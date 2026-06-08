«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Эсекьелем Барко. В то же время аргентинский полузащитник заявил, что хочет выступать за «Индепендьенте». LiveSport.Ru рассказывает о всех хитросплетениях контрактных отношений 27-летнего футболиста.

Ключевой игрок

За последние годы «Спартак» потратил не один десяток миллионов евро, оформив ряд спорных трансферов. Но одна сделка позволила красно-белым привезти в чемпионат России одного из лучших легионеров.

Эсекьель Барко, приобретенный в июле 2024 г. у «Ривер Плейта» за 14 млн евро, сразу стал ключевым игроком «Спартака». За два сезона полузащитник в РПЛ и Кубке России принял участие в 73 матчах (из них — 68 раз попадал в стартовый состав), в которых совершил 37 результативных действий — 22 гола (хотя из них — 15 с пенальти) и 15 голевых передач.

Как результат, рыночная стоимость аргентинца, по данным портала Transfermarkt, возросла почти вдвое: с 9 до 16 млн евро. Теперь Барко разделяет звание самого дорогого футболиста «Спартака» с Жедсоном Фернандешем, который, наоборот, за последний год подешевел на 4 млн евро.

Жедсон Фернандеш (ФК «Спартак») globallookpress.com

Контракт красно-белых с Эсекьелем, которого РФС в прошлом сезоне включил в число 33 лучших футболистов РПЛ и, наверняка, включит и сейчас, поэтому желание московского клуба продлить его вполне естественно. Конечно, для того чтобы Барко продолжил выступление за команду. На крайний случай «Спартак» хочет подстраховаться и не лишиться возможности получить многомиллионную компенсацию за потенциальный уход мастера.

Безоблачные прогнозы по переговорам не сбываются

Первоначально казалось, что стороны легко договорятся о продлении контракта. В конце марта СМИ даже сообщили, что стороны близки к заключению нового 4-летнего соглашения, по которому годовой оклад хавбека вырастет с 2,5 до 3 млн евро. Последовавший вскоре после этого инсайда комментарий самого Барко о своем положении в «Спартаке» («Я очень доволен») не оставлял сомнений насчет положительного завершения переговоров.

Однако время шло, а долгожданная новость на сайте москвичей не появлялась. Подозрения о том, что что-то пошло не так, постепенно стали подтверждаться в конце мая. Первым о подобном сообщил футбольный функционер Теймураз Лепсая.

У меня есть информация, что стороны стали дальше, чем были. Не то чтобы [сторона Барко] прямо вышла из переговоров, но последнее предложение, которое «Спартак» делал и улучшать не готов, — они на него сказали «нет», насколько я знаю. Думаю, зависит от денег. Теймураз Лепсая футбольный функционер

Затем в этой истории появился аргентинский след. Южноамериканские журналисты сообщили, что в переговоры со «Спартаком» насчет потенциального трансфера Барко вступил «Индепендьенте» — первый клуб Эсекьеля в профессиональной карьере. Речь шла о предложении аргентинцев взять полузащитника в годовую аренду с опцией выкупа 50% прав на него.

Красно-белые могли бы просто проигнорировать этот запрос (что в общем-то и случилось — первое предложение отклонили). Но оказывается, что сам Барко хочет вернуться на родину по личным причинам и через агента попросил московский клуб положительно ответить на предложение «Индепендьенте».

Эсекьель Барко в составе «Индепендьенте» (2017 г.) globallookpress.com

Кроме того, футболист отозвал свой иск против «Индепендьенте» с требованием вернуть 869 тыс. долларов, которые 8 лет назад он направил на строительство полей. Спор разрешился по итогам его телефонного разговора с руководством клуба. А еще Барко на днях лично посетил базу «красных дьяволов» из Аргентины и в интервью прямо заявил о своем желании снова сыграть за команду.

Правда, время — сейчас или через несколько лет — Барко не уточнил. Самое интересное, что аргентинец вовсе не против продления контракта со «Спартаком». После выигранного финала Кубка России он вообще рассказал о своей надежде провести в составе красно-белых «еще немало сезонов». Возникает когнитивный диссонанс.

Личная жизнь и не только

В чем же дело? Журналисты по ту сторону океана утверждают, что хавбек «Спартака» хочет провести следующий сезон ближе к двухлетней дочке Эбигейл.

Личная жизнь Барко не самая простая. Он женился в 2018 г., но образцовым семьянином точно не стал. Футболист не раз попадался на измене, однако брак с супругой Микой продолжал держаться до февраля 2025 г. Тогда их отношения завершились разводом и отъездом матери с дочерью на родину.

Барко, который все свои голы посвящает дочке, тяжело переживал расставание с ней и открыто говорил о том, что скучает по ней. Благо, во время пауз на игры сборных полузащитнику удавалось выбраться на пару дней в Аргентину и встретиться с Эбигейл.

Эсекьель Барко (ФК «Спартак») globallookpress.com

Несмотря на семейные обстоятельства и преданность родному клубу, переход Барко в «Индепендьенте» кажется утопией. Общая стоимость всей команды составляет 36 млн евро, ее самый дорогой игрок стоит 8 млн евро, а трансферный рекорд клуба — 6 млн евро. С учетом того, что «Спартак» оценивает Барко в 25 млн евро, аргентинцам свой воспитанник сейчас не по карману.

В этом случае более реалистичным выглядит переход полузащитника в другой южноамериканский, но более состоятельный клуб. Например, один из последних слухов — футболистом интересуется бразильский «Крузейро», чей состав стоит 174 млн евро.

Возможно, семейные обстоятельства — это красивый, но повод для того, чтобы покинуть расположение российского клуба. Ведь Барко так провел завершившийся сезон, что близок к признанию лучшим футболистом «Спартака». Легионера могли отпугнуть продолжающаяся напряженная обстановка с беспилотной и ракетной опасностью, логистические проблемы, а также продленное на еще один год отстранение команд чемпионата России от участия в еврокубках.

Впрочем, нельзя исключать, что агент Барко во время переговоров о продлении контракта просто «набивает цену» своему клиенту. Ведь в современной РПЛ есть латиноамериканские футболисты, на заработок которых аргентинец как очевидная звезда «Спартака» может смело равняться. Так, 4 млн евро получают нападающие Джон Кордоба («Краснодар») и Луис Энрике («Зенит»). А еще больше зарабатывают полузащитники сине-бело-голубых Вендел (4,5 млн евро) и Барриос (5 млн евро).

Вильмар Барриос (ФК «Зенит») globallookpress.com

Чемпионат России не понаслышке знает о непростом характере южноамериканцев. Чего только стоит эпопея с полузащитником московского «Динамо» Бителло и тем же Венделом, которые хронически опаздывают при возвращении из отпуска.

Как эта история может завершиться?

Сложившаяся ситуация на самом деле сложная. Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо и генеральный директор клуба Сергей Некрасов уже высказались о желании в новом сезоне побороться за золото. Без хорошо играющего Барко об этом можно только мечтать.

Матч 30-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» наглядно показал, насколько Эсекьель важен для сегодняшнего «Спартака». А он в отсутствие испытывающего проблемы со здоровьем игрока не смог вскрыть оборону команды, которая завершила чемпионат в зоне стыковых матчей, из-за чего упустил бронзовые медали.

Продать Барко прямо сейчас за сумму от 25 млн евро какому-нибудь аргентинскому или бразильскому клубу — хорошее финансовое решение. Желающие и готовые приобрести 27-летнего хавбека точно найдутся. Но как же чемпионские амбиции? Оперативно найти на рынке равноценную замену Барко — это задача со звездочкой.

Кажется, красно-белым нужно просто поговорить со своим лидером. Постараться уговорить отыграть в Москве, как минимум, один сезон. Возможно, предложить помощь с тем, чтобы дочка прилетала в Россию к отцу. Потому что вариант с продлением контракта и немедленной арендой — это отсроченное расставание с Барко, сопряженное с риском его удешевления. Вопрос надо решать сейчас.