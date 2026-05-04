«Интеру» для чемпионства хватало ничьей, но никто не любит завоёвывать титулы формально. Команда Кристиана Киву обыграла «Парму», взяла 21-е скудетто в истории клуба и впервые за 37 лет отпраздновала титул дома, на «Сан-Сиро». После финального свистка стадион превратился в огромный сине-чёрный фестиваль с песнями, флагами, дымом и людьми, которые готовы были праздновать с начала весны. Этот титул не похож на случайный рывок или сезон, который сложился сам собой. Год назад «Интер» заканчивал сезон с проигранной гонкой за чемпионство, разгромом 0:5 от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов и уходом Симоне Индзаги. Киву пришёл не в комфортную команду-победительницу, а в уставший, эмоционально выгоревший коллектив, и за один сезон вернул ей лидерство в Италии.

Результат матча Интер Милан 2:0 Парма Парма 1:0 Маркус Тюрам 45+1' 2:0 Генрих Мхитарян 80' Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони ( Карлос Аугусто 67' ), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла ( Давиде Фраттези 89' ), Пётр Зелиньски ( Генрих Мхитарян 67' ), Маркус Тюрам ( Лаутаро Мартинес 67' ), Франческо Пио Эспозито ( Анж-Йоан Бонни 46' ), Petar Sucic Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери ( Франко Карбони 85' ), Энрико Дель Прато, Абдулайе Ндиайе, Алессандро Чиркати, Габриэл Стрефезза ( Оливер Сёренсен 75' ), Мандела Кейта ( Nesta Elphege 67' ), Ханс Николусси Кавилья, Адриан Бернабе ( Понтус Алмквист 75' ), Матео Пельегрино ( Кристиан Ордоньес 67' ), Mariano Troilo Жёлтая карточка: Пётр Зелиньски 64' (Интер)

Статистика матча 5 Удары в створ 0 5 Удары мимо 3 59 Владение мячом 41 8 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 9 Фолы 7

Ещё до матча на «Сан-Сиро» «Парма» уже решила свои задачи в чемпионате, но играла смело и в первые двадцать минут не выглядела просто гостем чужого праздника. У гостей был момент у Матео Пеллегрино — после подачи справа он оказался в хорошей позиции в центре штрафной, но не попал как следует по мячу. Команда Карлоса Куэсты защищалась низким блоком, компактно и какое-то время мешала «Интеру» разогнаться.

«Интер» начал прибавлять ближе к середине тайма. На 25-й минуте Николо Барелла был в сантиметрах от гола, после хорошего эпизода с участием Пио Эспозито он мощно пробил с близкой дистанции, мяч попал в нижнюю часть перекладины, затем отскочил в спину Дзиону Судзуки, и японский вратарь успел среагировать, не дав мячу пересечь линию. Чуть позже удар Думфриса после комбинации заблокировали, а давление хозяев было куда более устойчивым.

Гол случился в добавленное к первому тайму время — и он как будто отражал весь сезон «Интера». Пётр Зелиньский разрезал оборону передачей, Маркус Тюрам избежал офсайда, принял мяч и спокойно пробил с правой. Для француза это пятый матч Серии А подряд с голом и ещё один важный мяч в игре, где решается титул. Он уже забивал в чемпионском дерби с «Миланом» в 2024-м, и теперь снова открыл дверь к скудетто.

После этого «Сан-Сиро» весь матч жил ожиданием. «Интер» не стал устраивать хаос, не полез добивать любой ценой, а спокойно держал матч под контролем. Да, были упущенные моменты: Димарко выдал почти идеальный кросс на Думфриса, но тот не сумел как следует обработать и отправил мяч выше. Но главное, что «Парма» почти не получала пространства для камбэка.

Возвращение Лаутаро и точка Мхитаряна

Во втором тайме на поле появился Лаутаро Мартинес — впервые после паузы с 5 апреля. Встреча была достойна капитана чемпионской команды, даже если сам он не мог играть последние недели. И всё равно аргентинец успел отметиться в чемпионском матче, а куда же без него?

На 80-й минуте Лаутаро убежал за спину и прострелил вдоль ворот, а Генрих Мхитарян оказался у пустой рамки и забил второй мяч. Гол стал очевидным сигналом к старту настоящего праздника. До этого «Интер» ещё будто держал эмоции в руках, а после мяча Мхитаряна стадион окончательно понял — всё, скудетто здесь, в Милане.

У этого гола есть отдельный подтекст. Мхитарян — один из тех ветеранов, для кого этот титул может оказаться последним в «Интере». Как и для других ключевых игроков команды последних лет: Зоммера, Ачерби, де Врея, Дармиана, возможно, Фраттези и даже кого-то из более статусных футболистов. Этот состав, который пережил финалы, провалы, перестройки и критику, взял ещё один титул, а теперь поборется за Кубок Италии с «Лацио».

Скудетто Киву — перезапуск, а не продолжение

Киву стал чемпионом Италии с первой попытки. В контексте истории «Интера» это, конечно, особенно красиво: человек, который выигрывал с клубом Лигу чемпионов и требл как игрок, теперь взял большой трофей как тренер. Перед сезоном к Киву относились осторожно, он не был очевидным выбором, у него не было огромного тренерского статуса в Серии А, а команда начинала сезон с ощущением конца эпохи.

Но именно это, возможно, и помогло. Лаутаро после матча говорил, что команде после четырёх лет с Индзаги, возможно, был нужен свежий воздух. Киву вовлёк всех в процесс, вернул тренировкам улыбку и сделал так, чтобы команда снова почувствовала себя единым организмом. Барелла и Тюрам отдельно подчёркивали именно это — связь внутри раздевалки, способность подняться после прошлого сезона, желание оставаться вместе.

По цифрам чемпионство тоже получилось убедительным. «Интер» добрался до 82 очков за три тура до конца, оторвался от «Наполи» на недосягаемые 12, забил уже больше 80 мячей, имеет разницу +51, а Федерико Димарко — лучший ассистент с 17 передачами. Лаутаро, несмотря на паузу, остаётся в гонке за звание лучшего бомбардира с 16 голами. «Интер» держал уровень почти всю дистанцию, сомнений в их доминировании вообще не может быть.

Теперь — попытка сделать внутренний дубль

Скудетто уже в руках, но сезон «Интера» ещё не закрыт, 13 мая команда Киву сыграет с «Лацио» в финале Кубка Италии. Возможность взять дубль делает эту весну ещё важнее. Последний раз чемпионат и Кубок в одном сезоне «Интер» собирал во времена Моуринью, и любые параллели с той эпохой, конечно, опасны, но в Милане их всё равно будут проводить.

Сам Киву, кажется, слишком хорошо понимает цену таких сравнений. Его история в «Интере» вообще слишком богата, чтобы нуждаться в искусственных аналогиях: от игрока, который выиграл требл, до тренера, который оживил коллектив после тяжёлого поражения. Матч с «Пармой» не был лучшим в сезоне и не обязан был им быть. В чемпионские вечера важнее не красота, а момент финального свистка и абсолютной эйфории.