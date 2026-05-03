4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рома — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Рома» на 3 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» переиграли «Болонью» (2:0).

До того команда не смогла переиграть «Аталанту» (1:1). А вот поединок с «Пизой» завершился уверенной викторией (3:0).

В пяти своих последних матчах «Рома» победила 3 раза. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Волки» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Рома» традиционно удачно противостоит «Фиорентине». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» пока еще сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» на 9 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» не сумели одолеть «Сассуоло» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Лечче» (1:1). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Кристал Пэлас» (2:1).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фиалки» нынче выглядят симпатично. Команда не проигрывает 4 раза кряду.

При этом «Фиорентина» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и «Роме» она уступила в двух последних очных поединках.

«Фиалки» близки к решению своей глобальной задачи. При этом команда не побеждала в двух своих последних выездных матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рома» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: «Фиалки» мотивированы застолбить за собой место в элите, тогда как у римлян имеются существенные кадровые пробоины.

Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

