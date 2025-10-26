Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Перед матчем «Зенит» остался без Кассьерры и Дугласа Сантоса, «Динамо» — без Фомина и Миранчука. Но даже при всех потерях обе команды выдали острейшую встречу: Карпин снова сделал ставку на оборонительный «ростовский» стиль, Семак — на контроль и гибкость. Победу хозяевам принесли пятка Мостового и настойчивость Мантуана. Петербуржцы сокращают отставание от первого места до одного очка.

Результат матча

ЗенитСанкт-ПетербургЗенит2:1ДинамоДинамоМосква
Жёлтая карточка:  Лусиано Гонду 90+4' (Зенит)

Сергей Семак удивил: вместо привычного форварда он выпустил Луиса Энрике в роли ложной «девятки».  На фланги вышли Мостовой и Глушенков, а в центре атаки дирижировали Вендел и Педро.  На левом фланге обороны появился Нуралы Алип, заменив травмированного Дугласа Сантоса.

Карпин, напротив, пошёл по пути плотности и глубины.  Без Фомина и Миранчука он перестроил «Динамо» на схему с тремя центральными защитниками (Осипенко — Маричаль — Фернандес) и активными краями Касереса и Рубенса.  Впереди вышли сразу трое: Маухуб, Сергеев и Тюкавин.

«Динамо» – «Зенит»
«Динамо» – «Зенит» https://fcdynamo.ru/

С первых минут всё шло по знакомому сценарию: «Зенит» владел мячом (до 80% времени), «Динамо» терпеливо держало оборону в пять защитников.  Петербуржцы пытались растянуть блок гостей, искать забегания Глушенкова и Вендела за спины.  Но в позиционном нападении всё вязло — Карпин перекрыл центр и вынудил хозяев бить издалека.

Контратака Карпина и шедевр Мостового

Первым сработал план «Динамо».  На 26-й минуте гости провели классическую контратаку: Маухуб отобрал мяч, Глебов мгновенно вывел под удар Бителло, и тот безупречно пробил в дальний угол — 0:1.  Петербуржцы взорвались: Мостовой требовал фол на себе, но ВАР гол подтвердил.

Гол Бителло
Гол Бителло https://fcdynamo.ru/

После пропущенного мяча игра разогрелась.  На поле — жёсткие стыки, вспышки эмоций, мини-драки.  Судья Алексей Сухой едва удерживал порядок: карточки пошли одна за другой.  Даже Карпин, не сдержавшись, выбежал за границы тренерской зоны.  Но «Зенит» не сбился.  За несколько минут до перерыва хозяева дважды были близки к ответу: Нино после подачи Педро со штрафного попал в штангу, а затем команда Семака выдала, пожалуй, лучший гол тура.

42-я минута: Вендел разгоняет атаку, Глушенков простреливает низом, и Мостовой, не глядя, пяткой отправляет мяч от штанги в ворота.  Трибуны взорвались, а Андрей эффектно отпраздновал юбилейный гол за клуб.  Класс, кураж и чувство момента — всё в одном движении.

Гол Мостового
Гол Мостового https://zenit.ru/

После перерыва «Зенит» добавил темпа.  Давление хозяев стало ощутимым — Педро, Вендел, Глушенков и Луис Энрике по очереди проверяли молодого голкипера «Динамо» Курбана Расулова. 19-летний вратарь творил чудеса: на выходах, внизу, в ближнем углу — он отражал всё, что мог.  Самый острый момент случился, когда Рубенс ошибся с пасом назад, Педро влетел в штрафную и столкнулся с Расуловым.  Хозяева требовали пенальти, но Сухой остался непреклонен: сыграно в мяч.

Валерий Карпин
Валерий Карпин https://fc-zenit.ru/

Карпин ответил заменой: вместо Тюкавина вышел Кутицкий, чтобы укрепить оборону.  Но стоило москвичам впервые за матч заработать угловой, как «Зенит» мгновенно наказал.

Мантуан включился и решил судьбу матча

71-я минута.  После неудачной атаки «Динамо» петербуржцы выстрелили молниеносной контратакой.  Глушенков подхватил мяч, Мантуан пронёсся по центру, отдал Луису Энрике, тот пробил — Кутицкий подставил ногу, но Мантуан первым оказался на подборе и с добивания вколотил мяч в левый нижний угол. 2:1 — и всё, в общем-то, по делу.

Игроки «Зенита» празднуют гол
Игроки «Зенита» празднуют гол https://fc-zenit.ru/

Дальше Семак перестроился на удержание, но игра оставалась острой.  За десять минут до конца Расулов вновь оказался в центре внимания: вышел далеко из ворот и сбил Лусиано за пределами штрафной.  Арбитр сначала показал красную, но после просмотра ВАР изменил решение — жёлтая.  Логично: Педро, получив пас, находился в офсайде, значит, голевой момент не был явным.

Карпин бросил в бой Гладышева, но у «Динамо» уже не было сил на штурм.  «Зенит» спокойно контролировал мяч, не позволив гостям ни одного реального момента.  Финальный свисток — и вздох облегчения на скамейке Семака.

«Зенит» дожал соперника характером и скоростью.  Без форварда, но с полной самоотдачей.  Мостовой и Мантуан сделали результат, Глушенков провёл один из лучших матчей в сезоне.  Теперь петербуржцы — в одном очке (потенциально — в трёх) от вершины.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» же вновь сыграло по-своему — организованно, цепко, но с обидными провалами в переходных фазах.  Команда Карпина остаётся в середине таблицы и всё дальше отстаёт от лидеров.  О чемпионской гонке, наверное, говорить уже не приходится, но у москвичей есть шанс отомстить «Зениту» в плей-офф Пути РПЛ — через пару недель Карпин попробует взять реванш у Семака в Кубке.