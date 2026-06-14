16 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Саудовская Аравия и Уругвай. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудиты привычно уверенно выходят на мировые первенства, однако в финальных частях частенько проваливаются. Правда, на сей раз аравийцы лишь по дополнительным показателям опередили в своей отборочной группе Ирак.

Более того, Саудовская Аравия забила всего 2 мяча в двух матчах финальной стадии отбора. И это притом, что соперники в азиатской зоне куда скромнее, чем на Мундиале.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достойно. Саудиты не уступили Сенегалу (0:0).

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До того команда вчистую переиграла Пуэрто-Рико (3:0). А вот спарринг с Эквадором завершился поражением (1:2).

В своих последних матчах Саудовская Аравия выглядела не столь монолитно. В пяти контрольных поединках этого года аравийцы обыграли лишь скромных пуэрториканцев.

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Состояние команды: в двух последних матчах команда не пропустила в свои ворота ни разу. А вот в матчах с крепкими оппонентами тылы команды зачастую сбоят.

Вообще, поединки с Уругваем для команды исторически складываются сложно. В трех поединках саудиты по разу победили и уступили. Вот только та самая виктория случилась аж 24 года назад.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвайцы на Мундиаль прошли довольно уверенно. Команда финишировала на 4 месте в южноамериканской отборочной группе.

Причем Уругвай настрелял 22 гола в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей в 18 поединках отбора.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Уругвайцы не смогли обыграть Алжир (0:0).

Несколько ранее команда подписала мировую с Англией (1:1). А вот спарринг с США принес форменное разочарование как в плане игры, так и результата (1:5).

А ведь Уругвай не может победить уже четыре матча кряду! Да и забила команда всего 2 мяча в 4 своих последних поединках. Где они, хваленые уругвайские форварды?!

Состояние команды: Уругвайцы подзабыли вкус побед. Плюс команде крайне натужно даются голы. Хотя в составе имеются такие мастера, как Дарвин Нуньес.

Команда явно намерена пробраться как можно дальше по турнирной сетке. Вот только проблемы в плане реализации накануне Мундиаля серьёзно беспокоят тренерский штаб.

Уругвайцы в нынешнем календарном году еще не побеждали. Тем не менее, класс команды все равно достаточно высокий, и несмотря на переполненный лазарет, южноамериканцы не должны испытать проблем в стартовом туре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — однозначный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа южноамериканцев оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.52, успех соперника — в 8.60.

Букмекеры дают тотал больше 2.5 за 2.02, тогда как тотал меньше предлагается за 1.82.

Прогноз: Уругвайцы имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, и им давно пора улучшать свою результативность.

2.02 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Саудовская Аравия — Уругвай позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.42 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.42 на матч Саудовская Аравия — Уругвай принесёт прибыль 2420₽, общая выплата — 3420₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.42.

Пять причин, почему ставка зайдет