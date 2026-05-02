2 мая в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Парма». Начало игры — в 21:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Интер — Парма с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Интер»

Турнирное положение: «змеи» идут к своему очередному чемпионскому титулу в итальянской Серии А.

По итогам 34 сыгранных матчей в активе миланцев 79 зачетных баллов и уверенное первое место в турнирной таблице.

«Черно-синие» имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге — 80:31.

Последние матчи: в прошлых турах миланский коллектив сыграл вничью с «Торино» (2:2), но победил «Кальяри» (3:0), «Комо» (4:3) и «Рому» (5:2).

Также «нерадзурри» смогли пробиться в финал Кубка Италии, одолев в родных стенах «Комо» с результатом 3:2.

Не сыграют: в команде из Милана травмированы Хакан Чалханоглу и Луис Энрике.

Состояние команды: «желанные» находятся в шаге от завоевания досрочного чемпионства. Подопечным Кристиана Киву нужно выиграть всего одну игру, чтобы примерить на себе золотые медали. Безусловно, «Интер» своего уже не упустит и будет делать все, чтобы оформить чемпионство уже в этой игре, при родных фанатах.

Также «Интеру» предстоит сыграть с «Лацио» в финале Кубка Италии, поэтому команда крайне близка к завоеванию дубля.

«Парма»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже может быть спокойной, поскольку совершенно ни за что не борется.

«Крестоносцы» идут на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе на данный момент 42 очка.

Коллектив из одноименной провинции в регионе Эмилия-Романья смог забить всего 25 мячей, а пропустил целых 40.

Последние матчи: в прошлых турах «желто-синие» смогли минимально победить «Пизу» (1:0) и «Удинезе» (1:0).

Перед этим же «горцогские» поделили очки с «Наполи» (1:1) и «Лацио» (1:0).

А вот до этого пармезанцы проиграли «Кремонезе» (0:2) и «Торино» (1:4).

Не сыграют: за команду из Пармы на поле не выйдут Бенджамин Кремаски и Матия Фриган.

Состояние команды: подопечные Карлоса Куэсты абсолютно ни за что не борются в конце сезона. «Парма» не сможет побороться за место в зоне еврокубков и уже точно не вылетит.

В прошлом сезоне «Парма» финишировала только 16-й, поэтому главной целью команды является быть выше, чем в минувшем году.

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывает на протяжении 7 последних матчей

«Парма» не проигрывает на протяжении 4 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Интер» победил «Парму» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» является однозначным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.80, а победа «Пармы» — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.45.

Прогноз: «Парма» мало забивает, но и мало пропускает, поэтому не ждем много голов.

Ставка: тотал меньше 3 за 2.00.

Прогноз: «Интер» должен побеждать и оформлять чемпионский титул.

Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2.05.