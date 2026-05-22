23 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Сельта — Севилья с коэффициентом для ставки за 1.77.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» занимают шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 балл за 37 встреч при разнице мячей 58:42.

Последние матчи: предыдущий поединок «Сельта» провела не лучшим образом, сыграв вничью с «Атлетиком» (1:1) в предыдущем туре Ла Лиги.

До того команда проиграла «Леванте» (2:3) и обыграла «Атлетико» (1:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сельта» провела крепкую кампанию и уже точно сыграет в еврокубках, а будет это Лига Европы или Лига конференций зависит только от самих «кельтов».

Команда из Виго крайне тяжко проводит заключительные два месяца, где смогла одержать только три победы, две из которых в начале мая.

«Севилья»

Турнирное положение: «Рохобланкос» занимают 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 43 очка за 37 туров при разнице мячей 46:59.

Последние матчи: предыдущий поединок «Севилья» провела неудачно, проиграв минимально «Реалу» (0:1) в предыдущем туре Ла Лиги.

До того команда обыграла «Вильярреал» (3:2) и «Эспаньол» (2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Севилья» уже гарантировала себе место в Ла Лиге на будущий сезон и потеряла шансы на еврокубки, так что последний матч будет не иначе, чем формальностью.

«Рохобланкос» откровенно штормило на протяжении всего сезона, но задача-минимум была выполнена практически на самом финише и теперь в клубе полны ожидания новой кампании.

Статистика для ставок

«Севилья» до поражения от «Реала» выиграла три встречи подряд

«Сельта» забивала в пяти последних играх Ла Лиги

В матче первого круга «Сельта» одержала минимальную победу в гостях над андалусийцами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» подходит к предстоящей игре в статусе фаворита у букмекеров. На победу «кельтов» ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.80, а победа «Севильи» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.88 и 1.86.

Прогноз: «Севилья» будет доигрывать сезон и вряд ли будет проявлять ожесточенное сопротивление более мотивированным хозяевам.

Ставка: Победа «Сельты» за 1.77.

Прогноз: Также можно поставить на то, что в этой встрече будут забивать исключительно «кельты».

Ставка: Забьет только «Сельта» за 2.95.