при счете 0:2 и на волевых забирали 3 очка.

Тренер может орать, штрафовать и отправлять в дубль.  Это воспитательные моменты его отношения к игроку.  Сначала крики, затем футболиста выпускают на замену, он забивает — и снова в стартовом составе.  В непримиримых случаях в основном меняли команду.

Дмитрий Сенников
Дмитрий Сенников «Локомотив»

— Как вы относились к своим же ошибкам и успехам после матчей?

— Я защитник.  Если кто-то пропускал из-за меня, я анализировал, почему.  Переживал.  Каждый гол в ворота твоей команды нужно пересматривать.  Виноват или нет, надо стараться, чтобы такого не повторилось.  Когда победа сухая, здесь только радость.

— VAR помогает?

— Это здорово и печально одновременно.  Бывают нарушения в штрафной, которые судья не видит.  Кто-то попал в руку, наступил, придержал — на камере все видно.  Технически полузащитник мог коснуться нападающего, но по-человечески там ничего не было.  Система скорее мешает обороне: раньше можно было обходиться без пенальти.  Сейчас из-за VAR футболисты ведут себя картинно: падают, плачут.  В 2000-е не было кувырканий, боли от прикосновения пальцем, никто не валялся и не корчился ради привлечения внимания.  В мое время Максим Бузникин грамотно делал пенальти — по существу.

— Если бы вам предложили создать «идеального футболиста» из ваших и характеристик бывших партнеров по команде, чьи черты вы бы взяли?

— Пасы Дмитрия Лоськова, техника Марата Измайлова, характер Овчинникова и его руководство игрой, работоспособность от себя.  Думаю, такой футболист «Локомотива» стал бы обладателем «Золотого мяча».

«На ЧЕ-2004 произошло футбольное чудо»

— В 2002 году вас вызвали в сборную России — об этом вы узнали в газете.  Помните ощущения?

— Для меня было важнее завоевать место защитника в «Локомотиве»: о сборной мыслей не было.  Пару раз играл в молодежной национальной команде, но больше фокусировался на клубе.  Когда пришел вызов, я был в бане.  Олег Иванович Романцев вызывал только тех, кто работает с мячом, — все-таки последователь технического футбола «Спартака».  Я удивился, что в оказался в списках, поехал.  На первых сборах показал неплохую игру в обороне и главный тренер поверил, что можно еще приглашать.  Так и пошло.  Помню, волновался, когда играл с Карпиным, Мостовым, Онопко — они были для меня «людьми из телевизора».  Потом мы разминались вместе, пасовали друг другу.

— В составе сборной вы трижды столкнулись с Португалией и Испанией на Европейском первенстве 2004 года.  Что отличает лучшие сборные мира от национальных команд первой десятки, двадцатки?

— Начну с подбора игроков и их титулованности.  Развитые футбольные школы в Бразилии, Англии, Португалии, Испании, Франции — они и в лидерах рейтинга ФИФА.  Выступают в своих чемпионатах и топ-5 лигах мира.  Не забуду игру Зидана, Фигу, Деку, Роналду — их стиль сложно перепутать.  Но кто бы поверил в способности Греции на том ЧЕ-2004?  Мы проиграли первый матч группового этапа, а греков победили.  Потом они неожиданно стали победителями турнира.  Португалия, Франция, Германия были сильнее, но бороться с чудом во футбольном мире невозможно.  Иногда оно сильнее других обстоятельств.

Дмитрий Сенников
Дмитрий Сенников globallookpress.com

— Главный тренер сборной России Георгий Ярцев не сдерживал эмоций на бровке.  Какие его жесты или фразы с тренерской линии заставляли вас сразу двигаться?

— Георгий Александрович умел мотивировать словами.  Мне нравились амбициозные и возбужденные тренеры, как Ярцев.  Когда орут, тебе хочется ринуться вперед, отыграть, обвести.  После афоризмов Георгия Александровича остаться равнодушным невозможно.

«Нет времени искать готового игрока. Игра — экзамен»

— Каждое трансферное окно «Зенит» расширяет команду: этим летом подписали Жерсона и Вегу.  Клуб Сергея Семака заманивает игроков большими зарплатами, но многие из них сидят в запасе: так управление питерцев погубило карьеры Новосельцева, Полоза, Ахметова.  В чем смысл?

— «Зенит» хочет стать чемпионом и для этого усиливается.  У питерцев все шло по плану шесть лет подряд.  «Зенит» — мощная структура и команда, ищет таланты.  С одной стороны, Педро, Дуглас Сантос, Вендел — все приходили молодыми, и в них Петербург не ошибся.  Клаудиньо, Халк, Малком — сколько они сделали для чемпионства «Зенита».  Широкая скамейка — норма, если это приносит победы.  С другой стороны, русские не могут проявить себя.  Но если они готовы сидеть, то пожалуйста.  Хотят играть — в начале карьеры надо уходить.  Одно дело, когда 35 лет.  Сейчас взрослый Ерохин может думать, сидеть ему, заканчивать или менять клуб.  Но когда тебе 22 года, смысл тренироваться и не выходить на матчи?  Нужна практика.

— В «Локомотиве» вам приятно видеть «россиян на первых полях»: стабильно за команду выступают 8-10 наших футболистов.  Итог — ни одного поражения в 12 турах и 1 место в РПЛ.  В прошлом сезоне москвичи не попали в топ-5 чемпионата.  Какой сейчас футбол Галактионова?

— Более взрослый.  Прибавили молодые игроки прошлого сезона.  Команда укомплектована, с турами она становится опытнее, трансферы работают.  Галактионов растет вместе с клубом.  Хочу отметить вклад Батракова.  В свои 20 он звезда «Локомотива», помогает команде передачами и голами.  Если Алексей продолжит так же играть, уверен, клуб из Европы его скоро купит.  Но чтобы стать чемпионами РПЛ, «железнодорожникам» нужно решить проблему в обороне.  В прошлом году пропустили больше 30 мячей.

Голы Воробьева, Комличенко и отличный подбор игроков в центре выводят «Локо» в лидеры лиги, но для победы этого недостаточно.  На мой взгляд, чтобы меньше пропускать, необходим один-два надежных защитника, которые будут командовать обороной так же, как и вратарь.  Надо правильно использовать преимущества и недостатки футболистов.  Сейчас «Динамо» забил три — «Локомотив» выиграл.  Но нет гарантии, что в следующий раз «железнодорожники» отправят в ворота пять мячей.  В этом году чемпионат серьезнее и на пятки наступают ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» — с ними поменьше бы пропущенных голов.

— В марте вы стали функционером «Орла».  Чему учите молодых игроков из Орла?

— Я их корректирую.  Вторая лига — уровень не РПЛ, но футболисты прислушиваются к моему мнению и стараются рваться выше.  Я хочу, чтобы они становились лучше и играли на своих лучших качествах.  Смотрим на подрастающую молодежь 15-16 лет.  Будем подключать их к основной команде, чтобы местные воспитанники играли и становились профессионалами.  В этом помогает работа экспертом на телевидении.  Публичный анализ ошибок я перекладываю на свой клуб — работает.

— Как спортивный директор вы предпочтете «дотачивать» готового, но неидеального игрока или ждать появления на трансферном рынке «того самого»?

— Не хватает времени на поиск «того самого» — особенно у Второй лиги.  «Спартак» или «Зенит» могут купить готового игрока — он им и нужен: зачем его дотачивать.  Во Второй лиге мы берем своего молодого футболиста.  Он поэтапно набирается уму и физике с командой.  Через год, возможно, будет играть в основном составе.  Насильно никто никого туда не поставит.  Игрок должен быть лучше всех, даже если молодой.  Если ты будешь бегать и отнимать мячи в два раза усерднее, ты будешь играть.  Новичок должен вкладываться больше, чем опытный спортсмен, чтобы его выбрали.

В тренировке понятно, что нужно работать над слабой ногой, игрой головой или длинными передачами.  Это делают все.  Игра — самый важный экзамен.  Если ты проводишь все встречи на максимуме, пишешь каждый экзамен со знанием предмета, получаешь пятерки.  То есть растешь с каждым матчем.  Провалился — добро пожаловать на скамейку.  На тренировке тебе снова придется показывать себя и выходить на поле.  Другой человек уже места не уступит: он сыграет так, что ты его не обойдешь.  В команде же 30 человек, не 11.