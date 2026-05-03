4 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рома — Фиорентина с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за выход в Лигу чемпионов.  Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Рома» на 3 очков отстает от топ-4.  А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Волки» переиграли «Болонью» (2:0).

До того команда не смогла переиграть «Аталанту» (1:1).  А вот поединок с «Пизой» завершился уверенной викторией (3:0).

В пяти своих последних матчах «Рома» победила 3 раза.  В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Волки» нынче выглядят довольно выгодно.  Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Рома» традиционно удачно противостоит «Фиорентине».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» пока еще сражаются за выживание в элите.  Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» на 9 очков опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Фиалки» не сумели одолеть «Сассуоло» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Лечче» (1:1).  А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Кристал Пэлас» (2:1).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Фиалки» нынче выглядят симпатично.  Команда не проигрывает 4 раза кряду.

При этом «Фиорентина» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  Да и «Роме» она уступила в двух последних очных поединках.

«Фиалки» близки к решению своей глобальной задачи.  При этом команда не побеждала в двух своих последних выездных матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рома» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62.  Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: «Фиалки» мотивированы застолбить за собой место в элите, тогда как у римлян имеются существенные кадровые пробоины.

2.25 «Фиорентина» не проиграет
Ставка: «Фиорентина» не проиграет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.

2.30 Ничья в 1 тайме
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Фиалки» не уступили в 4 своих последних матчах
  • «Рома» не сможет рассчитывать на нескольких ведущих исполнителей
  • «Фиорентина» имеет довольно качественный подбор игроков
  • «Фиалки» на выезде в среднем забивают гол за матч
  • «Фиорентина» не проиграла в трех последних выездных поединках в рамках Серии A