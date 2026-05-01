Бокс давно перестал быть просто спортом. Внутри него выстроилась своя жесткая иерархия, где блогер и олимпийский чемпион разведены по разным вселенным. Если присмотреться, можно выделить семь ступеней. От людей, чьи имена вписаны в историю, до медийных личностей вне спорта, которые просто наделали шума

1. Выскочки вне спорта

Самый нижний слой — те, кто не то, что боксировать, а даже джеб толком выбросить не может. Сюда попадают знаменитые блогеры из разных платформ. Они снимают развлекательный контент, а через месяц надевают перчатки и вдруг воображают себя новым Мухаммедом Али.

Их передвижение в ринге напоминает попытку выйти на лед в тапках. Удары медленные, размашистые и корявые. Если человек просто постоит перед зеркалом пять минут и помашет руками, он уже будет готов победить половину таких бойцов.

Джейк Пол globallookpress.com

Самое забавное — эти ребята искренне уверены в собственной крутости. Они выходят на ринг с самодовольным видом, будто участвуют в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Публика смотрит на них не ради бокса, а ради смеха.

Интересно же наблюдать, как обладателю шести миллионов подписчиков впервые прилетает по лицу. Таких, как Джейк Пол, просто не воспринимают всерьез. Это не боксеры. И единственное, что хуже их техники — собственная вера в то, что они настоящие спортсмены.

2. Стражи порога

Райан Гарсия globallookpress.com

Здесь уже настоящие профессионалы. Годами пашут в залах, имеют реальные победы над настоящими бойцами, но застряли в промежуточной зоне. Достаточно хороши, чтобы держаться на плаву, но до элиты не дотягивают.

Классический пример — Дерек Чисора. Он дрался со всеми подряд в тяжелом весе. Если у бойца есть имя, то почти наверняка он пересекался с Чисорой. Крепкий, дерзкий, зрелищный, но никто не воспринимает его, как непобедимого монстра.

Или Райан Гарсия. Техничный, быстрый, взрывной. Но на фоне сильнейших соперников в легких категориях выглядит чуть медленнее, чем нужно, уступая в решающие моменты.

Промоутеры обожают таких бойцов. Они — идеальная проверка. Поставь против восходящей звезды, и сразу станет ясно, готов к титульному поединку боксер или нет. Бойцы второго уровня не бесполезны, они необходимы для системы. Но, как о великих, никто о них не заговорит.

3. Почти элита

Джервонта Дэвис globallookpress.com

Это действующие чемпионы с защитами титулов. Они сильны, но им все еще чего-то не хватает до статуса по-настоящему элитного бойца вне зависимости от веса. Яркий пример Джервонта Дэвис по прозвищу «Танк».

Прирожденный нокаутер, один из самых зрелищных боксеров на сегодня. Каждый его выход в ринг — большое событие, потому что почти всегда кто-то падает в нокаут. Его мощь дала ему пояса в нескольких категориях.

Но есть нюанс: Дэвис пока не доказал свою силу против боксеров из рейтинга Р4Р. Боев ни против Хэйни, ни против Стивенсона так и не состоялось. Не встретившись с ними, «Танк» просто обитает в серой зоне.

Такие бойцы могут собирать полные арены, продавать огромное количество платных трансляций, но, когда речь заходит о наследии, им все еще не хватает того знакового поединка.

4. Лица поколения, но не иконы

Тайсон Фьюри globallookpress.com

Действительно, выдающиеся мастера и именитые чемпионы. Но при всем уважении, их редко ставят в спор о величайших в истории дивизиона. Возьмем Тайсона Фьюри. На пике он влегкую переиграл Владимира Кличко, когда в это никто не верил.

Затем вернулся после двухлетнего исчезновения и одолел Деонтея Уайлдера. Но потом в тяжелый вес перешел Александр Усик, и вместе с его победами рассыпался миф о неуязвимости Фьюри. «Цыганский король» велик, но не всемогущ, как и его очередной соперник Энтони Джошуа.

«Эй-Джей» двукратный чемпион мира, обладатель олимпийского золота. На бумаге есть все для статуса легенды. Но поражение от Энди Руиса, а затем два проигрыша Усику показали, что Энтони ступенькой ниже абсолютной вершины.

Бойцы вроде Джошуа и Фьюри держат интригу, создают почву для больших противостояний. Без них не было бы драматической смены поколений. Но в обсуждении лучших всех времен их имена котируются чуть ниже.

5. Неоспоримое величие

Майк Тайсон globallookpress.com

Тот случай, когда статус великого уже нельзя отрицать. Их имена неизбежно всплывают в спорах о лучших в истории конкретного веса. Такой боксер может и не всегда первый номер, но в пятерке точно присутствует.

К пятому уровню можно отнести Майка Тайсона, самого молодого чемпиона мира в тяжелом весе. Он пугал соперников еще до гонга. Пусть звездная карьера оборвалась рано, но его доминация была настолько мощной, что до сих пор спорят: был ли он лучшим тяжеловесом в истории?

Рядом с «железным Майком» по уровню величия и Леннокс Льюис. Если Тайсон быстро вспыхнул и вскоре потух, то Льюис горел очень долго. Дрался со всеми топами, отомстил за оба поражения и ушел с ринга непобежденным.

Не менее заслуженным и уважаемым боксером считается Томас Хирнс. Его карьера не ограничилась одной категорией: он прошел длинный путь от полусреднего до полутяжелого веса. Бои Томаса с Шугаром Рэем Леонардом и Марвином Хаглером стали классикой. Это и есть фундамент истории бокса.

6. Те, кто правят эпохой

Флойд Мейвезер globallookpress.com

Здесь не просто чемпионы, а личности, определяющие целые эпохи. Вопрос не в том, были ли они великими, а в том — не являются ли они лучшими за все время. Вечный участник подобных дискуссий легендарный Флойд Мейвезер.

50 боев без поражений — достижение, которое побить практически невозможно. Флойд обыгрывал соперников с поразительной легкостью, превращая элитных спортсменов в середняков. Для своего поколения он был не одним из лучших, а мерой величия.

И конечно же, здесь нельзя не упомянуть его самого принципиального соперника Мэнни Пакьяо. Филиппинец единственный в истории, кто стал чемпионом мира в восьми разных дивизионах.

Мэнни покорял категории одну за другой, оставаясь символом бесстрашия. Рой Джонс-младший в расцвете сил казался боксером из будущего: нечеловеческая реакция и невероятная пластичность. В рейтингах Р4Р праймовый Рой едва ли не самый одаренный атлет в истории.

Сегодня эту планку держат Теренс Кроуфорд и Александр Усик. «Бад» стал абсолютным чемпионом в трех весовых категориях. Усик зачистил первый тяжелый вес, а затем дважды победил Джошуа, Дюбуа и Фьюри уже в тяжах. Это бойцы, которые правят не просто дивизионом — они правят временем.

7. Величайшие всех времен

Джордж Форман против Мухаммеда Али globallookpress.com

Седьмой уровень — это вершина. Здесь имена выходят за пределы спорта. В боксе таким человеком стал Мухаммед Али. Его скорость, харизма и дерзость подняли боевые искусства на мировую высоту.

Поединки Али перестали быть просто спортивными событиями. Они стали частью истории, моментами, определявшими поколения. И речь не о титулах и рекордах, хотя у Али их хватало.

Боец седьмого уровня остается в памяти не потому, что много побеждал, а потому, что его имя живет десятилетиями после ухода из ринга. Он превращается в аномальное явление для всего мира. И пока никому, даже самым талантливым современникам, до этой высоты не добраться.