Получится ли у гостей навязать борьбу «Жироне»?

прогноз на Примеру, ставка за 3.95

23 мая в рамках 38-го тура испанской Примеры сыграют «Жирона» и «Эльче». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Жирона — Эльче с коэффициентом для ставки за 3.95.

«Жирона»

Турнирное положение: Команда продолжает ожесточенную борьбу за выживание в Примере. Перед последним туром «Жирона» занимает 18-е место в таблице с 40 очками в активе.

Команда отстает от спасительной 17-й строчки на 2 балла, и на этом месте располагается предстоящий соперник «Эльче». Все в руках «Жироны».

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда уступила «Атлетико» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 21-й минуте. Матчем ранее «Жирона» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Команда не может победить на протяжении 7-и последних матчей в Примере. За этот отрезок «Жирона» 4 раза проиграла и трижды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Хуан Карлос, Порту, Руис, Тер Стеген и Ванат (у всех — травмы).

Состояние команды: Последний матч Примеры станет решающим для «Жироны». Если команда победит «Эльче», то сохранит прописку в высшем дивизионе.

В последних 5-и очных встречах «Жирона» трижды обыгрывала своего предстоящего соперника при двух поражениях. Получится ли победить на сей раз? Большой вопрос...

«Эльче»

Турнирное положение: Команда занимает 17-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе. «Эльче» продолжает борьбу за выживание в высшем дивизионе, опережая зону вылета лишь на 2 балла.

Впереди последний тур, который решит все. Если «Эльче» победит «Жирону», то точно сохранит прописку в Примере.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Хетафе» со счетом 1:0, забив единственный гол на 19-й минуте. Матчем ранее «Эльче» уступил «Бетису» (1:2).

В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также сыграла вничью с «Алавесом» (1:1). За этот отрезок «Эльче» забил 6 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграет: Сантьяго из-за травмы.

Состояние команды: Предстоящий матч против «Жироны» станет определяющим. К тому же, «Эльче» является худшей командой в Примере по результатам гостевых встреч, набрав всего 7 очков из 54-х возможных.

Гостям в решающем поединке может помочь нападающий Андре Силва, который является лучшим бомбардиром «Эльче» в Примере. Форвард забил 10 голов в 30-и встречах лиги.

Статистика для ставок

«Жирона» не может победить на протяжении 7-и последних матчей

В последних 7-и встречах «Эльче» победил 4 раза

В последних 5-и очных встречах «Жирона» трижды обыгрывала «Эльче»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Жироне» с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.95, а победа «Эльче» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Прогнозируем ожесточенную борьбу до последней минуты. Матч завершится вничью.

3.95 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.95 на матч «Жирона» — «Эльче» принесёт чистый выигрыш 2950₽, общая выплата — 3950₽

Ставка: Ничья за 3.95.

Прогноз: Ничья не будет результативной. Команды ограничатся малым количеством забитых голов.

2.15 Тотал 2.5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Жирона» — «Эльче» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.15.