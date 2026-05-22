«Эспаньол» и «Реал Сосьедад» не определят сильнейшего?

прогноз на матч испанской Примеры, ставка за 3.45

23 мая в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Эспаньол — Реал Сосьедад с коэффициентом для ставки за 3.45.

«Эспаньол»

Турнирное положение: команда из Барселоны в текущем сезоне является середняком лиги и уже ни за что не борется в этом сезоне.

«Попугаи» сейчас идут на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 45 зачетных баллов.

Барселонцы за 37 матчей забили 42 мяча, а пропустили целых 54 голов.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-синие» выиграли у «Осасуны» (2:1) и «Атлетика» (2:0).

До этого же барселонский коллектив проиграл «Севилье» (1:2), «Реалу» (0:2), но сыграл вничью с «Леванте» (0:0).

Не сыграют: травмирован Пуадо, дисквалифицирован Лосано.

Состояние команды: подопечные Маноло Гонсалеса совсем недавно обезопасили себя от вылета и стали середняком. «Эспаньол» вполне может выступить лучше, чем в прошлом сезоне, ведь тогда команда стала только 14-й.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна имеет на своем счету 45 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Королевский клуб» имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей на данный момент — 58:60.

Последние матчи: в прошлых турах сан-себастьянцы уступили «Валенсии» (3:4) и сыграли вничью с «Жироной» (1:1) и «Бетисом» (2:2).

До этого же «бело-голубые» проиграли «Севилье» (0:1) и поделили очки с «Райо Вальекано» (3:3).

Не сыграют: в лазарете сан-себастьянского клуба находятся Одриосола и Барренечеа.

Состояние команды: подопечные Пеллегрино Матараццо выступят в следующем сезоне в Лиге Европы за счет того, что выиграть Кубок Испании. Именно поэтому сезон «Реал Сосьедада» можно назвать успешным.

В Примере же все будет примерно то же самое, что и в прошлом сезоне, когда «Реал Сосьедад» стал 11-м.

Статистика для ставок

«Эспаньол» выиграл 2 последних матча

«Реал Сосьедад» не может победить на протяжении 6 матчей

В последнем очном поединке команд «Реал Сосьедад» и «Эспаньол» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» считается совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.45, а победа «Реал Сосьедада» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.82 и 2.00.

Прогноз: команды примерно равны, поэтому вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.45.

Прогноз: команды могут забить много, в последнее время они результативны.

Ставка: тотал больше 3 за 2.30.