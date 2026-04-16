Для «Арсенала» в этот вечер содержание неизбежно проигрывало значению результата. После поражения от «Борнмута», трёх неудач в четырёх последних матчах и нарастающего ощущения, что концовка сезона начинает плыть, команде Микеля Артеты нужно было просто пройти дальше. Не обязательно красиво, не обязательно с доминирующим футболом, не обязательно с россыпью моментов. Так и вышло — нулевая ничья дома со «Спортингом» после победы 1:0 в Лиссабоне вывела лондонцев в полуфинал Лиги чемпионов, где теперь их ждёт «Атлетико».

Результат матча Арсенал Лондон 0:0 Спортинг Лиссабон Арсенал: Дэвид Райа, Кристьян Москера, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Пьеро Инкапье, Мартин Субименди, Деклан Райс, Эберечи Эзе ( Габриэл Жезус 79' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Макс Дауман 63' ), Габриэл Мартинелли ( Леандро Троссард 79' ), Виктор Дьёкереш ( Кай Хаверц 56' ) Спортинг: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Куарежма, Педро Гонсалвес ( Жеовани Кенда 71' ), Джени Катамо ( Дэниел Браганса 71' ), Хидемаса Морита ( Жоау Симоэш 77' ), Мортен Юльманн, Максимилиано Араухо, Луис Суарес, Франсиску Тринкан ( Георгиос Ваяннидис 85' ) Жёлтая карточка: Максимилиано Араухо 79' (Спортинг)

Статистика матча 1 Удары в створ 1 8 Удары мимо 6 50 Владение мячом 50 8 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 7 Фолы 11

Это не был матч, после которого хочется говорить о новом качестве в атаке или о том, что «Арсенал» вдруг снова стал безупречным. Скорее наоборот: игра ещё раз показала, что команда Артеты сейчас не в лучшем творческом состоянии, что в последней трети ей не хватает ясности, а нервозность никуда не делась. Но в этот раз, в отличие от последних матчей в Англии, «Арсенал» не развалился под собственным напряжением.

Перед игрой Артета просил у команды и стадиона сыграть без страха. На словах это звучало красиво, на деле же было понятно, что не показывать нервы в такой вечер невозможно. У «Арсенала» слишком хрупкое преимущество после первого матча, а недавние неудачи в английских кубках ещё свежи в памяти. Поэтому старт хозяев всё равно получился скорее эмоциональным. Лондонцы начали агрессивно, задали высокий темп, много бегали без мяча, старались сразу прижать «Спортинг» и не дать ему почувствовать свою игру. Трибуны, кстати, тоже отреагировали именно так, как хотел тренер: на «Эмирейтс» с первых минут было шумно и живо, но вся эта энергия не превратилась в реальные угрозы. «Арсенал» контролировал мяч, но терялся в финальной фазе своих атак.

В этом и была главная проблема хозяев по ходу почти всего матча. Они довольно неплохо доходили до последней трети, но в решающий момент либо передерживали мяч, либо выбирали не тот вариант, либо просто не хватало качества. Иногда атака просто затухала, потому что кто-то на секунду терял мысль. Внешне всё выглядело под контролем, но на острие этого контроля не хватало решимости.

«Спортинг» не развалился под давлением и даже был опаснее

В каком-то смысле именно гости дольше сохраняли хладнокровие. Они не пытались играть первым номером, не лезли в авантюры, но при этом всё время оставались в матче и не позволяли «Арсеналу» чувствовать себя спокойно. По мере того, как стартовый напор хозяев спадал, «Спортинг» всё чаще показывал, что способен проходить лондонские линии давления.

В первом тайме именно португальцы создали самый опасный момент встречи. После подачи Макси Араухо Жени Катаму здорово нашёл пространство и пробил в штангу. Это был тот эпизод, после которого на стадионе стало по-настоящему тревожно. До этого матч ещё можно было описывать как вязкий и осторожный, после — как опасный для хозяев. Дело ещё и в том, что «Спортинг» слишком легко стал проходить через центр и полуфланги, а «Арсенал» был вынужден растягивать оборону и терять мобильность.

Хороший матч провёл Луис Суарес, который в этой дуэли выглядел полезнее и живее, чем Виктор Дьёкереш. Суарес цеплялся за мяч, заставлял защитников выбрасываться и постоянно держал их в напряжении. Само присутствие такого игрока на поле говорило о том, что один эпизод может стоить лондонцам полуфинала. И в этом смысле «Арсенал» не столько душил соперника, сколько нервничал и балансировал на опасной грани.

«Арсенал» снова был тяжёлым впереди, и это важная проблема перед «Сити» и «Атлетико»

Наверное, главный дискомфорт для Артеты после такого выхода в полуфинал связан с тем, что атакующие вопросы никуда не исчезли. Дьёкереш провёл (уже второй) слабый матч против бывшей команды, мало цеплялся за мяч и почти не создавал давления на чужую оборону. Мадуэке был одним из немногих, кто хотя бы пытался идти в обводку, но и у него всё часто упиралось в неточность последнего решения. К тому же, его вечер закончился травмой, а это уже прямой повод для беспокойства перед матчем с «Манчестер Сити».

Мартинелли был активен, но тоже не выглядел тем, кто способен одним рывком перевернуть рисунок встречи. В целом атакующая тройка «Арсенала» снова играла так, будто каждый примерно знает, что нужно делать, но не до конца в этом уверен. Из-за этого команда и производила впечатление собранной, но не опасной.

Это особенно заметно на фоне того, каким должен быть настоящий претендент на оба крупных титула в решающий месяц сезона. Когда игра уплотняется, соперники становятся осторожнее, а пространства меньше, нужны не только структура и дисциплина, но и ясность впереди. Пока же у «Арсенала» слишком многое строится на терпении, стандартах и надежде, что кто-то всё-таки найдёт решение до того, как команда пропустит. Поэтому матч с «Сити» теперь выглядит финальной проверкой того, способен ли этот «Арсенал» ожить в нападении в самый нужный момент. Нулевая ничья со «Спортингом» задачу выхода решила, но по игре вообще не оставила надежд.

«Арсенал» не испортил себе четвертьфинал

При всём этом для «Арсенала» это всё равно важный результат. Возможно, даже критически важный. Не потому, что команда выдала образцовое выступление, а потому что в матчах такого типа легко поддаться раздражению, растерять контроль, начать нервничать и в итоге потерять всё. Лондонцы хотя бы этого не сделали — и хорошо.

Да, местами было слишком тревожно. Да, «Спортинг» вполне мог зацепиться, если бы удары Катаму или Симоэша пошли чуть-чуть по другой траектории. Да, с мячом «Арсенал» выглядел далеко не так свободно, как хотелось бы Артете перед финишным отрезком сезона. Но место в полуфинале забронировано, а это особенно ценно для клуба, который только заново учится жить на высшем уровне, а не радоваться ему, будто празднику.

С «Атлетико» такой игры точно не хватит, Симеоне с радостью воспользуется сонливостью команды Артеты при первой же возможности. Но до этого у «Арсенала» ещё и внутренний экзамен, который будет принимать «Манчестер Сити». Сейчас, в середине апреля, Микель Артета претендует на два ключевых трофея, а в Англии так и вовсе считается главным фаворитом. Главный вопрос — есть ли у испанца план того, как не встретить июнь с ощущением тотального краха?