В ночь с 3 на 4 мая состоится турнир UFC Perth. В главном событии вечера в полусреднем весе встретятся бывший чемпион Джек Маддалена и Карлос Пратес

Бои предварительного карда

1. Кэм Роустон в среднем весе подерется с Робертом Брычеком

2. Джуниор Тафа в полутяжелом весе проведет бой с Кевином Кристианом

3. Джейкоб Малкун в среднем весе сразится с Джеральдом Мершартом

4. Колби Тикнесс в легчайшем весе встретится с Винсом Моралесом

5. Уэс Шультц в среднем весе подерется с Беном Джонстоном

6. Джонатан Микаллеф в полусреднем весе проведет бой с Тембой Горимбо

7. Коди Стил в легком весе сразится с Домом Мар Фан.

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира поединок в тяжелом весе с участием Тая Туивасы и Луи Сазерленда. Австралиец еще 3 года назад входил в топ-3 дивизиона, а теперь находится на серии из шести поражений.

Туиваса поэтапно проигрывал Гану, Павловичу, Тыбуре, Розенстрайку, Волкову и Тейшейре. Грядущий бой, пожалуй, последний шанс сохранить место в UFC. И соперник подобран максимально подходящий.

Сазерленд проиграл оба боя в лиге: сначала его нокаутировал Перичич, затем финишировал в партере Вальтер Уокер. Луи побеждал исключительно на региональном уровне.

Опыт явно на стороне Тая. Да и в последнем бою против более статусного Тейшейры «Бам-Бам» эпизодически выглядел неплохо. Так что шанс прервать затянувшуюся череду неудач у Туивасы довольно большой.

Стив Эрцег

Следующими в октагон в рамках наилегчайшего веса выйдут Тим Эллиот и Стив Эрцег, 11-й и 12-й номера рейтинга. Американец уже пребывает в статусе ветерана, которому 39 лет, но он до сих пор способен удивлять.

В августе прошлого года Тим задушил экс-претендента на титул Кая Асакуру, доказав, что достоин места в топ-15. Эрцег моложе на 9 лет и дерется на домашней арене. Австралиец проигрывал Брэндону Морено и Каю Кара-Франсу, но эти поражения не сломили его.

Стив умеет навязывать высокий темп, хорошо работает в стойке и не проваливается в защите от тейкдаунов. Но Эллиот стилистически неудобный соперник для любого ударника. А три последних боя Эрцега показали его потолок.

Победа над Одэ Осборном решением в недавнем поединке — это хорошо, но как будто бы после поражения в титульном противостоянии от Пантожи все амбиции Стива уже сошли на нет.

Далее пройдет бой в тяжелом весе с участием Шамиля Газиева и Брандо Перичича. Россиянин замыкает топ-15, но его позиции нынче шаткие, особенно после поражения нокаутом в первом раунде от Вальдо Кортес-Акосты.

В целом статистика у Шамиля не самая плохая — 3 победы и 2 поражения в UFC. Перичич провел в лиге два боя и оба выиграл нокаутом в первом раунде.

Однако уровень его оппозиции до UFC был откровенно слабым. Стилистически этот бой обещает очень интересным. У Газиева 9 нокаутов при 14-ти победах в ММА, у Перичича — 6 из 6.

Кто попадет первым, тот и выиграет. Разница лишь в оппозиции: Шамиль дрался на уровне топ-10, а Брандо с малоизвестными бойцами. Опыт Газиева может стать решающим фактором в данном противостоянии.

Саллкилд и Маддалена намерены победить на родине

Куинлан Саллкилд

В со-главном событии вечера в легком весе встретятся Бенеил Дариуш и Куинллан Салкиллд, 12-й номер рейтинга против проспекта вне топ-15. Американец находится на спаде, проиграв в трех из четырех последних боях, причем трижды нокаутом в первом раунде.

В недавнем поединке Бенеил и вовсе был финиширован Бенуа Сен-Дени на 16-й секунде. Салкиллд — полная противоположность. Австралиец подписал контракт с UFC год назад и уже одержал 4 победы, 3 из них в первом раунде.

Ему 27 лет, он голоден, мотивирован и опасен на всех этажах. Салкиллд в UFC нокаутировал Хакпараста хай-киком на старте поединка, задушил Малларки за 3 минуты и финишировал Джубли также в стартовом отрезке.

Против столь опасного соперника американец попытается засушить бой и перевести визави в партер. Вопрос только в том, хватит ли ему скорости и выносливости, ведь в последних боях Дариуш выглядел посредственно даже в борьбе.

В главном событии вечера состоится поединок в полусреднем весе между Джеком Маддаленой и Карлосом Пратесом, первым и пятым номерами рейтинга. Австралиец возвращается в октагон после поражения в титульном бою от Ислама Махачева по очкам в ноябре 2025-го.

Россиянин обнажил главную слабость австралийца — борьбу. Джек вообще не атакует в партере, только пассивно защищается. Но в стойке он все еще остается элитным боксером. Правда, в этом аспекте бразилец явно не уступит. Пратес — главный феномен полусреднего дивизиона последних двух лет.

Семь боев в UFC, 6 побед, 6 нокаутов, 6 бонусов. Бразилец ранее нокаутировал Джеффа Нила и Леона Эдвардса. Единственное поражение в организации было от Иэна Гэрри по очкам. Но и тогда у Пратеса были шансы на нокаут.

В пятом раунде он потряс Иэна, и тот чудом продержался до гонга. Правда, в предыдущих отрезках ирландец показал, как надо драться против Карлоса, чтобы победить его: постоянно двигаться, контратаковать, резать углы и финтить.

Маддалена боец такого же плана. Из-за того, что бой пройдет в Перте, у Джека, пожалуй, чуть больше шансов на успех. Но списывать Пратеса со счетов точно не стоит. Бразилец способен закончить поединок в любой момент одним ударом.