GOAL рассказывает о главных героях и неудачниках сезона в английской Премьер-лиге.

Победители: тренеры по стандартным положениям

Провал «Ливерпуля» обусловлен множеством причин, но слабая игра на стандартах у своих ворот определенно стала одним из ключевых факторов. Как сетовал Арне Слот перед заключительным матчем против «Брентфорда», за последний год футбол сильно изменился, и «красные» были сурово наказаны за нежелание адаптироваться к новым реалиям.

После назначения Слота «Ливерпуль» не стал приглашать профильного топ-специалиста по стандартам. В сентябре прошлого года на эту должность просто перевели Аарона Бриггса, и это решение себя не оправдало. Уже в декабре Бриггс покинул пост, хотя его по-человечески жаль, поскольку изначально он был приглашен в клуб совсем под другие задачи — на роль тренера по индивидуальному развитию игроков.

Прошедший чемпионат наглядно доказал: наличие сильного штаба по работе над стандартами сейчас жизненно необходимо. Угловые, штрафные и даже ауты приобрели колоссальное значение.

Это хорошо подчеркивает примечательный факт: в каждом из четырех высших дивизионов Англии чемпионом стала команда, забившая больше всех после стандартов.

Так что если «Ливерпуль» хочет вернуть титул уже в следующем сезоне, летом ему явно придется найти собственную версию Николя Жовера («Арсенал») или Остина Макфи («Астон Вилла»).

Неудачник: руководство «Ливерпуля»

Арне Слота, пожалуй, можно было бы занести в категорию «победителей» по одной простой причине — он сохранил свое рабочее место. Несмотря на одну из худших попыток защиты титула в истории Премьер-лиги, нидерландцу удалось доработать сезон до конца. Это потребовало немалых усилий, особенно на фоне завуалированной, но едкой критики со стороны Мохаммеда Салаха, сокрушавшегося по поводу игрового стиля команды и падения стандартов в раздевалке.

Однако, пока Слот пользуется доверием работодателей, майская ничья с «Челси» на «Энфилде» наглядно показала, что трибуны окончательно разуверились в человеке, который всего год назад привел «Ливерпуль» к рекордному 20-му чемпионству. Болельщики начали распевать имя Хаби Алонсо еще до финального свистка в унизительном матче на Кубок Англии против «Манчестер Сити» — и едва ли их можно в этом винить.

Фанатам надоели вечные оправдания Слота и его неспособность исправить проблемы: системные сбои в обороне, дисбаланс в полузащите и слабую реализацию в атаке. Из-за всего этого «Ливерпуль» буквально дополз до финиша, с трудом запрыгнув в зону Лиги чемпионов по итогам изнурительной кампании без трофеев.

Разумеется, гнев болельщиков направлен не только на Слота. Они прекрасно понимают, что тренер — далеко не единственный виновник столь стремительного регресса.

Генеральный директор футбольного направления Fenway Sports Group (FSG) Майкл Эдвардс и спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз несут прямую ответственность за летнюю трансферную кампанию объемом в 450 миллионов фунтов стерлингов, которая парадоксальным образом ослабила сильнейшую команду Англии. Из десяти новичков, пополнивших состав прошлым летом, лишь одного — Юго Экитике — можно назвать безусловным успехом. Да и его будущее теперь туманно после тяжелейшего разрыва ахиллова сухожилия, полученного в апреле.

Флориан Вирц, купленный за 100 миллионов фунтов, несмотря на редкие вспышки своего очевидного таланта, слишком часто растворялся на поле. Георгий Мамардашвили пока не выглядит усилением даже на фоне Куивина Келлехера, не говоря уже об Алиссоне. Джереми Фримпонг страдал от травм и никак не мог набрать форму, а Александер Исак, чей трансфер стал рекордным в истории британского футбола, на данный момент претендует на звание одного из главных провалов в истории.

Старт следующего сезона станет определяющим для Слота, Эдвардса и Хьюза. Контракты всей троицы истекают в 2027 году, и прямо сейчас среди болельщиков нет ни малейшего желания видеть эти соглашения продленными.

Неудачник: Рубен Аморим

Период Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед» выглядел удручающе уже на момент его увольнения 5 января. Однако успехи, которых Майкл Каррик добился с тем же составом за последние полгода, окончательно растоптали некогда безупречную репутацию португальского специалиста.

Несмотря на отсутствие нагрузки в виде еврокубков, к моменту отставки Аморима «Юнайтед» шел лишь на шестом месте в таблице АПЛ. Под руководством Каррика команда в итоге финишировала третьей, при этом во второй половине сезона «МЮ» набрал больше очков в Премьер-лиге, чем любой другой клуб.

Самым болезненным ударом по самолюбию Аморима стало то, что Каррик не совершил никакой тактической революции. Он пошел на самые очевидные шаги — те самые, которые абсурдно упрямый португалец наотрез отказывался даже рассматривать. Каррик отказался от схемы с тремя центральными защитниками, вернул Бруну Фернандеша на его идеальную позицию под нападающим и интегрировал обратно в состав Кобби Мейну, который при прежнем штабе необъяснимым образом оказался в глубоком запасе.

Амориму всего 41 год, и его выдающиеся результаты со «Спортингом» не стоит вычеркивать из памяти. Тем не менее в Англии о нем еще долго будут вспоминать как о растерянном тренере, судорожно передвигавшем фишки на тактической доске во время позорного поражения от «Гримсби Таун» в Кубке лиги.

Победитель: Бруну Фернандеш

Существует мнение, что звание лучшего игрока сезона всегда должно доставаться представителю команды-чемпиона. Однако это в корне неверно. Футбол — командный вид спорта, но здесь мы говорим об индивидуальной награде, а сильнейший футболист лиги далеко не всегда выступает за сильнейший клуб.

Нынешний сезон — идеальное тому подтверждение. Давид Райя, Деклан Райс и Габриэль Магальяйнс провели великолепный сезон в составе чемпионского «Арсенала», но лучшим игроком этого чемпионата стал Бруну Фернандеш. Его характер и манеру поведения на поле можно недолюбливать, но ни один другой футболист в Премьер-лиге не имеет столь колоссального значения для своей команды, как португалец для «Манчестер Юнайтед».

Все предельно просто: «красные дьяволы» даже близко не подобрались бы к итоговому третьему месту, если бы не их капитан, который побил рекорд АПЛ по количеству голевых передач за один сезон, ранее принадлежавший Кевину Де Брёйне и Тьерри Анри. Это историческое достижение стало заслуженной наградой для игрока, чьи заслуги долгое время недооценивались — при том, что последние пять лет он остается самой креативной и работоспособной «десяткой» в мировом футболе.

Неудачник: консорциум BlueCo

К концу сезона на «Стамфорд Бридж» воцарился сдержанный оптимизм. По сообщениям, владельцы «Челси» из BlueCo, которых критиковали весь сезон, наконец решили изменить трансферную стратегию: теперь клуб намерен смотреть не только на молодых талантов, которых можно скупать пачками, но и на уже состоявшихся игроков.

Этот долгожданный сдвиг, безусловно, помог убедить Хаби Алонсо заменить Лиама Росеньора на посту постоянного главного тренера этим летом. Не исключено, что полное отсутствие еврокубков даже пойдет испанцу на пользу — у него почти всегда будет полноценная неделя на подготовку команды к матчам Премьер-лиги.

Но все это не отменяет очевидного: сезон-2025/26 в АПЛ стал для «Челси» полной катастрофой.

После победы на клубном чемпионате мира прошлым летом «синих» называли потенциальными претендентами на титул. Но команда досрочно выбыла из чемпионской гонки еще до того, как руководство приняло провальное решение уволить Энцо Мареску за якобы проявленное неподчинение и заменить его на «удобного» для боссов Росеньора.

В развитии событий, которое абсолютно никого не удивило, бывший главный тренер «Страсбурга» так и не смог завоевать авторитет в раздевалке, сохранявшей лояльность Мареске.

Росиньор пытался мотивировать игроков банальными штампами из бизнес-тренингов, но был уволен всего через четыре месяца после подписания нелепого пятилетнего контракта. Точку в его лондонской карьерe поставила серия из пяти поражений подряд, которая окончательно похоронила надежды «Челси» на место в топ-5.

Непопадание в Лигу чемпионов нанесло тяжелейший финансовый удар по бюджету клуба, чья отчетность и без того находится под пристальным вниманием. В такой ситуации даже выход в финал Кубка Англии под руководством временного тренера Калума Макфарлейна не поднял настроения фанатам. Некоторые из них шли по Wembley Way с баннером: «BlueCo — вон! Верните нам наш Челси».

Маловероятно, что их требования будут услышаны. По крайней мере, в ближайшее время. Но если Хаби Алонсо начнет буксовать на старте, давление на Тодда Боэли и его партнеров станет запредельным. «Челси» может сколько угодно именоваться «чемпионом мира», но в футбольном сообществе крепнет убеждение, что владельцы лондонцев — одни из самых некомпетентных руководителей в современном спорте.

Победитель: Энцо Мареска

Выбор тренера, уволенного в середине сезона и с тех пор остающегося без работы, на роль одного из главных «победителей» может показаться странным. Однако последние шесть месяцев сложились для Энцо Марески как нельзя лучше.

Решение итальянского специалиста подвергнуть публичной критике собственное руководство после рядовой победы над «Эвертоном» в декабре выглядело эксцентричным, но, как мы отмечали еще тогда, Мареска прекрасно понимал, что делает. Он фактически спровоцировал свою отставку со «Стамфорд Бридж», поскольку к тому моменту на него уже вышли представители «Манчестер Сити», искавшие преемника Пепу Гвардиоле.

Безусловно, у многих экспертов возникают вопросы, достаточно ли у Марески опыта для работы на «Этихаде» (помимо того факта, что он уже входил в тренерский штаб Гвардиолы), но после его ухода из «Челси» прежние результаты итальянца в Лондоне заиграли новыми красками.

Во второй половине сезона «синие» под руководством Лиама Росеньора пережили полный игровой коллапс. И особенно показательно, что ключевые игроки — Энцо Фернандес и Марк Кукурелья — публично сожалели о решении клуба расстаться с Мареской, архитектором разгрома «Пари Сен-Жермен» в прошлогоднем финале Клубного чемпионата мира.

По сути, увольнение из лондонского цирка, устроенного владельцами «Челси», стало лучшим событием в карьере Марески. Теперь он отправляется на работу в гораздо более стабильную и профессионально управляемую организацию.

Неудачник: Эндж Постекоглу

На необычно эмоциональной пресс-конференции 18 октября Анге Постекоглу отреагировал на растущие слухи о своем будущем в «Ноттингем Форест» страстной защитой собственной тренерской карьеры. Он решительно заявил, что его «история» на «Сити Граунд» завершится точно так же, как и во всех предыдущих клубах: «Я буду стоять с трофеем в руках».

Однако уже на следующий день Постекоглу был отправлен в отставку — всего через 18 минут после крупного домашнего поражения от «Челси» (0:3).

У австралийского специалиста, безусловно, были все основания сетовать на несправедливость судьбы: он провел у руля команды всего 39 дней — это самый короткий срок для постоянного главного тренера в истории Премьер-лиги.

С другой стороны, под его руководством «Ноттингем Форест» не выиграл ни одного из восьми матчей во всех турнирах, потерпев шесть поражений, включая вылет из Кубка лиги от скромного «Суонси Сити».

Постекоглу — яркая личность с импонирующим многим атакующим футболом, но этот исторически провальный отрезок в «Ноттингеме», к сожалению, лишь укрепил мнение скептиков, которое сам тренер так сильно ненавидел. Его снова начали воспринимать как «специалиста, не справившегося с задачей, которому просто повезло получить новый шанс в АПЛ» спустя столь короткое время после увольнения из «Тоттенхэма».

Победитель: Микель Артета

Для Микеля Артеты этот сезон в «Арсенале» безусловно был решающим. После пяти полноценных кампаний без трофеев испанцу необходимо было наконец что-то выиграть. И, несмотря на очередной тревожный апрель, снова вызвавший разговоры о возможном срыве в решающий момент, он привел «канониров» к первому титулу Премьер-лиги с 2004 года.

Конечно, этот триумф едва ли можно назвать победой эстетики и «красивой игры». «Арсенал» вывел на новый уровень концепцию «побед на жилах», регулярно прибегая к затяжке времени, симуляциям и демонстрируя удручающую зависимость в атаке от стандартных положений.

Символом такого подхода стал матч против «Бернли» (1:0), победа в котором фактически гарантировала титул: в заключительные секунды встречи против второй с конца команды чемпионата Давид Райя и Леандро Троссард откровенно имитировали травмы, чтобы удержать минимальный счет, добытый благодаря единственному голу после углового.

И все же, хотя даже Тьерри Анри признался, что остался не в восторге от циничного стиля Артеты, бывший форвард сборной Франции — как и все, кто связан с клубом, — сошелся во мнении, что цель в данном случае оправдала средства. Факт остается фактом: «Арсенал» сейчас находится в шаге от исторического золотого дубля — победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Можно как угодно относиться к Артете, его методам или к тому, сколько времени и денег потребовалось, чтобы довести «канониров» до этой точки. Но он определенно заслуживает уважения за то, что превратил коллектив, который долгое время иронично называли «специалистами по неудачам», в сильнейшую команду Англии, а, возможно, и всей Европы. Этот процесс не был изящным, но его эффективность отрицать просто невозможно.

Неудачник: «Манчестер Сити»

19 мая 2026 года — день, который болельщики «Манчестер Сити», пожалуй, запомнят как самый мрачный за последнее десятилетие. Пока они пытались смириться с подтвержденной авторитетными источниками информацией о том, что их любимый тренер Пеп Гвардиола принял решение покинуть свой пост по окончании сезона, им пришлось беспомощно наблюдать, как в Борнмуте окончательно сгорели надежды испанца попрощаться с Англией седьмым чемпионским титулом.

Разумеется, решение Гвардиолы уйти нынешним летом, а не по истечении срока контракта в следующем году, не стало громом среди ясного неба. Слухи о том, что он планирует поставить точку вне зависимости от исхода финального отрезка сезона, ходили давно.

Два выигранных внутренних кубка — прекрасный способ завершить эту насыщенную трофеями эпоху, доказавший к тому же, что у нынешнего состава «Сити» есть потенциал для продолжения победных традиций на «Этихаде».

Но уходит не только Гвардиола. «Сити» покидает и вдохновляющий капитан Бернарду Силва. Его отсутствие сильно почувствуют и на поле, и за его пределами, особенно если вслед за ним уйдет Родри. И кто знает, устоит ли Эрлинг Холанн перед соблазном перейти в по-настоящему элитный клуб?

Не стоит заблуждаться: для «Манчестер Сити» наступают тревожные времена, полные неопределенности. Несмотря на все финансовые возможности клуба, именно Гвардиола всегда был его главным активом — тренерским гением, под руководством которого мечтал играть абсолютно каждый. Подобную ауру воссоздать невозможно. И теперь панические настроения, царившие месяц назад на улицах северного Лондона, окончательно сменились глухой тревогой в синей половине Манчестера.

Победитель: Унаи Эмери

В это же время в прошлом году болельщики «Астон Виллы» пребывали в глубокой тревоге. Непопадание в Лигу чемпионов, как выразился Эзри Конса, стало для игроков «сильным ударом».

Однако это был еще и тяжелый экономический удар: упущенные доходы повлекли за собой жесткие ограничения трансферного бюджета для клуба, у которого и без того были давно известные проблемы с соблюдением правил АПЛ по финансовой устойчивости и прибыльности (PSR).

Последовавшее за этим блеклое летнее трансферное окно едва ли добавило оптимизма трибунам «Вилла Парк». Когда же команда не смогла выиграть ни одного из первых пяти стартовых матчей, болельщики всерьез заговорили о риске вылета.

На том этапе мысль о том, что «Астон Вилла» финиширует четвертой и завоюет свой первый за три десятилетия европейский трофей, казалась абсурдной.

Однако, как отметил бывший исполнительный директор клуба Пол Фолкнер, Унаи Эмери — «настоящий гений». Испанский специалист организовал поразительное преображение команды, кульминацией которого стало возвращение в Лигу чемпионов после яркой победы над «Ливерпулем», а затем — триумф в финале Лиги Европы.

«Его работа на посту главного тренера невероятна. При его предшественнике, Стивене Джеррарде, команда стагнировала, а Эмери ее полностью трансформировал. Он использует практически тех же игроков: состав укрепили точечно, но костяк этой команды выступает здесь уже очень давно, задолго до прихода нынешнего штаба. То, как он сумел сплотить этот коллектив и добиться стабильных результатов, поражает воображение», — заявил Фолкнер в интервью BBC.

В итоге человек, над которым когда-то нещадно насмехались в «Арсенале», теперь имеет статус живой легенды в Бирмингеме.

Неудачник: Харви Эллиотт

После разгромной победы «Астон Виллы» над «Фрайбургом» в Лиге Европы Харви Эллиотт написал в соцсетях: «Это было предначертано звездами с момента моего подписания! Вперед, черт возьми, "Вилла"! Сыграл огромную роль! А если серьезно, болельщики "Виллы", спасибо вам за все! Наслаждайтесь».

Эта смесь искренности и самоиронии весьма характерна для Эллиотта, но от этого становится лишь сильнее жаль одного из самых приятных и открытых футболистов современной Премьер-лиги.

Переход в «Виллу» мог стать трамплином для невероятно талантливого молодого игрока, который прошлым летом покинул «Ливерпуль» ради регулярной игровой практики. Однако 23-летний полузащитник не провел на поле ни одной минуты начиная с марта.

Причина банальна: руководство «Виллы» не захотело активировать пункт об обязательном выкупе за 35 миллионов фунтов, который вступил бы в силу, проведи он за клуб 10 матчей в чемпионате.

Несмотря на слухи о том, что бывший спортивный директор Мончи подписал футболиста, в котором не был заинтересован Унаи Эмери, сам тренер так толком и не объяснил, почему Эллиотт столь стремительно оказался не нужен команде.

«Раскрывать сейчас причины этого решения очень сложно, или, наоборот, легко, но сейчас неподходящий момент. Мысли о том, что я должен извиниться перед Харви Эллиоттом, посещают меня каждый день», — заявил Эмери, одновременно отметив профессионализм и человеческие качества игрока.

Раскаяние испанского специалиста, безусловно, делает ему честь, но самому Эллиотту от этого не легче. Он переходил на «Вилла Парк» с надеждой закрепиться в составе сборной Англии в преддверии чемпионата мира, а теперь возвращается на «Энфилд» с абсолютно туманными перспективами, потеряв целый год карьеры.

И то, что в столь удручающей ситуации он находит силы шутить, лишь напоминает о его сильном характере.

Победитель: Чемпионшип

Минувший сезон вновь подчеркнул, что Чемпионшип — это турнир с запредельным уровнем конкуренции. Клубы готовы идти на безумные шаги ради выхода в Премьер-лигу, будь то риск финансового краха из-за астрономических трат на трансферы или банальный шпионаж за тренировками соперников.

Главная проблема всегда заключалась в следующем: выбраться из Чемпионшипа невероятно трудно, а вот вылететь обратно в первый же год — проще простого.

Из-за этого перед стартом сезона многие ожидали, что все три новичка АПЛ дружно отправятся обратно в дивизион рангом ниже — третий год подряд. Однако в итоге понижения в классе не сумел избежать только «Бернли».

«Лидс» к апрелю находился в опасной зоне, но гарантировал себе сохранение прописки за три тура до финиша благодаря мощной беспроигрышной серии. Ее украшением стала историческая победа над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», после которой Даниэль Фарке из главного претендента на увольнение превратился в героя города.

Еще более впечатляющую работу на «Стэдиум оф Лайт» проделал Режис Ле Бри. Да, прошлым летом «Сандерленд» потратил солидные деньги, но никто не ожидал увидеть команду на седьмом месте после новогодней ничьей с «Манчестер Сити» (0:0). Не говоря уже о том, чтобы оставаться там до самого финиша.

Тем не менее «черные коты» выиграли два заключительных матча (в гостях у «Эвертона» и дома против «Челси»), благодаря чему квалифицировались в еврокубки впервые с 1973 года. И это всего через год после победы в финале плей-офф Чемпионшипа на «Уэмбли».

Ле Бри, Фарке и все, кто связан с обоими клубами, заслуживают высочайшей похвалы. Они наглядно доказали, что выходцы из Чемпионшипа способны не просто выживать в Премьер-лиге, но и добиваться в ней серьезных успехов.

Неудачник: Эдди Хау

В заключительный день сезона-2024/25 «Ньюкасл» гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов. В минувшее же воскресенье у команды не было шансов зацепиться даже за Лигу конференций — и это лучше всего подчеркивает, насколько глубоким оказалось падение Эдди Хау и его команды за прошедший год.

Справедливости ради, тренера едва ли можно винить в забастовке Александера Исака, которая полностью сорвала все планы команды на предсезонную подготовку. Не его вина и в том, что руководство «Ньюкасла» с треском провалило попытки подписать кого-то из приоритетных кандидатов на замену шведскому форварду.

Тем не менее Хау так и не сумел встроить в игру Ника Вольтемаде и, что более критично, Йоана Висса, который в итоге стал одним из худших трансферов сезона в Премьер-лиге.

Нельзя сказать, что под кураторством Хау прогрессировали Антони Эланга или Джейкоб Рэмзи. Болельщики же все чаще выражали недовольство прямолинейной тактикой менеджера и его предсказуемыми заменами.

Как следствие, к тренеру возникли серьезные вопросы. Да, именно он прервал 70-летнюю трофейную засуху «Ньюкасла», переиграв «Ливерпуль» в финале Кубка лиги, но сейчас за его плечами абсолютно непростительное для амбиций клуба 12-е место в чемпионате.

По слухам, Хау пока сохраняет поддержку исполнительного директора Дэвида Хопкинсона и спортивного директора Росса Уилсона, да и сам специалист непреклонен в том, что остается подходящей фигурой для этого проекта.

Однако невольно задаешься вопросом: захочет ли он сам оставаться на своем посту к концу лета? Нынешнее трансферное окно рискует пройти еще хуже предыдущего, поскольку Энтони Гордона, Сандро Тонали и Бруну Гимарайнса активно связывают с переходом в другие клубы.

«Ньюкаслу» было чрезвычайно тяжело заманивать топ-исполнителей на Тайнсайд даже со статусом участника Лиги чемпионов. Можно только представить, насколько усложнится эта задача сейчас, без какого-либо намека на еврокубки, особенно на фоне слухов о том, что саудовские владельцы клуба планируют сократить объемы своих инвестиций в спортивное направление.

Неудачник: Нуну Эшпириту Санту

Сезон для Нуну Эшпириту Санту сложился хуже некуда. Несмотря на то, что в прошлом году португалец вывел «Ноттингем Форест» в еврокубки, его уволили всего через три тура после старта кампании-2025/26. Причиной стал конфликт с темпераментным владельцем клуба Эвангелосом Маринакисом. Тренер остался крайне недоволен решением назначить бывшего спортивного директора «Арсенала» Эду на пост глобального руководителя футбольного департамента и передать бразильцу полный контроль над трансферами.

Впрочем, Нуну недолго оставался без работы: уже 27 сентября его представили в качестве преемника Грэма Поттера в «Вест Хэме». Перед ним стояла задача вытащить команду из зоны вылета. Однако признаки жизни «молотобойцы» подали лишь в апреле, когда сразу после мартовской международной паузы набрали семь очков из девяти возможных.

После этого «Вест Хэм» не мог победить вплоть до заключительного тура, и к тому моменту команда уже позволила «Тоттенхэму» обойти себя в таблице. В итоге крупная победа над «Лидсом» (3:0) на финише оказалась бесполезной.

Хотя понижение в классе выглядит вполне заслуженным наказанием для незадачливых владельцев лондонского клуба, самого Нуну по-человечески жаль. В последние несколько месяцев сезона судейские решения неоднократно принимались не в пользу его команды. А Унаи Эмери, выставив ослабленный состав перед полуфиналом Лиги Европы, фактически подарил «Тоттенхэму» важнейшие три очка на «Вилла Парк».

И все же, пусть с 39 очками команды не вылетали из АПЛ с 2011 года (когда эту участь разделили «Блэкпул» и «Бирмингем Сити»), у Нуну было восемь полных месяцев на спасение — и он с этой задачей не справился.

Как признался сам португалец сразу после официального подтверждения вылета: «Мы прибавили, но этого оказалось недостаточно».

Победители: клубы с грамотным управлением

Деньги правят современным футболом, из-за чего практически все доступные трофеи достаются богатейшим клубам. Тем не менее команды со скромными бюджетами все еще способны нарушать привычный порядок.

Это блестяще доказали «Брентфорд», «Брайтон» и «Борнмут», финишировавшие в верхней половине таблицы Премьер-лиги, несмотря на то, что по уровню зарплат все трое входят в пятерку самых скромных команд лиги.

Напомним, что от «Брентфорда» (20-е место по зарплатам) после ухода Томаса Франка в «Тоттенхэм» ждали тяжелой борьбы за выживание. Его преемнику, бывшему тренеру по стандартам Киту Эндрюсу, эксперты и вовсе прочили скорую отставку. Однако фундамент оказался настолько прочным, что ирландец не просто проработал дольше Франка (которого «шпоры» уволили уже в феврале), но и повторил лучший в истории клуба результат в высшем дивизионе — девятое место.

«Брайтон» уже давно считается одним из самых грамотно управляемых клубов европейского футбола — образцом, на который стоит ориентироваться другим. Поэтому мало кого удивило, что Фабиан Хюрцелер вывел «чаек» в Лигу конференций, где у них будут все шансы на победу в следующем сезоне.

Что касается «Борнмута», Андони Ираола очевидно утвердился в статусе классного молодого тренера, готового к работе в топ-клубе. Но испанец сам первым признает, что лавры за историческое шестое место «вишен» принадлежат не только игрокам и тренерскому штабу, но и всему административному блоку клуба.

Как следствие, в «Борнмуте» оптимистично смотрят в будущее и рассчитывают остаться конкурентоспособной силой в АПЛ даже после неминуемого ухода Ираолы.

«Борнмут», наряду с «Брентфордом» и «Брайтоном», наглядно доказал: у многих английских топ-клубов денег гораздо больше, чем здравого смысла.

Неудачник: «Тоттенхэм»

В воскресенье «шпоры» избежали вылета, но едва ли это повод для праздника. Как признался в интервью BBC Sport защитник Микки ван де Вен: «Финишировать на 17-м месте два года подряд — это неприемлемо для нас. В этом клубе собраны невероятные игроки. Доводить дело до последнего тура было просто стыдно».

Конечно, работа, которую Роберто Де Дзерби проделал после прихода 31 марта, дает надежду на более светлое будущее.

Однако не стоит забывать, что итальянец — крайне требовательный специалист, который никогда не стесняется публично высказывать недовольство, если считает, что руководство подводит его на трансферном рынке. А теперь он работает в структуре, которая стала синонимом провальных трансферов и ужасных кадровых решений. Достаточно вспомнить историю с Игорем Тудором.

И действительно, на фоне всеобщего облегчения, царившего на стадионе «Тоттенхэма» в воскресенье, один из баннеров весьма лаконично выразил главное чувство разочарования среди фанатов: «Обещали успех, принесли провал. ENIC — вон!».