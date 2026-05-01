В рамках турнира по профессиональному боксу в Токио 2 мая состоится титульный поединок Наои Иноуэ и Дзунто Накатани во втором легчайшем весе. Начало — 13:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Иноуэ — Накатани с коэффициентом для ставки за 2.20.

Наоя Иноуэ

Турнирное положение: Иноуэ абсолютный чемпион мира во втором легчайшем дивизионе. Один из лучших боксеров современности независимо от весовой категории.

Последние бои: За последние 6 поединков у японца 6 побед. В декабре 2025 года он доминировал все 12 раундов и выиграл единогласным решением у Алана Пикассо. До этого Иноуэ уверенно прошел Луиса Нери, Ти-Джея Дохени, Муроджона Ахмадалиева, Стивена Фултона и Марлона Тапалеса.

Состояние бойца: В 33 года Иноуэ находится в расцвете сил и остается одним из самых универсальных боксеров планеты. У него в руках убойная мощь, отличный футворк, прекрасное чувство дистанции и высокий уровень как в атаке, так и в защите. «Монстр» готов драться все 12 раундов в высоком темпе и контролировать ход поединка.

Дзунто Накатани

Турнирное положение: Дзунто Накатани бывший чемпион мира в трех весовых категориях. Сейчас он проводит второй бой во втором легчайшем весе.

Последние бои: За последние 6 поединков у японца также 6 побед. В декабре 2025 года Накатани неубедительно выиграл по очкам у Себастьяна Эрнандеса в дебюте в новой весовой категории. До этого нокаутировал Эндрю Молони, прошел по очкам Франсиско Родригеса и отобрал титул WBC у Алехандро Сантьяго.

Состояние бойца: Накатани обладает преимуществом в росте и размахе рук, хорошей скоростью и мощным ударом. Однако в последнем бою выглядел не лучшим образом.

Вероятно, он просто не адаптировался к новому весу на должном уровне.

Статистика для ставок

Иноуэ выиграл все 32 боя в карьере, 27 из них досрочно

Накатани выиграл досрочно в пяти из шести последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Наою Иноуэ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.23, тогда как на успех Дзунто Накатани предлагают сделать ставку за 3.80.

Прогноз: Иноуэ с первых минут навяжет высокий темп. Он будет методично работать по корпусу, контролировать дистанцию за счет джеба и футворка, а при необходимости контратаковать. Накатани попытается использовать преимущество в антропометрии, но «Монстр» слишком универсален и опытен, чтобы позволить сопернику попадать издалека.

Ставка: Победа Наои Иноуэ по очкам за 2.20.