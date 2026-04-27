В ночь с 25 на 26 апреля прошел турнир UFC Vegas 116. В главном событии вечера Алджамейн Стерлинг встретился с восходящей звездой полулегкого дивизиона Юссефом Залалом

Результаты боев предварительного карда

1. Рафа Гарсия в легком весе победил Александра Эрнандеза единогласным решением судей

2. Эрик МакКонико в среднем весе победил Родольфо Виейру единогласным решением судей

3. Джексон МакВей в среднем весе победил Седрика Дюма удушающим приемом в первом раунде

4. Мишель Монтегю в женском легчайшем весе победила Майру Буэно Силву единогласным решением судей

5. Коди Дарден в наилегчайшем весе победил Джафеля Фильо единогласным решением судей

6. Фрэнсис Маршалл в полулегком весе победил Лукаса Бреннана единогласным решением судей

7. Виктор Валензуэла в полусреднем весе победил Макса Гриффина единогласным решением судей

8. Талита Аленкар в женском минимальном весе победила Джулию Поластри единогласным решением судей.

UFC Вегас 116: Алджэмейн Стерлинг — Слова после боя

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира поединок в тяжелом дивизионе между бывшим полутяжеловесом Райаном Спэнном и экс-чемпионом мира по БЖЖ Маркусом Бучечей. Первый раунд прошел в партере — бразилец пытался зайти сопернику за спину, но «Супермен» каждый раз выходил из опасных положений.

Маркус потратил много сил на переводы и контроль, а Спэнн терпеливо ждал своего шанса. Во втором отрезке «Супермен» поймал ритм в стойке и начал наказывать соперника.

В итоге точный прямой правой в челюсть отправил бразильца в нокаут на отметке в 2:10 второго раунда. Для Спэнна это вторая досрочная виктория кряду в тяжелом весе. Бучеча, в свою очередь, довел серию без побед до трех боев, и теперь его будущее в UFC под вопросом.

Следующими в октагон вышли ветеран легчайшего веса Дэйви Грант и дебютант Адриан Луна Мартинелли. 40-летний британец, к удивлению публики, с первых секунд начал методично замедлять оппонента.

Лоу-кики с обеих ног, удары по икре через смену стойки, хай-кики сверху — арсенал англичанина заставил Мартинелли перейти в стойку левши уже к середине первого раунда. Эквадорец отвечал локтями в клинче, но в остальных аспектах Грант выглядел заметно лучше.

Дэйви хладнокровно наращивал преимущество и не лез на рожон. Мартинелли показал характер — он не сломался, продолжал прессинговать и активно дрался до финального гонга. Но разница в классе и тактической грамотности была очевидна. Грант уверенно забрал победу решением судей, доказав, что возраст лишь цифра.

Очередной бой также прошел в рамках легчайшего веса. Ветеран UFC Раони Барселос вышел в клетку против 14-го номера рейтинга Монтела Джексона. 38-летний бразилец подходил к бою на серии из четырех побед.

Джексон, в свою очередь, планировал закрыть спорное поражение от Дейвисона Фигередо. Уже с первых секунд Барселос попытался навязать борьбу в стиле Мераба Двалишвили: прессинг, попытки сократить дистанцию, клинч у сетки.

Но Джексон раз за разом накрывал переводы, бил наотмашь и заставлял оппонента тратить энергию впустую. Однако после перерыва ситуация резко изменилась. Раони все-таки стянул визави вниз, вышел ему за спину и едва не закрыл удушающий прием.

Джексон после того эпизода будто сломался психологически. В заключительном отрезке его удары не были так точны, как в начале. Монтел постоянно отходил назад, в то время как Раони шел вперед несмотря ни на что, перерабатывая противника на всех этажах.

В целом, бой выглядел конкурентным и мнения судей разделились. Первый отдал победу Джексону ввиду яркого начала, но двое других встали на сторону Барселоса, который вышел на серию из пяти выигрышей и взял верх в битве за место в топ-15.

Стерлинг и Эдвардс теперь в чемпионской гонке

В со-главном событии вечера встретились третий и 11-й номера рейтинга женского легчайшего веса Норма Дюмонт и Джоселин Эдвардс. Все ждали очередного шага бразильянки к титулу, ведь она шла на серии из шести побед. Но Эдвардс вышла в октагон невероятно мотивированной и не собиралась отдавать бой.

В первом раунде Дюмонт попыталась перевести соперницу в партер, но Эдвардс не только встала на ноги после тейкдауна, но и сама подняла бразильянку над головой, эффектно бросив ее на канвас. Норма также избежала угрозы на настиле, но дальше представительница Панамы лишь наращивала преимущество в стойке.

Она постоянно двигалась, била одиночными ударами и не давала Норме ничего сделать в атаке. В третьем раунде Эдвардс окончательно завладела инициативой. Она навязала силовой бокс на средней дистанции, несколько раз акцентированно попала в голову и не оставила судьям сомнений.

Итог — единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27) в пользу Эдвардс. Джоселин прервала победную серию Дюмонт, и теперь вправе рассчитывать, как минимум, на претендентский поединок.

В главном событии вечера встретились Алджамейн Стерлинг и Юссеф Залал, пятый и седьмой номера рейтинга полулегкого дивизиона. Марокканец шел на серии из пяти побед, находившись в 1-2 шагах от чемпионского боя.

Исход их очной битвы предопределила борьба, а точнее, тотальное преимущество «Фанкмастера» в партере. Стерлинг не форсировал события в первых раундах. Он пробовал переводы, но, если Залал защищался, американец просто ждал минуту и повторял попытку тейкдауна.

В третьем раунде Залал едва не поймал удачу, набросив гильотину после неудачного прохода Стерлинга. Однако экс-чемпион UFC спокойно выскользнул из захвата. В четвертом отрезке Алджамейн приятно удивил фанатов работой в стойке.

Серия жестких ударов застала Залала врасплох, после чего он пропустил тейкдаун и вновь оказался на спине. В заключительном раунде Стерлинг просто контролировал Юссефа на настиле, тем самым закрепив свой успех. Счет судей: 49-45 (трижды) в пользу экс-чемпиона легчайшего веса.

Стерлинг после победы потребовал титульный бой с Александром Волкановски. Но есть нюанс: Мовсар Евлоев идет на серии из десяти побед подряд и ранее он уже одолел американца по очкам в их очном противостоянии. Так что «Фанкмастеру» придется подраться еще раз, если он надеется получить бой за пояс.