Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сеннико рассказал корреспондентке LiveSport.Ru Дарье Могилевич о своем карьерном пути, работе в «Орле» и чемпионском настрое «Зенита» и «Краснодара».

«Тренер всегда прав»

— В петербургский «Локомотив» вас пригласил советский футболист и российский тренер Гиви Нодия. Чтобы стать зрелым игроком, он посоветовал вам компенсировать недостающий опыт работоспособностью и самоотдачей. В какой момент карьеры вы почувствовали, что «костыль» самоотверженности нужен меньше, чем свобода на поле и понимание игры?

— Я бы не сказал, что костыль отяжеляет — наоборот, он стимулирует и помогает оставаться на земле. Современный футболист должен обладать бойцовскими качествами и особенно физическими — без последних тяжело в футболе. Академия «Зенита» качественно готовит, но технически проблему с передачами уже решаешь ты. Нодия говорил, что работоспособность и отбор мяча сделают из меня защитника основного состава. Я его услышал, и в первом же сезоне за «Локо» начал играть — с Михаилом Белюковым, Игорем Даниловым. Профессионалы петербургского футбола много дали мне, молодому пацану и разрушительному защитнику.

Зрелость, о которой говорил Нодия, пришла ко мне в тридцать — в московском «Локомотиве», но это не значит, что развитие остановилось. Работать над техническими и тактическими моментами нужно постоянно: для этого тренер дает упражнения. Надо физически напоминать мозгу и телу основы и нюансы — все забывается.

— После двух плотных сезонов в команде из Санкт-Петербурга вы перешли в ЦСКА. Главным тренером «армейцев» в то время был Павел Садырин: под его руководством вы мечтали играть после чемпионства его «Зенита» в 1984-м. Что вас больше всего удивляло в футболе Садырина?

— Мне нравилась открытость тренера. Он мог объяснить то, как ты играешь, без намеков, цитат и предисловий — прямым текстом. Павел Федорович — русский мужик, с которым было легко работать. Я оказался в футболе благодаря ему: попал в академию после чемпионства Садыринского «Зенита». Когда можно было выбрать Петербург или Москву, я шел не в столицу — я шел к тренеру. Привлекала его комбинационная игра. Павел Федорович также любил силовой футбол: в нем все упиралось в физические данные, и это было мне близко.

— В ЦСКА вы сидели на скамейке запасных: за год показали себя только в семи матчах. По каким критериям вы проигрывали защитникам основного состава «красно-синих»?

— После первого дивизиона конкуренция в Премьер-Лиге ощущается на голову выше. В ЦСКА были состоявшиеся защитники, и я не успевал за их скоростью, проигрывал единоборства. В матчах первого круга на заменах не мог реализовать свои шансы на все 100. Поэтому ушел в аренду — хотел играть. Только через матчи можно набрать форму и прогрессировать. Неважно, какой чемпионат.

— В том же 1998 году вас отдали в аренду в «Шинник» в лигу ниже. Какие тренинги и дисциплины входили именно в вашу программу подготовки к играм?

— Тренером «Шинника» был Давид Кипиани: он проповедовал комбинационный футбол, как и Садырин. На подготовке под матчи я получал практику: выходил на каждую встречу и делал все возможное. Не было минуты, когда я не соглашался с тренером. Он всегда прав. Игроки могут что-то говорить, отвечать на эмоциях, но только тогда, когда на тебя кричат. Если Кипиани и другие тренеры критиковали меня, то по делу. Моя самооценка не страдала: я был реалистом и все понимал.

Тебя чаще ругают, чем хвалят, и это нормально. Зато после слов тренера мотивация тренироваться интенсивнее и помогать команде созревает быстрее урожая. Жаль, раньше не считали аналитику и данные спортсменов: следили только за точными и не удавшимся передачами. Тренер всегда подсказывал, что надо выигрывать спорные мячи. Отбор, квадраты, единоборства, игра один в один — это помогало держаться в тонусе. Еще мы оттачивали верховую борьбу, игру защитника на опережение и в зонной манере, чтобы не давать подобраться к воротам.

Дмитрий Сенников (справа) globallookpress.com

— Ваш вояж по Первой лиге продолжился в «Рубине» под руководством Садырина. Вы рассказывали, что контракт обсудили с экс-наставником ЦСКА лично, без агентов и не под камерами. О чем вы договорились?

— Я приехал в Петербург на Фрунзенскую. Посидели дома, поговорили: Садырин пригласил меня в команду. Тогда было достаточно слова главного тренера и моего согласия. Потом я отправился в Казань, подписал контракт. Моя карьера сложилась так, что у меня не было агентов. Тренер или сотрудник клуба звонил: «зайди, распишись». Напрямую проще. Сейчас кто только не общается, помимо агентов, чтобы оформить переход в другую команду, — тогда и без них справлялись.

— Павел Садырин порекомендовал вас главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину, и вы переехали в Москву. Первые ваши сборы за столичную команду оказались «каторжными». Почему?

— Я отыграл все 40 матчей за «Рубин», забил шесть голов. За это Павел Федорович порекомендовал меня своему другу Юрию Павловичу Семену в «Локомотив», и в Премьер-Лигу я уже вернулся более опытным. Это случилось в ноябре-декабре, когда у ФНЛ был перерыв. Не забуду первые январские сборы после двух месяцев отдыха. Мы столько бегали. Нагрузки казались лошадиными: раньше таких не получал. Это разогрело во мне характер «железнодорожника», неуступчивость. Первые туры в марте на плохих из-за снега полях — еще то испытание, но мы к нему были готовы с зимы. Сборы сделали нас устойчивее.

— Вашими партнёрами по обороне стали профессионалы разного калибра: Вадим Евсеев, Алексей Смертин, Игорь Чугайнов. Как выстраивался между вами диалог по линии защиты на тренировках и встречах?

— Все зависит от тренера и его схем. В Высшей и Первой лигах собираются квалифицированные игроки с универсальным багажом, поэтому ничего объяснять не надо. Должна быть сыгранность. После адаптации ты начинаешь понимать, куда партнер сделает передачу, где его подстраховать, как и когда он откроется, чтобы тебе увезти и отдать. Сыгранность доходит до мастерства, когда вы ориентируетесь на поле и читаете игру друг друга, как энциклопедию. Но даже топ-игроку нужно время на привыкание.

— Как готовились к противостоянию с «неудобными» форвардами?

— Мне доверяли персональные игры с Анри, Клюйвертом, Аршавиным, Кержаковым. Кто-то виртуозно принимал мяч за спиной, кто-то точно играл головой, кто-то бегал быстрее других. Защитник перед встречей пытается разобрать на примерах матчей, как эффективнее для команды действовать с «неудобным форвардом». Но игрок в обороне в одиночку ничего не сделает. «Локомотив» забивал мало, и нередко связующее звено создавало голы. Результат — это работа всех игроков на поле.

Первое чемпионство «Локо» «Локомотив»

— Вы стали чемпионом России в 2002 и 2004 годах. Какой из сезонов был феноменальнее?

— 2002-й год — первое чемпионство. Как мы его ждали: ночами, когда проигрывали, уставали, но боролись. До этого было пять вторых мест: надоело серебро. Помню матч с ЦСКА, когда мы с ним пришли к равному числу очков. Одна игра была важнее дня рождения, и «Локо» поставил чемпионскую точку. Вторую победу мы взяли на дистанции, поэтому эмоциональной бури не случилось. За три тура до конца были на втором месте, но «красно-синие» оступились. Победа на выезде определила наш трофей.

— В нулевые «Локомотив» считался одним из лидеров Чемпионата России, но победителем турнира становился не каждый год: два золота, два серебра и две бронзы за десять лет. Почему именно так?

— Конкуренты. Команды Валерия Газзаева (ЦСКА) и Курбана Бердыева («Рубин») не давали закрепиться в верхушке таблицы. «Спартак» — чемпион 2000-2001 годов тоже был крепким. Конечно, потихоньку мы пошатывали уверенность этих клубов в своих силах, но удержаться в тройке лидеров было нелегко.

— Португальский нападающий Криштиану Роналду уверен, что лучший показатель игровой формы — трофеи и рекорды. Вы как считаете?

— Любой спортсмен хочет что-то завоевать, и это логично. Все стремятся к победам и титулам. Цель жизни — поднять трофей и получить медаль. Но это просто про карьеру. Статистика футболиста и результаты матчей — вот показатель игровой формы.

— Вы не раз говорили, что Семин «любит футбол». Расскажите, как именно эта любовь ощущалась игроками московского клуба?

— Юрий Павлович отдавал тренерской работе 110% себя и больше. Он умеет общаться с игроками, не обижаться на них и подбадривать. У Семина играли и раскрывались хулиганы по жизни. За пределами матчей и тренировок делай все, что захочется. Но если на поле ты полезен и неуловим, тебе прощали все. Сначала профессиональное, потом личное — в этом проявлялась любовь к футболу и тренерству.

— Если «Локо» уступал в первом тайме встречи, во время перерыва главный тренер заряжал команду летящими в неё предметами, и вы меняли игру на 180 победных градусов. Как еще мотивировал выигрывать Юрий Семин?

— Юрий Павлович пытался создать заряженную атмосферу до матча. Но небо первого тайма не всегда бывает ясным. Чтобы это исправить, русский коллектив стоит хорошенько встряхнуть криками. Как-то простимулировать, чтобы завести — криками и не только. Были эпизоды: мы, по-новому замотивированные игроки, выходили после 45 минут при счете 0:2 и на волевых забирали 3 очка.

Тренер может орать, штрафовать и отправлять в дубль. Это воспитательные моменты его отношения к игроку. Сначала крики, затем футболиста выпускают на замену, он забивает — и снова в стартовом составе. В непримиримых случаях в основном меняли команду.

Дмитрий Сенников «Локомотив»

— Как вы относились к своим же ошибкам и успехам после матчей?

— Я защитник. Если кто-то пропускал из-за меня, я анализировал, почему. Переживал. Каждый гол в ворота твоей команды нужно пересматривать. Виноват или нет, надо стараться, чтобы такого не повторилось. Когда победа сухая, здесь только радость.

— VAR помогает?

— Это здорово и печально одновременно. Бывают нарушения в штрафной, которые судья не видит. Кто-то попал в руку, наступил, придержал — на камере все видно. Технически полузащитник мог коснуться нападающего, но по-человечески там ничего не было. Система скорее мешает обороне: раньше можно было обходиться без пенальти. Сейчас из-за VAR футболисты ведут себя картинно: падают, плачут. В 2000-е не было кувырканий, боли от прикосновения пальцем, никто не валялся и не корчился ради привлечения внимания. В мое время Максим Бузникин грамотно делал пенальти — по существу.

— Если бы вам предложили создать «идеального футболиста» из ваших и характеристик бывших партнеров по команде, чьи черты вы бы взяли?

— Пасы Дмитрия Лоськова, техника Марата Измайлова, характер Овчинникова и его руководство игрой, работоспособность от себя. Думаю, такой футболист «Локомотива» стал бы обладателем «Золотого мяча».

«На ЧЕ-2004 произошло футбольное чудо»

— В 2002 году вас вызвали в сборную России — об этом вы узнали в газете. Помните ощущения?

— Для меня было важнее завоевать место защитника в «Локомотиве»: о сборной мыслей не было. Пару раз играл в молодежной национальной команде, но больше фокусировался на клубе. Когда пришел вызов, я был в бане. Олег Иванович Романцев вызывал только тех, кто работает с мячом, — все-таки последователь технического футбола «Спартака». Я удивился, что в оказался в списках, поехал. На первых сборах показал неплохую игру в обороне и главный тренер поверил, что можно еще приглашать. Так и пошло. Помню, волновался, когда играл с Карпиным, Мостовым, Онопко — они были для меня «людьми из телевизора». Потом мы разминались вместе, пасовали друг другу.

— В составе сборной вы трижды столкнулись с Португалией и Испанией на Европейском первенстве 2004 года. Что отличает лучшие сборные мира от национальных команд первой десятки, двадцатки?

— Начну с подбора игроков и их титулованности. Развитые футбольные школы в Бразилии, Англии, Португалии, Испании, Франции — они и в лидерах рейтинга ФИФА. Выступают в своих чемпионатах и топ-5 лигах мира. Не забуду игру Зидана, Фигу, Деку, Роналду — их стиль сложно перепутать. Но кто бы поверил в способности Греции на том ЧЕ-2004? Мы проиграли первый матч группового этапа, а греков победили. Потом они неожиданно стали победителями турнира. Португалия, Франция, Германия были сильнее, но бороться с чудом во футбольном мире невозможно. Иногда оно сильнее других обстоятельств.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

— Главный тренер сборной России Георгий Ярцев не сдерживал эмоций на бровке. Какие его жесты или фразы с тренерской линии заставляли вас сразу двигаться?

— Георгий Александрович умел мотивировать словами. Мне нравились амбициозные и возбужденные тренеры, как Ярцев. Когда орут, тебе хочется ринуться вперед, отыграть, обвести. После афоризмов Георгия Александровича остаться равнодушным невозможно.

«Нет времени искать готового игрока. Игра — экзамен»

— Каждое трансферное окно «Зенит» расширяет команду: этим летом подписали Жерсона и Вегу. Клуб Сергея Семака заманивает игроков большими зарплатами, но многие из них сидят в запасе: так управление питерцев погубило карьеры Новосельцева, Полоза, Ахметова. В чем смысл?

— «Зенит» хочет стать чемпионом и для этого усиливается. У питерцев все шло по плану шесть лет подряд. «Зенит» — мощная структура и команда, ищет таланты. С одной стороны, Педро, Дуглас Сантос, Вендел — все приходили молодыми, и в них Петербург не ошибся. Клаудиньо, Халк, Малком — сколько они сделали для чемпионства «Зенита». Широкая скамейка — норма, если это приносит победы. С другой стороны, русские не могут проявить себя. Но если они готовы сидеть, то пожалуйста. Хотят играть — в начале карьеры надо уходить. Одно дело, когда 35 лет. Сейчас взрослый Ерохин может думать, сидеть ему, заканчивать или менять клуб. Но когда тебе 22 года, смысл тренироваться и не выходить на матчи? Нужна практика.

— В «Локомотиве» вам приятно видеть «россиян на первых полях»: стабильно за команду выступают 8-10 наших футболистов. Итог — ни одного поражения в 12 турах и 1 место в РПЛ. В прошлом сезоне москвичи не попали в топ-5 чемпионата. Какой сейчас футбол Галактионова?

— Более взрослый. Прибавили молодые игроки прошлого сезона. Команда укомплектована, с турами она становится опытнее, трансферы работают. Галактионов растет вместе с клубом. Хочу отметить вклад Батракова. В свои 20 он звезда «Локомотива», помогает команде передачами и голами. Если Алексей продолжит так же играть, уверен, клуб из Европы его скоро купит. Но чтобы стать чемпионами РПЛ, «железнодорожникам» нужно решить проблему в обороне. В прошлом году пропустили больше 30 мячей.

Голы Воробьева, Комличенко и отличный подбор игроков в центре выводят «Локо» в лидеры лиги, но для победы этого недостаточно. На мой взгляд, чтобы меньше пропускать, необходим один-два надежных защитника, которые будут командовать обороной так же, как и вратарь. Надо правильно использовать преимущества и недостатки футболистов. Сейчас «Динамо» забил три — «Локомотив» выиграл. Но нет гарантии, что в следующий раз «железнодорожники» отправят в ворота пять мячей. В этом году чемпионат серьезнее и на пятки наступают ЦСКА, «Краснодар», «Зенит» — с ними поменьше бы пропущенных голов.

— В марте вы стали функционером «Орла». Чему учите молодых игроков из Орла?

— Я их корректирую. Вторая лига — уровень не РПЛ, но футболисты прислушиваются к моему мнению и стараются рваться выше. Я хочу, чтобы они становились лучше и играли на своих лучших качествах. Смотрим на подрастающую молодежь 15-16 лет. Будем подключать их к основной команде, чтобы местные воспитанники играли и становились профессионалами. В этом помогает работа экспертом на телевидении. Публичный анализ ошибок я перекладываю на свой клуб — работает.

— Как спортивный директор вы предпочтете «дотачивать» готового, но неидеального игрока или ждать появления на трансферном рынке «того самого»?

— Не хватает времени на поиск «того самого» — особенно у Второй лиги. «Спартак» или «Зенит» могут купить готового игрока — он им и нужен: зачем его дотачивать. Во Второй лиге мы берем своего молодого футболиста. Он поэтапно набирается уму и физике с командой. Через год, возможно, будет играть в основном составе. Насильно никто никого туда не поставит. Игрок должен быть лучше всех, даже если молодой. Если ты будешь бегать и отнимать мячи в два раза усерднее, ты будешь играть. Новичок должен вкладываться больше, чем опытный спортсмен, чтобы его выбрали.

В тренировке понятно, что нужно работать над слабой ногой, игрой головой или длинными передачами. Это делают все. Игра — самый важный экзамен. Если ты проводишь все встречи на максимуме, пишешь каждый экзамен со знанием предмета, получаешь пятерки. То есть растешь с каждым матчем. Провалился — добро пожаловать на скамейку. На тренировке тебе снова придется показывать себя и выходить на поле. Другой человек уже места не уступит: он сыграет так, что ты его не обойдешь. В команде же 30 человек, не 11.