4 мая в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Ириски» занимают 11-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе после 34-х туров. «Эвертон» отстает от зоны еврокубков на 3 балла.

Интересно, что команда дома выступает хуже, нежели в гостях. По результатам встреч на своем поле «Эвертон» занимает лишь 14-е место в лиге, набрав 22 очка из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече «ириски» уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2, забив победный гол на 90+2-й минуте. Матчем ранее «Эвертон» проиграл «Ливерпулю» (1:2).

В последних 5-и встречах команда обыграла только «Челси» (3:0), однажды сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2) и трижды проиграла. За этот период «Эвертон» сумел забить 7 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Брантвэйт и Грилиш (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Эвертон» прочно закрепился в середине турнирной таблицы, еще предендуя на попадание в зону еврокубков, но, судя по последним результатам, это будет сделать очень тяжело.

Лучшим бомбардиром «Эвертона» в нынешнем сезоне является полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл. В последних 3-х встречах в АПЛ футболист забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» продолжают отчаянную борьбу за чемпионство в АПЛ. «Манчестер Сити» занимают 2-е место в таблице с 70-ю очками в активе.

Команда отстает от «Арсенала» на 6 баллов, имя 2 игры в запасе. У «Манчестер Сити» осталось 5 матчей, чтобы обогнать «канониров», вся борьба еще впереди.

Последние матчи: В прошлом поединке «горожане» обыграли «Саутгемптон» (2:1) в полуфинале Кубка Англии. Матчем ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» (1:0) в АПЛ.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот отрезок «Манчестер Сити» забил 14 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграют: Диаш и Гвардиол (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Манчестер Сити» обрел невероятную мощь ближе к концу чемпионата. Сейчас «Арсенал» всерьез переживает за 1-ю строчку, ведь «горожане» действительно могут обогнать их.

В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» 4 раза обыграл «Эвертон» и однажды команды сыграли вничью. Получится ли у «горожане» на сей раз одолеть «ирисок»? Даже в гостях подопечные Гвардиолы будут доминировать.

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.80, а победа «Эвертона» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: У «Манчестер Сити» мотивация сумасшедшая. Прогнозируем уверенную победу «горожан».

Прогноз: «Манчестер Сити» забьет больше одного гола в предстоящем матче.

