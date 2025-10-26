Перед матчем «Зенит» остался без Кассьерры и Дугласа Сантоса, «Динамо» — без Фомина и Миранчука. Но даже при всех потерях обе команды выдали острейшую встречу: Карпин снова сделал ставку на оборонительный «ростовский» стиль, Семак — на контроль и гибкость. Победу хозяевам принесли пятка Мостового и настойчивость Мантуана. Петербуржцы сокращают отставание от первого места до одного очка.

Результат матча Зенит Санкт-Петербург 2:1 Динамо Москва Жёлтая карточка: Лусиано Гонду 90+4' (Зенит)

Статистика матча 10 Удары в створ 1 3 Удары мимо 4 58% Владение мячом 42% 10 Угловые удары 1 3 Офсайды 1 12 Фолы 20

Сергей Семак удивил: вместо привычного форварда он выпустил Луиса Энрике в роли ложной «девятки». На фланги вышли Мостовой и Глушенков, а в центре атаки дирижировали Вендел и Педро. На левом фланге обороны появился Нуралы Алип, заменив травмированного Дугласа Сантоса.

Карпин, напротив, пошёл по пути плотности и глубины. Без Фомина и Миранчука он перестроил «Динамо» на схему с тремя центральными защитниками (Осипенко — Маричаль — Фернандес) и активными краями Касереса и Рубенса. Впереди вышли сразу трое: Маухуб, Сергеев и Тюкавин.

«Динамо» – «Зенит» https://fcdynamo.ru/

С первых минут всё шло по знакомому сценарию: «Зенит» владел мячом (до 80% времени), «Динамо» терпеливо держало оборону в пять защитников. Петербуржцы пытались растянуть блок гостей, искать забегания Глушенкова и Вендела за спины. Но в позиционном нападении всё вязло — Карпин перекрыл центр и вынудил хозяев бить издалека.

Контратака Карпина и шедевр Мостового

Первым сработал план «Динамо». На 26-й минуте гости провели классическую контратаку: Маухуб отобрал мяч, Глебов мгновенно вывел под удар Бителло, и тот безупречно пробил в дальний угол — 0:1. Петербуржцы взорвались: Мостовой требовал фол на себе, но ВАР гол подтвердил.

Гол Бителло https://fcdynamo.ru/

После пропущенного мяча игра разогрелась. На поле — жёсткие стыки, вспышки эмоций, мини-драки. Судья Алексей Сухой едва удерживал порядок: карточки пошли одна за другой. Даже Карпин, не сдержавшись, выбежал за границы тренерской зоны. Но «Зенит» не сбился. За несколько минут до перерыва хозяева дважды были близки к ответу: Нино после подачи Педро со штрафного попал в штангу, а затем команда Семака выдала, пожалуй, лучший гол тура.

42-я минута: Вендел разгоняет атаку, Глушенков простреливает низом, и Мостовой, не глядя, пяткой отправляет мяч от штанги в ворота. Трибуны взорвались, а Андрей эффектно отпраздновал юбилейный гол за клуб. Класс, кураж и чувство момента — всё в одном движении.

Гол Мостового https://zenit.ru/

После перерыва «Зенит» добавил темпа. Давление хозяев стало ощутимым — Педро, Вендел, Глушенков и Луис Энрике по очереди проверяли молодого голкипера «Динамо» Курбана Расулова. 19-летний вратарь творил чудеса: на выходах, внизу, в ближнем углу — он отражал всё, что мог. Самый острый момент случился, когда Рубенс ошибся с пасом назад, Педро влетел в штрафную и столкнулся с Расуловым. Хозяева требовали пенальти, но Сухой остался непреклонен: сыграно в мяч.

Валерий Карпин https://fc-zenit.ru/

Карпин ответил заменой: вместо Тюкавина вышел Кутицкий, чтобы укрепить оборону. Но стоило москвичам впервые за матч заработать угловой, как «Зенит» мгновенно наказал.

Мантуан включился и решил судьбу матча

71-я минута. После неудачной атаки «Динамо» петербуржцы выстрелили молниеносной контратакой. Глушенков подхватил мяч, Мантуан пронёсся по центру, отдал Луису Энрике, тот пробил — Кутицкий подставил ногу, но Мантуан первым оказался на подборе и с добивания вколотил мяч в левый нижний угол. 2:1 — и всё, в общем-то, по делу.

Игроки «Зенита» празднуют гол https://fc-zenit.ru/

Дальше Семак перестроился на удержание, но игра оставалась острой. За десять минут до конца Расулов вновь оказался в центре внимания: вышел далеко из ворот и сбил Лусиано за пределами штрафной. Арбитр сначала показал красную, но после просмотра ВАР изменил решение — жёлтая. Логично: Педро, получив пас, находился в офсайде, значит, голевой момент не был явным.

Карпин бросил в бой Гладышева, но у «Динамо» уже не было сил на штурм. «Зенит» спокойно контролировал мяч, не позволив гостям ни одного реального момента. Финальный свисток — и вздох облегчения на скамейке Семака.

«Зенит» дожал соперника характером и скоростью. Без форварда, но с полной самоотдачей. Мостовой и Мантуан сделали результат, Глушенков провёл один из лучших матчей в сезоне. Теперь петербуржцы — в одном очке (потенциально — в трёх) от вершины.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» же вновь сыграло по-своему — организованно, цепко, но с обидными провалами в переходных фазах. Команда Карпина остаётся в середине таблицы и всё дальше отстаёт от лидеров. О чемпионской гонке, наверное, говорить уже не приходится, но у москвичей есть шанс отомстить «Зениту» в плей-офф Пути РПЛ — через пару недель Карпин попробует взять реванш у Семака в Кубке.