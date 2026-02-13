GOAL рассказывает, как юный защитник «Аталанты» превратился в стратегический актив для сборной Италии.

Онесту Аанору всего 17 лет, и тем не менее в воскресенье он провел уже пятый матч подряд в стартовом составе «Аталанты», сыграв против «Комо». К сожалению, для защитника эта встреча завершилась преждевременно — причем буквально по его собственной вине.

Уже на восьмой минуте матча на стадионе «Джузеппе Синигалья» защитник оказался вовлечен в, казалось бы, безобидный эпизод без мяча с Максимо Перроне, который демонстративно рухнул на газон так, словно Аанор ударил его по лицу.

Ничего подобного не произошло, однако Аанор вскинул руки в сторону соперника — и этого оказалось достаточно, чтобы арбитр показал подростку прямую красную карточку. Как отметил после игры главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино, защитник просто не должен был давать судьям повод принимать решение.

Раффаэле Палладино globallookpress.com

«Я поговорил с ним, и хотя то, что я сказал, останется между нами, он понимает, что сделал, — заявил Палладино в интервью DAZN. — Но такие моменты нужно принимать, потому что они помогают расти. Ему всего 17 лет, он допустил ошибку. Но для меня он все равно будущий чемпион».

С этим согласятся многие, кто следил за стремительным восхождением Аханора в стартовый состав «Аталанты» вскоре после перехода из «Дженоа».

Универсальный центральный защитник уже давно считается игроком с огромным потенциалом, а желание как можно быстрее увидеть его в составе сборной Италии оказалось настолько сильным, что даже спровоцировало дискуссию о требованиях к получению гражданства в стране…

С чего всё началось

Онест Аанор родился в Аверсе, регион Кампания, однако из-за того, что его родители родом из Нигерии, он сможет получить полноценное итальянское гражданство только по достижении 18 лет — 23 февраля.

Онест Аанор globallookpress.com

Абсурдность этого закона в том, что до сих пор он фактически лишал Аанора возможности представлять страну, в которой он прожил всю свою жизнь. Впрочем, отсутствие международных матчей на юношеском уровне нисколько не затормозило его развитие.

Когда Аанору был всего год, его семья переехала в Геную. Именно там он сделал первые шаги к профессиональному футболу — в местном проекте Progetto Atletico, ориентированном на развитие молодых игроков. Очень быстро перспективного мальчика заметили скауты «Дженоа» — в систему клуба он попал еще в пятилетнем возрасте.

Вскоре на стадионе «Луиджи Феррарис» о нем заговорили как о самом многообещающем воспитаннике клуба со времен Пьетро Пеллегри, дебютировавшего в Серии A в 15 лет.

Масштаб таланта Аанора практически ни у кого не вызывал сомнений. В сезоне-2023/24 он успел сыграть сразу за команды U17, U18 и U19, причем помог составу до 18 лет завоевать чемпионский титул Италии.

Большой прорыв

Будучи бывшим тренером молодежной команды Примаверы, Альберто Джилардино прекрасно знал о таланте Аанора, поэтому перед стартом сезона-2024/25 включил юного защитника в заявку основной команды.

Николас Гонсалес и Онест Аанор globallookpress.com

Поэтому дебют игрока в шестом туре чемпионата не стал неожиданностью — но оказался историческим. Аанор стал первым футболистом 2008 года рождения, сыгравшим в Серии A: он вышел на левом фланге в матче против «Ювентуса».

Когда тренер выдал мне манишку на заключительной тренировке перед игрой, эмоций было очень много. Но потом партнеры помогли мне успокоиться. На поле я старался просто получать удовольствие и быть полезным команде. Это особое чувство — надеть футболку клуба, за который ты играешь с детства. Такие эмоции невозможно забыть, они останутся со мной на всю жизнь. И я всегда буду благодарен мистеру Джилардино за возможность сыграть за «Дженоа». Онест Аанор защитник «Аталанты»

Второй матч в Серии А защитник провел 4 ноября 2024 года, выйдя на замену после перерыва во встрече с «Пармой». Однако уже через пару недель он получил серьезную травму колена, из-за которой выбыл на пять месяцев.

Это были долгие месяцы. Эмоций было столько, что иногда их невозможно было даже разобрать. Порой я просто не видел, что ждет впереди. Но самое важное — как ты реагируешь на трудности. Каждый матч я переживал как болельщик на трибуне — с огромным желанием и любовью вернуться и снова делать то, что люблю, в любимой футболке. И в конце концов мне это удалось. Онест Аанор защитник «Аталанты»

И действительно, восстановившись к апрелю 2025 года, Аанор сразу же снова оказался в заявке Джилардино и до конца сезона четыре раза сыграл за основную команду.

Как идут дела сейчас

Доказав, что тяжелая травма колена никак не выбила его из колеи, Онест Аанор быстро оказался в центре трансферного интереса. За одним из самых талантливых юных защитников Европы внимательно следили «Милан», «Рома», «Монако» и, разумеется, «Челси».

Однако сам игрок решил, что оптимальным шагом для развития станет переход в «Аталанту» — клуб, который давно славится умением раскрывать потенциал футболистов.

Онест Аанор globallookpress.com

«Приятно знать, что мной интересовались многие топ-клубы, — признался Аанор. — Но, выбирая "Аталанту", я ни секунды не сомневался».

«Богиня» заплатила «Дженоа» €16 млн сразу и еще до €4 млн бонусами за игрока, который к тому моменту провел лишь шесть матчей на взрослом уровне. Однако генеральный директор клуба Лука Перкасси был уверен, что знаменитая селекционная служба бергамасков снова провернула выгодную сделку.

Мы знаем его уже много лет и давно за ним следим — еще со времен, когда наши молодежные команды играли друг против друга. Он всегда выделялся своими игровыми качествами, а познакомившись с ним ближе, мы были приятно удивлены тем, насколько он зрелый человек — даже вне поля, несмотря на возраст. Лука Перкасси генеральный директор «Аталанты»

Не меньше впечатлен был и тогдашний главный тренер Иван Юрич. Когда Исак Хин получил травму уже на 27-й минуте матча Серии А против «Торино» 21 сентября, он доверил место на поле 17-летнему защитнику.

Аанор провел отличную игру, а «Аталанта» победила со счетом 3:0. Примечательно, что уже в следующем туре он впервые вышел в стартовом составе нового клуба — и снова против «Ювентуса».

Спустя три дня защитник дебютировал в Лиге чемпионов, появившись на поле в концовке встречи против «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Парк де Пренс». Затем он отыграл все 90 минут во втором туре — в победном матче с «Брюгге» на арене «Нью Бэланс».

С тех пор Аанор регулярно появляется на поле, а новая травма — на этот раз у Сеада Колашинаца 3 января — позволила ему закрепиться в стартовом составе уже при сменившем Юрича Раффаэле Палладино. Так продолжалось до субботнего удаления в матче с «Комо».

Сильные стороны

Уже сам факт, что 17-летний футболист выдерживает физические и психологические нагрузки элитного футбола, — редкость. Но Онест Аанор — исключение.

Онест Аанор globallookpress.com

Он мощный и скоростной атлет, уверенно чувствующий себя в единоборствах, и при этом обладает не по возрасту высоким игровым интеллектом, что позволяет ему прекрасно читать эпизоды и предугадывать развитие атак.

Однако больше всего в нем поражает техника. Для игрока с такими габаритами он необычайно комфортно работает с мячом. Настолько, что способен эффективно действовать не только в центре обороны или на левом фланге защиты, но и выше — практически в роли вингера.

На протяжении всей юношеской карьеры он регулярно отмечался результативными действиями, и уже успел открыть счет голам за «Аталанту» — в матче Кубка Италии против своего бывшего клуба, «Дженоа».

Главный тренер бергамасков Раффаэле Палладино особенно ценит в нем «характер, смелость и готовность выкладываться на 110 процентов, используя каждый предоставленный шанс».

Зоны для роста

Если в ближайшие годы он не прибавит еще в росте — что в его возрасте вполне возможно — Аанор вряд ли станет самым габаритным центральным защитником (если именно эта позиция в итоге станет для него основной).

Онест Аанор globallookpress.com

При росте около 183 см ему необходимо прибавлять в игре на втором этаже — за счет тайминга и техники прыжка. История знает немало примеров, когда это не становилось препятствием для топ-уровня.

Легендарный Фабио Каннаваро при росте 176 см доминировал в воздушных дуэлях, а защитник сборной Англии Марк Гехи, обладающий схожими габаритами, недавно перешел в «Манчестер Сити».

Если же он окончательно закрепится на позиции крайнего защитника или латераля, ему придется развивать атакующие навыки — прежде всего качество подач.

Но на данном этапе, пожалуй, его главная задача — научиться правильно выбирать моменты для подключения в середину поля и для сохранения позиции в глубине. Умение Аанора продвигать мяч и подключаться вперед — большое преимущество, но при неверном выборе момента оно может обернуться уязвимостью для всей обороны.

Новый Давид Алаба?

Сравнения уже проводились с Дестини Удоджи — и это вполне логично. Как и защитник «Тоттенхэма», Аанор быстр, силен, отлично обращается с мячом и имеет нигерийские корни. Однако Удоджи гораздо больше ориентирован на атаку и никогда не использовался в роли центрального защитника.

Давид Алаба globallookpress.com

В этом смысле Аанор скорее напоминает Давида Алабу: он одинаково уверенно чувствует себя и в центре обороны, и на левом фланге. Разумеется, до полноценного сравнения с австрийским универсалом ему еще очень далеко, но определенное сходство просматривается.

Когда видишь, как подросток без малейших затруднений переключается между позициями центрального и левого защитника, невольно вспоминаешь не только Алабу, но и его кумира — Паоло Мальдини.

Что дальше?

Сейчас главная задача Аанора — вернуть себе место в стартовом составе команды Раффаэле Палладино после дисквалификации за удаление на «Джузеппе Синигалья». Тем временем, уже через несколько недель ему исполнится 18 лет, и он наконец получит право на итальянское гражданство.

Онест Аанор globallookpress.com

Итальянская бюрократия известна своей неторопливостью, однако существует небольшой шанс, что он может получить вызов в сборную Италии на стыковой матч квалификации чемпионата мира против Северной Ирландии в следующем месяце.

Маловероятно, что главный тренер Дженнаро Гаттузо сразу доверит дебют в такой важной игре, однако в Италии явно хотят как минимум включить игрока в состав, чтобы укрепить его связь со «Скуадрой Адзуррой» и убедить сделать окончательный выбор в пользу страны, где он родился, а не сборной Нигерии.

Что будет дальше — пока неясно. Но одно можно сказать наверняка: Палладино далеко не единственный, кто уверен, что Аанор — будущий чемпион.