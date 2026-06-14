В рамках турнира UFC Freedom 250 15 июня состоится титульный поединок в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гейджи. Начало — 08:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.37.

Илия Топурия

Турнирное положение: Илия Топурия действующий чемпион легкого дивизиона UFC, занимающий вторую строчку в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P).

Последние бои: В своем предыдущем поединке Илия одержал досрочную победу над Чарльзом Оливейрой в первом раунде. Ранее Топурия успешно защитил пояс в полулегком весе, финишировав Макса Холлоуэя, а до этого отобрал титул у Александра Волкановски. На текущий момент грузинский боец идет на безупречной серии из 17 побед.

Состояние бойца: Топурия обладает уникальным сочетанием элитного боксерского тайминга и дисциплинированного подхода к ведению боя. Он не форсирует события, методично изматывая оппонентов и сохраняя хладнокровие даже в самых острых эпизодах.

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Джастин Гейджи

Турнирное положение: Гейджи ныне 37-летний американский ветеран, занимающий первую строчку в рейтинге легкого веса и временный чемпион дивизиона.

Последние бои: В предыдущем выступлении Джастин одержал победу судейским решением над Пэдди Пимблеттом. Ранее он также успешно прошел Рафаэля Физиева дважды по очкам. Несмотря на возраст, Гейджи остается одной из самых грозных сил в дивизионе.

Состояние бойца: Гейджи эволюционировал из хаотичного рубаки в тактически грамотного бойца. Тем не менее, его стиль по-прежнему подразумевает высокий уровень принимаемого урона.

Это делает американца уязвимым против таких точных и расчетливых ударников, как Топурия.

Статистика для ставок

Топурия выиграл 3 своих последних поединка нокаутами

Гейджи выиграл 4 раза на отрезке в 6 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Илию Топурию, на успех которого дают 1.20, победа Джастина Гейджи оценивается в 4.50.

Прогноз: Несмотря на репутацию «Хайлайта», как взрывного бойца, Топурия обладает достаточным хладнокровием, чтобы избежать прямого обмена ударами в дебюте. Илия будет использовать свой высокий бойцовский IQ, чтобы постепенно измотать Гейджи, наращивая давление по мере того, как ветеран начнет проседать в функциональной подготовке. Ожидается, что поединок перейдет экватор, и чемпион найдет свой момент для финиша во второй половине боя.

2.37 Победа Топурии в 3–5 раундах Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на бой Топурия — Гейджи принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Победа Топурии в 3–5 раундах за 2.37.

Прогноз: «Эль-Матадор» ранее уже задушил базового борца Брайса Митчелла. А Джастин традиционно бессилен на канвасе — его легко забороли в титульниках Хабиб с Оливейрой. Примечательно, что на тренировках перед боем с Илией «Хайлайт» регулярно отрабатывал борьбу вместе с Камару Усманом. Правда, стать лучше в данном аспекте в 37 почти нереально. И если Гейджи захочет побороться с Топурией, то точно ему проиграет на нижнем этаже.

7.20 Победа Топурии сабмишеном Ставка на бой #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 7.20 на бой Топурия — Гейджи позволит вывести на карту выигрыш 6200₽, общая выплата — 7200₽

Ставка: Победа Топурии сабмишеном за 7.20.