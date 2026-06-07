Отклониться от намеченного курса коллективы из России не заставил даже введенный министром спорта Михаилом Дегтяревым лимит на легионеров с сезона 2026/2027 — они все равно продолжают смотреть в сторону игроков из Бразилии. На карандаш «армейцев» и «сине-бело-голубых» попал защитник Витиньо, имеющий опыт выступлений в Европе за «Серкль Брюгге» и «Бернли».

Вышел из тени в Брюгге

Виктор Александер да Силва, более известный как Витиньо, появился на свет 23 июля 1999 года в муниципалитете Катагуазис, относящемся к штату Минас-Жерайс в Бразилии. С семилетнего возраста он находился в структуре «Крузейро» и снискал славу многообещающего таланта, вызываясь в различные созывы молодежных сборных под надзором Рожерио Микале и Карлоса Амадеу, где пересекался с Винисиусом Жуниором, Матеусом Куньей, Родриго, Эмерсоном Роялом и Лукасом Пакетой.

Единственный раз футболку взрослой обоймы «небесных» Витиньо надел 19 мая 2018 года, выйдя на замену против «Атлетико Минейро» в заключительной трети поединка, который завершился в пользу «гало». Удивительно, что без должного опыта игры на профессиональном уровне Тите включил правого защитника в расширенный состав «селесао» на чемпионат мира в России, однако чуда не произошло и из окончательного списка наставник его все-таки вычеркнул.

Путевку в Европу фулбек получил иным способом, став лакомым кусочком для бельгийского «Серкль Брюгге», который с 2017 года заручился финансовой поддержкой Дмитрия Рыболовлева и князя Альбера II, владеющих по совместительству «Монако». Именно их грамотная управленческая стратегия сделала из недавнего клиента Челленджер Про-Лиги (второй дивизион Бельгии) постоянного участника Лиги Жюпиле (высший эшелон) и гостя еврокубковых турниров (сошли с дистанции в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2024/2025, но добрались до 1/8 финала Лиги конференций УЕФА).

Вот только светлые времена Витиньо в расположении «зелено-черных» не застал, столкнувшись лишь с борьбой за выживание и прозябанием в середине общего зачета бельгийского первенства, и нередко становился жертвой тренерских экспериментов. К примеру, англичанин Пол Клемент, ныне занимающий должность ассистента в штабе Карло Анчелотти в сборной Бразилии, использовал номинального правого защитника на противоположном фланге, откуда воспитанник «Крузейро» записал себе в актив два ассиста на просторах Лиги Жюпиле 2020/2021.

Витиньо globallookpress.com

Более рационально к амплуа бразильца отнеслись Ив Вандерхаге и Доминик Тальхаммер, восстановившие за Витиньо место справа в обороне. Его рейды вперед в кампании 2021/2022 славились крайне низким процентом обостряющих передач/ударов, и лишь однажды он поймал волну в противостоянии с «Зюлте-Варегем», отличившись забитым мячом и результативным пасом.

Ставленник Компани

Глаз на Витиньо положил Венсан Компани, воочию следивший за перформансами латиноамериканца в бытность менеджером «Андерлехта» и обивавший пороги «Серкль Брюгге», когда отправился на повышение в «Бернли». Молодой коуч ценил прошедших бельгийскую школу исполнителей за ментальную и физическую силу, предоставляя им шанс развиваться технически в сильнейших чемпионатах Европы, — трамплином в Англию воспользовался и бразильский фулбек.

Я несколько раз играл против него, и мой тренер сказал, что я ему нравлюсь. Компани позвонил нескольким людям, чтобы узнать, какой я, и спросил, не хочу ли я поехать в Англию, сказав, что цель — выйти в Премьер-лигу. Я не раздумывая согласился. Пришло время для новых вызовов, потому что я провел четыре года в Бельгии. Витиньо Защитник «Ботафого»

Венсан окружил заботой подопечного при переезде, интересуясь, есть ли у него друзья в английских клубах, и, если требовалось, всегда предлагал собственную помощь. Благо в лагере «пентакампеонов» перед ЧМ-2018 Витиньо познакомился с целым рядом исполнителей, среди которых числились Роберто Фирмино из «Ливерпуля», Фред из «Манчестер Юнайтед» и другие.

Скорейшей адаптации в рамках Чемпионшипа, богатого на единоборства и физический контакт, способствовала внедренная в стане «бордовых» Компани модель, в которой акцент отводился построению атак через контроль мяча. Обитатели «Терф Мур» катком прошлись по соперникам во втором дивизионе Англии, набрав космический 101 балл и оставив 87 автографов в воротах оппонентов, и заработали повышение в классе.

Витиньо globallookpress.com

Универсализм, приобретенный в Бельгии, оказался на руку Витиньо, которого Венсан эксплуатировал в нескольких ипостасях, вплоть до правого вингера в схеме 4-1-4-1, чем улучшил атакующий скилл двадцать второго номера — три гола и три ассиста во всех соревнованиях. Вслед за стремительным рывком из Чемпионшипа «Бернли» ждал холодный душ в АПЛ, когда коллектив увяз в трясине и финишировал всего девятнадцатым.

Фиаско открыло окно возможностей как для Компани, перехваченного «Баварией», так и Витиньо, сбежавшего от физкультурного стиля Скотта Паркера, который засушил конкурентов во втором эшелоне (два поражения в 46 встречах и разница забитых/пропущенных 69-16), но отсутствие креатива и дыры в обороне вновь приговорили «бордовых» к вылету из Премьер-лиги: худшие по показателям ожидаемых голов (xG 32.51), надежности защиты (xGA 75.36) и предпоследние по прессингу (PPDA 14.3).

Чужой среди своих

Поколесив по Европе, бразилец затосковал по родной гавани и без лишних раздумий принял предложение «Ботафого», который под началом Артура Жорже устремился к главному трофею Серии А и Копа Либертадорес. При португальском специалисте Витиньо сходу влился в стартовый состав и забронировал за собой позицию правого фулбека, заслужив награды высшей пробы, как по итогам чемпионата Бразилии, так и ведущего турнира Южной Америки.

54-летний уроженец Браги упорхнул в «золотую клетку», подписав трудовое соглашение с катарским «Аль-Райяном», вслед за чем «одинокая звезда» откатилась назад в Серии А, закончив под руководством Давиде Анчелотти сезон 2025 на шестой строчке. Куда сильнее лихорадит «Ботафого» в текущем розыгрыше, где тренерский гений аргентинца Мартина Ансельми и его сменщика Родриго Беллао привел «черно-белых» к двенадцатому месту бразильского первенства.

Витиньо globallookpress.com

Витиньо при регулярных пертурбациях во главе клуба из Рио-де-Жанейро (за два года рулили командой девять наставников) находится на хорошем счету, преодолев планку в сто матчей за «одинокую звезду». Карло Анчелотти включал 26-летнего защитника в заявку сборной Бразилии на сентябрьский и октябрьский сборы, задействовав с первых минут в поединке отбора на ЧМ-2026 против Боливии и контрольном спарринге с Южной Кореей соответственно, но на грядущий мундиаль предпочел взять фулбека «Ромы» Уэсли.

Выбивание долгов

«Ботафого» никак не рассчитается с «Зенитом» за трансфер флангового нападающего Артура, который состоялся еще в январе 2025, — тогда произошла многоходовочка с переходом Луиса Энрике в стан санкт-петербуржцев, обратным маршрутом последовал 28-летний вингер и планировался отъезд Вендела, но не срослось. При осуществленных манипуляциях «черно-белые» задолжали клубу с берегов Невы 6,4 млн евро, фигурирующих в судебных делах против «одинокой звезды», за что ФИФА запретил бразильцам регистрировать новичков.

Найти компромисс во взаимоотношениях с «Зенитом» функционеры «Ботафого» рассчитывают с помощью продажи Витиньо в Россию, тем самым урегулировав ситуацию с Артуром и получив сверху еще 2 млн евро. Пожертвовать в Северной столице готовы Густаво Мантуаном, который, имея явный крен в атаку, не от хорошей жизни на протяжении трех лет отвечает за правую бровку «сине-бело-голубых» в обороне.

Густаво Мантуан fc-zenit.ru

Палки в колеса соперникам по российскому первенству хотят вставить в лагере ЦСКА, где определились с кандидатурой тренера, доверив кресло человеку из структуры — Дмитрию Игдисамову. «Армейцы» располагают справа в защите безальтернативным вариантом — двужильным сербом Миланом Гаичем, отыгравшем в 28 из 30 встреч РПЛ 2025/2026.

Короткая скамейка на некоторых амплуа, как и выкидываемые фортели Фабио Челестини сыграли злую шутку с «красно-синими» в весенней части кампании, поэтому боссы москвичей намерены убить сразу двух зайцев, назначив Игдисамова и усилив обойму новичками. «Ботафого» оценивает Витиньо в 7-8 млн евро, к тому же, конкуренцию «Зениту» и ЦСКА склонны составить «Лион», «Крузейро» и «Палмейрас».