От этой встречи стоит ждать открытого футбола с большим количеством моментов. «Брайтон» вынужден играть на победу и наверняка с первых минут поднимет линию прессинга максимально высоко. «Юнайтед» же при Каррике редко уходит в закрытый сценарий и всё чаще отвечает быстрыми вертикальными атаками. Обе команды достаточно много создают впереди, но при этом регулярно оставляют пространство за спинами защитников. На фоне турнирной мотивации хозяев и расслабленного статуса гостей матч вполне способен получиться одним из самых результативных в туре

17:35 Матч пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимостью 31 872 зрителей.

Стартовые составы команд

Брайтон: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Максим Де Кёйпер, Ферди Кадыоглу, Паскаль Грос, Джек Хиншелвуд, Диего Гомес, Джеймс Милнер, Матс Виффер, Дэнни Уэлбек.

Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Патрик Доргу, Нуссайр Мазрауи, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт, Брайан Мбемо, Амад Диалло.

Брайтон

«Брайтон» подходит к последнему туру в ситуации, где права на ошибку фактически не осталось. После болезненного поражения от «Лидса» команда Фабиана Хюрцелера всё ещё удерживает седьмую строчку, однако плотность в борьбе за еврокубки делает любой потерянный балл критическим. Особенно обидно для «чаек» выглядел сам сценарий предыдущего матча: почти тотальный контроль, 66% владения, 19 ударов и более трёх ожидаемых голов, но единственный мяч в компенсированное время прилетел именно в их ворота. Это поражение вновь подчеркнуло главную проблему «Брайтона» — нестабильность в завершающей стадии. При этом дома картина совершенно иная. На «Амэксе» команда выглядит намного агрессивнее и быстрее, регулярно забивает и практически всегда навязывает высокий темп. За последние пять домашних встреч южане набрали 12 очков и отличились 11 раз. Потеря Каору Митомы остаётся чувствительной, однако возвращение Виффера и Гомеса позволяет Хюрцелеру сохранить интенсивность на флангах и не терять объём в прессинге.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» отправляется в Брайтон уже без турнирного давления, но с одним из лучших игровых отрезков в сезоне. Майкл Каррик за несколько месяцев сумел полностью изменить настроение вокруг команды: из нестабильного коллектива «Юнайтед» превратился в уверенную команду топ-3. Манкунианцы выиграли четыре из пяти последних матчей чемпионата, а в атаке стали действовать заметно свободнее и разнообразнее. Особенно показательными получились победы над «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест», где команда забила шесть мячей суммарно. При этом гостевые встречи по-прежнему остаются менее комфортными — только три победы в десяти последних выездах. Дополнительные вопросы вызывает состав: не сыграют Каземиро, де Лигт и Шешко. Отсутствие бразильца особенно заметно по балансу в центре поля — без него МЮ значительно хуже контролирует пространство перед защитой. Зато Бруну Фернандеш продолжает проводить феноменальный сезон. Португалец уже повторил рекорд АПЛ по количеству ассистов за один чемпионат и теперь имеет шанс стать единоличным лидером.

Личные встречи

За последние несколько лет «Брайтон» неожиданно превратился для «Манчестер Юнайтед» в крайне неудобного соперника. «Чайки» выиграли шесть из восьми последних матчей АПЛ против манкунианцев, а также выбили их из Кубка Англии в нынешнем сезоне. Особенно заметна разница именно на «Амэксе», где хозяева регулярно навязывают МЮ высокий темп и разрушают билд-ап соперника агрессивным прессингом. При этом очные встречи почти всегда проходят результативно: команды стабильно обмениваются моментами, а в пяти последних матчах суммарно забили 18 мячей.

