24 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед с коэффициентом для ставки за 1.89.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 балла за 37 встреч при разнице мячей 52:43.
Последние матчи: предыдущий поединок «Брайтон» провел не лучшим образом, потерпев поражение от «Лидса» (0:1) в предыдущем туре АПЛ.
До того команда обыграла «Вулверхэмптон» (3:0) и проиграла «Ньюкаслу» (1:3).
Не сыграют: травмированы — Митома, Цимас, Уэбстер.
Состояние команды: «Брайтон» проводит достойную кампанию, но пока все еще не гарантировал себе выход в еврокубки.
В последних матчах команда не лучшим образом играет, одержав только две победы в последних пяти турах АПЛ, но отсутствие мотивации у «МЮ» может дать небольшую фору.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 68 очков за 37 туров при разнице мячей 66:50.
Последние матчи: предыдущий поединок «Манчестер Юнайтед» провел успешно, одержав победу над «Ноттингем Форест» (3:2) в предыдущем туре АПЛ.
До того команда разошлась миром с «Сандерлендом» (0:0) и обыграла «Ливерпуль» (3:2).
Не сыграют: травмированы — де Лигт, Шешко.
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон благодаря впечатляющей игре команды после прихода Майкла Каррика.
Таким образом, манкунианцы могут вполне себе поэкспериментировать с игровыми сочетаниями в гостевой встрече, которая для команды ничего не значит.
Статистика для ставок
- «Брайтон» не проигрывал дома три последние встречи
- «Манчестер Юнайтед» пять игр кряду не знает горечи поражения
- Команды дважды встречались в этом сезоне на «Олд Траффорд» — в первом круге АПЛ «МЮ» победил со счетом 4:2, а в 1/32 финала Кубка Англии уже «Брайтон» праздновал викторию со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» подходит к предстоящей игре в статусе фаворита у букмекеров. На победу «чаек» ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 4.20, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.47 и 2.31.
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» будет доигрывать сезон и вряд ли будет проявлять ожесточенное сопротивление более мотивированным хозяевам.
Ставка: Победа «Брайтона» за 1.89.
Прогноз: Также можно поставить на то, что в этой встрече будет забито немало мячей.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.17.