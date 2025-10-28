23 октября в Санкт-Петербурге было совершено шокирующее преступление — покушение на похищение полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Мостового. Подробности уголовного дела и похожие случаи в истории мирового футбола — в материале LiveSport.Ru.

Студенты-разбойники

Если любители футбола в понедельник (27 октября) утром не до конца проснулись, то бодрящий эффект принесло известие от петербургского управления Следственного комитета России. Согласно заявлению его пресс-службы, следователи задержали четверых подозреваемых в похищении граждан и разбое. Потерпевшими по возбужденным уголовным делам проходят игрок «Зенита» Андрей Мостовой и 50-летний предприниматель Сергей Селегень.

Футболист оказался первой жертвой злоумышленников. Инцидент произошёл 23 октября на Крестовском острове, точнее говоря, у супермаркета «Азбука вкуса» на Вязовой улице, где фигуранты поджидали Мостового, а затем попытались запихнуть его в свою «Тойоту Ленд Крузер». Однако полузащитник со своим приятелем хоккеистом Александром Гракуном смог дать напавшим отпор и убежать от них, а позже обратиться в правоохранительные органы.

Они возвращались с тенниса. Несмотря на большую сумку за плечами, Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Можно сказать, отправил их в нокдаун. Наталья мама Александра Гракуна

Через 2 дня похитителям всё же удалось похитить человека — Селегеня, который также является затем депутата Государственной Думы Вячеслава Макарова. Те, катая жертву в наручниках по городу и угрожая пистолетом, требовали перевести 10 млн рублей. Им удалось добиться перевода на сумму 210 тысяч рублей, а остальное должна была привести супруга бизнесмена.

Но его родные, поняв, что к чему, обратились за помощью в правоохранительные органы. Так что следователи СК вместе с сотрудниками ФСБ и МВД в этот же вечер задержали участников преступления и, тем самым, освободили похищенную мужчину.

Задержанные признали вину в полном объёме. Они сообщили, что их нанял некий Слава из мессенджера Telegram, который предложил неплохо заработать: он обещал похитителям половину из требуемых 10 миллионов.

Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в Telegram. Задержанный

Исполнителями оказались 20-летние студенты Морской технической академии имени адмирала Д. Н. Сенявина:

Степан Мирошин, 2006 г.р.

Самир Павлов, 2005 г.р.

Рустам Худайкулов, 2005 г.р.

Владислав Яковлев, 2006 г.р.

Молодые люди позиционируют себя как «спортики» — своего рода коллекторы, которые работают с нерадивыми (с точки зрения наркоторговцев) курьерами и клиентами. Кроме того, у некоторых из них имеются «правые» татуировки с коловратами.

Андрей Мостовой globallookpress.com

Ближе к вечеру 27 октября стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил четверых обвиняемых под стражу на срок 2 месяца. По мнению адвоката по уголовным делам Максима Сильвестри, они, в зависимости от обстоятельств, могут быть приговорены примерно к 10 годам лишения свободы.

Кроме того, было объявлено о задержании пятого подозреваемого.

В результате дальнейших мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора криминальной деятельности и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Им оказался студент-второкурсник одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Ирина Волк официальный представитель МВД России

Несмотря на такую, мягко говоря, неординарную ситуацию, Андрей Мостовой смог за три дня после неудачного нападения подготовиться к матчу 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (Москва) и стать у сине-бело-голубых одним из лучших: попал в стартовый состав и открыл счёт на 42-й минуте. В итоге петербуржцы одержали победу со счётом 2:1.

Могут за себя постоять

Андрей Мостовой вошёл в число футболистов, которые смогли дать достойный отпор нападавшим злоумышленникам. Вспомним пару подобных историй.

В ночь на 28 июля 2022 года два вооруженных грабителя в мотоциклетных шлемах пытались ограбить капитана «Аякса» и сборной Сербии Душана Тадича возле его дома в Амстердаме. Футболист заметил грабителей, выходя из автомобиля, после чего попытался убежать.

Тем не менее, между сербом и грабителями завязалась потасовка, в результате которой злодеи не смогли реализовать задуманное. А уже через 2 дня полузащитник, несмотря на раненную руку, провёл все 90 минут на поле в матче за Суперкубок Нидерландов, где «Аякс» проиграл «ПСВ» (3:5).

25 июля 2019 г. злоумышленники в качестве будущих жертв выбрали игроков лондонского «Арсенала» — Месута Озила и Сеада Колашинаца, которые ездили на Mercedes G-Class турка. К автомобилю подъехали двое мужчин на скутерах и, не снимая шлемов, с ножами в руках попытались открыть машину.

Месут Озил globallookpress.com

Неожиданно для грабителей, которые были заинтересованы в часах футболистов стоимостью более 200 тысяч фунтов, из машины смело выскочил Сеад и атаковал грабителей. Колашинац с голыми кулаками отогнал нападавших от авто. После возвращения защитника в машину, одноклубники попытались уехать. Скутеристы преследовали их до тех пор, пока на помощь игрокам не отозвались сотрудники турецкий ресторан Likya.

К сожалению для боснийского футболиста, в следующий раз избежать беды ему не удалось. 20 января 2023 года, когда игрок, выступая уже за «Марсель», принимал участие в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ренном» (1:0), преступники ограбили его дом.

В августе 2021 г. жертвой нападения в гараже собственного дома стал бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэл. Предварительно забравшись в гараж, грабители угрожали футболисту бейсбольной битой и требовали от него ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон. Тем не менее, игрок «канониров» сумел дать отпор и прогнать грабителей.

Футболистов похищали и раньше

Похитить профессионального футболиста с целью последующего обогащения — далеко не новая идея. Об этом, например, может рассказать чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба, чьё похищение осуществили вооруженные люди в марте 2022 года, специально выманив футболиста на встречу в пригороде Парижа.

Поль Погба globallookpress.com

Похитители, угрожая пистолетом, требовали от полузащитника 13 миллионов евро. В итоге преступники освободили хавбека, который отдал деньги и предположительно подписал определенные коммерческие контракты. На свободе Погба обратился в полицию, которая выявила шесть подозреваемых. Причем одним из них оказался старший брат футболиста — Матиас.

В итоге Погба-старший, которого уличили в оказании давления на родственника, получил самый малый срок — 3 года, из которых 2 условно плюс штраф 20 тысяч евро. Самым тяжелым наказанием у оставшихся пятерых обвиняемых стало лишение свободы на 8 лет.

Не удалось избежать участи быть похищенным третьему после Пеле и Марадоны футболисту XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА. Речь идёт про Альфредо Ди Стефано. Его выкрали августовской ночью 1963 года в Колумбии, где мадридский «Реал» принимал участие в предсезонном товарищеском турнире.

Альфредо Ди Стефано globallookpress.com

В плену футболист находился около 70 часов. Похитителями оказались члены группировки «Фронт национального освобождения», которые таким образом хотели привлечь внимание к венесуэльскому повстанческому движению. Так что к Альфредо относились хорошо и освободили его после получения международной огласки.

Случай с похищением игрока есть в истории не только мадридского «Реала», но и его главного конкурента — «Барселоны». В марте 1981 года нападающий Энрике де Кастро Гонсалес по прозвищу Кини по пути в аэропорт заехал на заправку. Там-то его настигли двое вооружённых мужчин, которые надели на футболиста капюшон и затолкали в фургон.

Судьба Кини в плену была несравненно хуже, чем у Ди Стефано. Нападающего поместили в подземную камеру под полом гаража, где ему пришлось провести 25 дней. Похитители — трое безработных — требовали сначала 70, а потом 100 млн песет (около 600 тыс. евро). Местонахождение Кини было выяснено после задержания одного из похитителей, который отправился за выкупом. Впоследствии преступников приговорили к 10 годам тюрьмы и обязали выплатить футболисту компенсацию, от которой он отказался.