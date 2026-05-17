В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах Испании и России, а также финал Кубка Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 23 мая с коэффициентом для ставки за 5.43.

«Бавария» — «Штутгарт»

Футбол. Кубок Германии

«Бавария» провела сезон в привычном для себя доминирующем стиле и большую часть кампании действительно выглядела практически непобедимой машиной. Мюнхенцы уверенно разбирались как с соперниками по Бундеслиге, так и с топ-клубами в еврокубках, однако главным разочарованием стал полуфинал Лиги чемпионов против «ПСЖ». После минимального поражения в Париже команда Венсана Компани считалась фаворитом домашнего ответного матча, но столкнулась с максимально организованной обороной французского клуба и не сумела переломить ход противостояния.

На внутренней арене у мюнхенцев проблем практически не возникало. Чемпионство было оформлено досрочно, а сама команда завершила сезон с феноменальными показателями — 89 очков и 122 забитых мяча в 34-х турах. После вылета из Лиги чемпионов «Бавария» быстро вернулась к победному ритму и спокойно разобралась с «Вольфсбургом» и «Кельном» в концовке чемпионата.

«Штутгарт» также вправе считать сезон успешным. Команда Себастьяна Хенесса заняла четвертое место в Бундеслиге и вновь пробилась в Лигу чемпионов. Кроме того, «швабы» второй год подряд дошли до финала Кубка Германии.

Однако если в прошлом сезоне в решающем матче соперником была «Арминия», то теперь уровень сопротивления совсем иной. В текущем сезоне встречи с «Баварией» для «Штутгарта» складывались крайне болезненно — поражения 0:5 и 2:4 в чемпионате наглядно показали разницу в классе.

Даже несмотря на неплохую форму «швабов» в концовке сезона и уверенные результаты против прямых конкурентов, играть на равных с такой «Баварией» будет крайне сложно. Команда Венсана Компани обладает слишком мощной атакующей линией, а Гарри Кейн продолжает проводить один из лучших сезонов в карьере. Мюнхенцы заслуженно считаются фаворитами финала.

Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1) за 1.46.

«Акрон» — «Ротор»

Футбол. РПЛ. Ответный стыковой матч

«Акрон» подходит к ответному стыковому матчу в максимально комфортной ситуации. После провального финиша сезона и разгромного поражения от «Крыльев Советов» тольяттинцы сумели быстро прийти в себя уже после смены главного тренера. Увольнение Заура Тедеева выглядело эмоциональным решением, однако назначение Мурата Искакова пока полностью оправдывает себя.

В первом переходном матче «Акрон» неожиданно уверенно разобрался с «Ротором» в Волгограде — 2:0. Главным героем встречи стал Жилсон Беншимол, оформивший дубль, а сама команда впервые за долгое время выглядела организованной и собранной в обороне. Особенно важно, что тольяттинцы наконец сыграли «на ноль», чего с ними практически не происходило по ходу весенней части сезона.

Для «Ротора» ситуация близка к критической. Команда Дмитрия Парфенова великолепно провела весну в Первой лиге и долгое время считалась одним из самых опасных коллективов турнира, однако именно в решающий момент сезона волгоградцы резко сбавили.

В Волгограде «Ротор» практически ничего не создал впереди, а осторожная схема с тремя центральными защитниками не принесла результата. Теперь Парфенову, вероятно, придется возвращаться к более привычной и атакующей модели игры, ведь отыгрывать необходимо сразу два мяча.

Ставка: Обе команды забьют за 1.95.

«Валенсия» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании

«Валенсия» подходит к заключительному туру чемпионата уже без давления борьбы за выживание. Еще несколько месяцев назад команда Карлоса Корберана выглядела одним из главных кандидатов на вылет, однако весной «летучие мыши» сумели полностью изменить ход сезона.

Переломным моментом стала победа в дерби над «Леванте», после которой команда постепенно набрала уверенность и начала стабильно набирать очки. Корберан сделал ставку на организованную оборону, компактность и быстрые выходы в атаку, и именно такой прагматичный стиль позволил «Валенсии» выбраться из опасной зоны. Особенно уверенно команда действует на «Месталье». В последних 13 домашних матчах чемпионата валенсийцы проиграли лишь четыре раза.

«Барселона» приезжает в Валенсию уже в статусе чемпиона Испании. Команда Ханса-Дитера Флика провела выдающийся сезон, досрочно оформила титул и установила впечатляющий рекорд, выиграв все домашние матчи Ла Лиги.

Каталонцы остаются самой результативной командой чемпионата — 94 гола за 37 туров говорят сами за себя. Однако после завоевания титула у команды заметно снизилась концентрация. Это подтвердило неожиданное поражение от «Алавеса», где «Барселона» выглядела эмоционально расслабленной после чемпионского празднования.

«Валенсия» выглядит вполне способной как минимум навязать борьбу. Команда находится в хорошем эмоциональном состоянии, уверенно играет дома и встречается с соперником, который уже решил все турнирные задачи.

Ставка: «Валенсия» не проиграет за 1.91.

