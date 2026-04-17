ESPN рассказывает о главных интригах предстоящих полуфиналов Лиги чемпионов.

Лучшая атака мира («Бавария») против команды с идеальным контролем мяча и вторым показателем результативности («Пари Сен-Жермен»). Клуб с сильнейшей обороной на текущий момент («Арсенал») против, возможно, лучшей оборонительной команды последнего десятилетия («Атлетико» Мадрид).

Трудно не признать: футбольная судьба идеально свела полуфинальные пары Лиги чемпионов по своему содержанию и стилю.

Четвертьфиналы в целом оправдали ожидания: исход трех из четырех противостояний решился на последних минутах. Противостояние «Барселоны» и «Атлетико» — пожалуй, самое яркое в современном футболе — выдалось максимально непредсказуемым, а историческая классика между «Баварией» и «Реалом» превзошла все смелые прогнозы.

В итоге мы получили четверку сильнейших. «Арсенал» и «Бавария» выглядят наиболее стабильными командами сезона, «ПСЖ» сейчас находится на пике формы, а «Атлетико» Диего Симеоне побеждал в двух из трех своих предыдущих полуфиналов.

«Бавария» — «Пари Сен-Жермен»

Первый матч — 28 апреля, ответный — 6 мая

Эти клубы уже слишком хорошо знают друг друга. За последние девять месяцев они встречались дважды: «ПСЖ» оказался сильнее на Клубном чемпионате мира, а «Бавария» взяла реванш в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Предстоящие игры станут 11-й и 12-й очными встречами команд за последние десять лет. И хотя мюнхенцы выиграли семь из десяти предыдущих матчей, парижанам нужно защищать титул, а их оборона на данном этапе выглядит более надежной.

Текущий мировой рейтинг Opta и шансы на выход в финал: «Бавария» — №1 (60,6%), «ПСЖ» — №4 (39,4%).

Как «Бавария» вышла в полуфинал: мюнхенцы предложили «Реалу» сыграть в открытый, почти безрассудный футбол — и с трудом, но выиграли в этой перестрелке. Существует множество способов удержать преимущество в один мяч, и большинство тренеров выбирают осторожность — не обязательно «паркуют автобус», но хотя бы стараются соблюдать баланс между атакой и защитой.

Однако Венсан Компани практически весь матч действовал иначе. Семь игроков «Баварии» применяли агрессивный прессинг в финальной трети поля, в то время как «Реал» пытался выйти из обороны. Имея в составе Килиана Мбаппе, смертельно опасного на свободном пространстве, и Винисиуса Жуниора, «Мадрид» получил именно те условия, которые любит больше всего. Тем не менее, после победы в первом матче Компани предпочел не закрываться, а играть с позиции силы, заперев соперника на его половине поля. Это был рискованный трюк, основанный на расчете, что такая тактика создаст у чужих ворот больше моментов, чем допустит у своих.

«Бавария» globallookpress.com

В конечном счете ставка сыграла, хотя и не без проблем. «Реал» забил трижды: Арда Гюлер воспользовался ошибкой Мануэля Нойера и открыл счет дальним ударом уже на 35-й секунде, затем он же реализовал штрафной на 29-й минуте, а под конец первого тайма Мбаппе убежал в отрыв и реализовал свой момент. Однако голы Александра Павловича и Гарри Кейна позволили «Баварии» остаться в игре.

Перелом наступил на 86-й минуте, когда Эдуардо Камавинга получил крайне необязательную вторую желтую карточку. Оказавшись в большинстве, хозяева дожали соперника: Луис Диас забил после рикошета, а Майкл Олисе поставил точку последним ударом в матче.

Авантюрный стиль «Баварии» принес результат — Рекордмайстер впервые с 2012 года выбил «Реал» из турнира. Теперь их ждет еще более серьезное испытание против действующего чемпиона.

Как «ПСЖ» вышел в полуфинал: сначала — за счет полного контроля, затем — за счет хладнокровия. Общая победа парижан над «Ливерпулем» со счетом 4:0 получилась одновременно убедительной и вполне логичной по содержанию двух матчей. Сначала, в Париже, «ПСЖ» фактически взял игру под свой контроль: команда доминировала во владении мячом (74 процента), прижала «Ливерпуль» к его воротам и нанесла 18 ударов против трех у соперника, добившись победы со счетом 2:0.

Такой счет все же оставлял хотя бы минимальную надежду на чудо на «Энфилде», но в ответной игре парижане повели себя иначе: они спокойно выдержали давление, позволили хозяевам чуть чаще владеть мячом (52 процента), блокировали треть их ударов и в целом не дали матчу перейти в по-настоящему опасный для себя сценарий. А когда «Ливерпуль» постепенно осмелел, стал увереннее и, возможно, слишком увлекся контролем мяча, «ПСЖ» нанес ответный удар — победу закрепил великолепный гол Усмана Дембеле. Затем он добавил еще один — уже почти для симметрии.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Дембеле и Хвича Кварацхелия в этом противостоянии выглядели почти запредельно. Дембеле забил два мяча, создал семь моментов для партнеров и выполнил 17 продвижений мяча передачами — больше в команде сделал только Витинья.

Кварацхелия, в свою очередь, забил один мяч, заработал на себе восемь фолов — лучший показатель в команде, — выиграл 13 единоборств на земле, столько же, сколько Жоау Невеш, и совершил 18 продвижений мяча с ведением — наравне с Витиньей и Ашрафом Хакими.

Полузащита «ПСЖ» в лице Витиньи, Невеша и все более ярко проявляющего себя Варрена Заира-Эмри попросту переиграла центр поля «Ливерпуля». И если англичане в атаке разбазаривали свои моменты (так и не забили ни разу при суммарном xG 2,1), то парижане подобной расточительности себе не позволили.

Почти весь сезон «ПСЖ» временами словно двигался на пониженной передаче, но сейчас команда все яснее дает понять, что включила максимум именно тогда, когда на кону оказываются самые большие трофеи.

Почему дальше пройдет «Бавария»: она просто не перестает забивать. В прошлые выходные «Бавария» установила рекорд Бундеслиги, забив свой 105-й мяч в сезоне. На первый взгляд это звучит вполне естественно — все-таки речь о «Баварии». Но если вдуматься, масштаб впечатляет еще сильнее. Эта команда уже превзошла множество других сверхрезультативных составов клуба прошлых лет — и сделала это за пять туров до конца чемпионата. Невероятный показатель.

В 46 матчах во всех турнирах «Бавария» забила 157 голов — в среднем по 3,4 за игру. В десяти матчах команда Компани забивала не меньше пяти. В четырех встречах плей-офф наколотила 16 мячей. У Майкла Олисе — 18 голов и 25 результативных передач, у Луиса Диаса — 24 и 15 соответственно. А Серж Гнабри, проведя чуть больше 2000 минут, добавил к этому еще 10 голов и 12 ассистов. И при всем этом возможностей у чужих ворот все равно хватило, чтобы Гарри Кейн забил 50 мячей и отдал еще шесть результативных передач. У Леннарта Карля — еще девять голов. У Николаса Джексона — восемь. Возможно, это вообще лучшая атака, которую когда-либо видел современный футбол, — и это при том, что Джамал Мусиала после травмы голеностопа, полученной как раз в матче против «ПСЖ», пока не успел внести серьезный вклад — у него четыре гола и четыре ассиста за 588 минут.

Луис Диас и Гарри Кейн globallookpress.com

Разумеется, теперь «Баварии» нужно не только продолжать забивать, но и каким-то образом сдерживать атаку «ПСЖ». Возможно, важнейшим игроком всей команды в этом контексте стал центральный защитник Дайо Упамекано — без него «Реал», вероятно, забил бы еще очень много. Слишком часто оставаясь один в один против Мбаппе и Винисиуса, он стал лучшим в команде по отборам в четвертьфинале (восемь, из них семь в оборонительной трети), а также сделал шесть перехватов и в общей сложности совершил 31 результативное оборонительное действие. Кроме того, он выиграл восемь из 11 единоборств, выполнил 38 продвижений мяча передачами и ведением в сумме и еще ассистировал Кейну. Его игра была почти сверхчеловеческой, и против связки Дембеле — Кварацхелия ему придется сыграть еще лучше.

Почему дальше пройдет «ПСЖ»: это лучшая команда турнира по игре в позиционном нападении. Первые две трети сезона для Луиса Энрике и «ПСЖ» напоминали один большой эксперимент. Из-за травм, а также из-за необходимости поддерживать в тонусе и вовлекать в процесс раздутый состав, Энрике постоянно тасовал сочетания, и это сказывалось на результатах.

Парижане завершили общий этап лиги Лиги чемпионов лишь на 11-м месте, а в чемпионате Франции до недавнего времени не могли по-настоящему оторваться от бодрого «Ланса». Сейчас их отрыв составляет четыре очка при матче в запасе. Но потенциал этой команды был очевиден всегда: «ПСЖ» изначально выглядел как коллектив, способный выйти на пик именно к началу решающих матчей.

Усман Дембеле globallookpress.com

В шести последних играх, включая встречи с «Ливерпулем» и с тем самым «Челси», который прошлым летом разгромил парижан в финале клубного чемпионата мира, «ПСЖ» одержал шесть побед с общей разницей мячей 19:3. «Челси» агрессивно начал противостояние в 1/8 финала ЛЧ, но быстро рассыпался и в итоге уступил по сумме двух матчей 2:8. «Ливерпуль» действовал куда осторожнее, глубже садился в оборону и намного лучше сдерживал атаку парижан, но сам почти ничего не создал впереди вплоть до последнего часа этого противостояния, а те моменты, которые все же появились, не сумел реализовать.

Даже с учетом всей этой ранней ротации статистика владения у «ПСЖ» остается лучшей среди всех участников турнира. Команда с большим запасом лидирует по среднему проценту владения мячом — 66,3. Она также первая по точности передач в финальной трети — 90,3 процента — и вторая по числу позиционных атак за матч — 6,3. А еще сильнее «ПСЖ» выглядит в разрушении чужой игры: команда допускает меньше всех передач соперника на одно оборонительное действие (показатель PPDA составляет 8,4), а также является лучшей по количеству разрешенных сопернику продвижений мяча за счет ведения — 37,5.

Кроме того, парижане вторые по числу допускаемых позиционных атак (1,2 за матч) и первые по голам, забитым после высоких перехватов (1,1 за игру). В ноябре «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 2:1 и тогда действительно сумела его переиграть. Но тот «ПСЖ» и нынешний — уже не совсем одна и та же команда.

Прогноз: «ПСЖ» победит с общим счетом 4:3. Это сложный выбор, так как в их нынешней форме любая из команд могла бы претендовать на титул. Но даже с учетом героической игры Упамекано, защита «ПСЖ» на данный момент вызывает чуть больше доверия. Несмотря на то, что ответный матч пройдет в Мюнхене, парижане способны захватить преимущество на ранней стадии.

«Арсенал» — «Атлетико» Мадрид

Первый матч — 29 апреля, ответный — 5 мая

В этом противостоянии холодная логика сталкивается с интуицией. Логика подсказывает, что «Арсенал» — самая стабильная и структурно безупречная команда Европы на протяжении всего сезона. Во всех турнирах лондонцы пропустили лишь 38 мячей в 54 матчах. Они лидируют в Премьер-лиге с отрывом в шесть очков (хотя у идущего вторым «Манчестер Сити» есть игра в запасе). В 12 беспроигрышных матчах Лиги чемпионов «Арсенал» забил 27 мячей, а пропустил — пять.

Сейчас у команды Микеля Артеты действительно есть проблемы с реализацией, но их продвинутая статистика остается на высоком уровне. В текущем сезоне «Арсенал» обыгрывал команлы, значительно превосходящие «Атлетико» в классе.

Более того, в октябре прошлого года «Арсенал» разгромил «Атлетико» со счетом 4:0.

Однако интуиция подсказывает, что «Арсенал» сейчас уязвим, а Диего Симеоне буквально создан для побед в матчах с подобным тактическим рисунком.

Текущий мировой рейтинг Opta и шансы на выход в финал: «Арсенал» — №2 (74,9%), «Атлетико Мадрид» — №12 (25,1%).

Как «Арсенал» вышел в полуфинал: эталонная структура игры без мяча. Очевидно, что сейчас лондонцы испытывают трудности в позиционной атаке. В последних пяти матчах во всех турнирах они забили лишь трижды, при этом уступив соперникам по голам с игры со счетом 2:6. В выборке из последних восьми встреч команда конвертировала моменты суммарным весом 12,9 xG всего в восемь забитых мячей. Статистика основной группы атаки (Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли, Букайо Сака, Леандро Троссард и Габриэл Жезус) на этом отрезке показательна: два гола при 5,3 xG. Ключевые созидатели Эберечи Эзе и Мартин Эдегор боролись с последствиями недавних травм, а один из самых стабильных нападающих команды, Виктор Дьёкереш, наносит в среднем лишь 2,1 удара за 90 минут — катастрофически низкий показатель для центрфорварда.

«Арсенал» globallookpress.com

Тем не менее, они всё еще умеют превосходно разрушать. За 180 минут противостояния «Спортинг» нанес всего 19 ударов (общим весом 1,0 xG) и не забил ни одного мяч. В последние секунды ответного матча (0:0) Жоау Симойнш едва не пробил Давида Райю, но этот удар из-за пределов штрафной с коэффициентом 0,07 xG стал самым качественным моментом лиссабонской команды за всю игру.

Карта допущенных ударов в этом противостоянии — абсолютный мастер-класс по игре в обороне от команды Микеля Артеты. По крайней мере, если анализировать только действия «канониров» на своей трети поля. В 12 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Арсенал» пропустил лишь пять мячей — аномально низкий показатель. Но в составе их следующего соперника играет Хулиан Альварес, и этот соперник сейчас находится на явном психологическом подъеме.

Как «Атлетико» вышел в полуфинал: хладнокровная реализация и удалений у соперника. Одно из самых зрелищных тактических противостояний современного футбола вновь оправдало ожидания. В десяти встречах между «Барселоной» Ханси Флика и «Атлетико» Диего Симеоне каталонцы побеждали пять раз, мадридцы — четыре, и однажды была зафиксирована ничья. Команды выдавали сверхрезультативные матчи (4:4, 4:2, 3:1, 4:0 и 3:0). Ничью 4:4 в прошлогоднем Кубке Испании можно смело назвать одной из выдающихся в истории турнира, а в двух двухматчевых дуэлях за последние два месяца «Барселона» едва не отыграла дефицит в четыре и два мяча соответственно.

«Атлетико» globallookpress.com

«Атлетико» снова выстоял. После гостевой победы на прошлой неделе, во вторник подопечные Симеоне позволили «Барсе» быстро нивелировать преимущество. Однако вскоре Адемола Лукман безупречно завершил контратаку, и «Атлетико» сумел удержать нужный счет.

Во вторник обе команды не реализовали ряд качественных моментов, но «Атлетико» продемонстрировал куда более высокую эффективность в завершении. За два матча «Барса» нанесла 33 удара суммарным весом 3,4 xG, забив лишь дважды. «Атлетико» ответил 20 ударами с показателем 2,1 xG и конвертировал их в три гола. Вертикальные переходы мадридцев приводили не только к опасным моментам, но и к удалениям у соперника: Пау Кубарси получил красную карточку в первой игре, а Эрик Гарсия — во второй. Оба были удалены за фол последней надежды при срыве быстрых атак. Этого запаса прочности хватило, чтобы пережить 180 минут против, пожалуй, лучшей на данный момент команды Испании.

Почему дальше пройдет «Арсенал»: надежность обороны минимизирует требования к атаке. У «Арсенала» есть 13 дней, чтобы вернуть свежесть (в среду команда выглядела уставшей) и заново почувствовать уверенность в завершающей стадии. Задача непростая, особенно если учесть, что уже в ближайшее воскресенье «канонирам» предстоит, возможно, главный матч сезона в Премьер-лиге — выезд к «Манчестер Сити». Победа или ничья практически вернут их шансы на титул в зону, близкую к почти гарантированной, а вот поражение заставит отправляться в Мадрид уже под оглушительный тревожный фон.

Но снова все упирается в главное: у «Арсенала» лучшая оборона в мире. Его показатель пропущенных мячей в Лиге чемпионов — 0,4 за матч — меньше, чем у любого другого участника турнира, более чем вдвое. Кроме того, команда занимает шестое место среди 32 участников по числу допущенных ударов за одно владение соперника — 0,09 — и с большим отрывом лидирует по качеству ударов, которые позволяет наносить: всего 0,07 xG на удар. «Арсенал» блокирует 32,3 процента ударов соперников — это лучший показатель среди всех полуфиналистов.

«Арсенал» globallookpress.com

И даже несмотря на нынешние проблемы с реализацией, игра команды во владении по-прежнему заставляет соперников преодолевать почти все поле, чтобы добраться до ворот: в среднем оппоненты начинают свои атаки в 31,3 метра от собственных ворот, что является пятым показателем в турнире и вторым среди полуфиналистов после «Баварии». А если кто-то пытается упростить задачу и просто отправлять мяч вперед длинными передачами, «Арсенал» и здесь чувствует себя уверенно, выигрывая больше всех верховых единоборств — 55,1 процента.

Если «Атлетико» не сможет забить, то «Арсеналу» может хватить и одного мяча за 180, а может быть, и за 210 минут — ровно так же, как это уже было в противостоянии со «Спортингом».

Почему дальше пройдет «Атлетико»: феноменальная реализация моментов. «Спортинг» достойно проявил себя на фоне «Арсенала», однако, вопреки стереотипам об исключительно оборонительном футболе Диего Симеоне, нынешняя линия атаки «матрасников» на порядок вариативнее и находится в гораздо лучшей форме.

К тому же, у них есть классные нападающие. В 14 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов «Атлетико» конвертировал удары общим весом 25,1 xG в 34 забитых мяча. Это означает превышение ожидаемых показателей на 35%. И хотя поддерживать такую аномальную эффективность на длинной дистанции практически невозможно, стоит отметить, что и в других турнирах «Атлетико» превосходит свой xG на 14%.

Диего Симеоне globallookpress.com

Хулиан Альварес, Адемола Лукман и Александр Сёрлот — нападающие с высоким уровнем реализации при любых сценариях игры. В матчах плей-офф Лиги чемпионов они трансформировали 6,8 xG в 11 забитых мячей. Текущая форма форвардов «Атлетико» — полная противоположность тому кризису реализации, который переживает их будущий соперник.

«Атлетико» доказал свою способность генерировать остроту самыми разными способами. Безупречная игра команды Симеоне на контратаках не нуждается в дополнительных представлениях, однако инструментарий этим не ограничивается: в первом четвертьфинале Альварес реализовал фантастический штрафной, а при подаче угловых ни один из полуфиналистов (даже сам «Арсенал», негласно признанный королем стандартных положений) не представляет большей угрозы.

В этой Лиге чемпионов «Атлетико» доводит до гола 10,4% своих угловых. Это третий показатель в турнире (после «Пафоса» и «Брюгге», чья выборка значительно меньше), и он в разы превосходит показатели «Баварии» (5,7%), «ПСЖ» (5,0%) и «Арсенала» (4,4%). Крайне эффективна и ротация типов подач: в то время как в среднем по турниру 54% угловых исполняются с подкручиванием в створ и 25% — от ворот, у «Атлетико» это соотношение составляет 32% и 48% соответственно.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Команда Симеоне выступает настоящей статистической аномалией как в выборе стратегии розыгрыша угловых, так и в их реализации. Если эта тенденция сохранится — причем в противостоянии с главными специалистами Европы по стандартам, — «Атлетико» вполне по силам превратить свой четвертый полуфинал Лиги чемпионов в третий выход в финал.

Отдельным бонусом для «Атлетико» стала победа «Баварии», благодаря которой турнир покинул «Реал» — клуб, который выбивал «Атлетико» на стадии полуфинала или финала во всех предыдущих случаях при Симеоне.

