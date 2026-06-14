16 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Саудовская Аравия и Уругвай. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
Саудовская Аравия
Турнирное положение: Саудиты привычно уверенно выходят на мировые первенства, однако в финальных частях частенько проваливаются. Правда, на сей раз аравийцы лишь по дополнительным показателям опередили в своей отборочной группе Ирак.
Более того, Саудовская Аравия забила всего 2 мяча в двух матчах финальной стадии отбора. И это притом, что соперники в азиатской зоне куда скромнее, чем на Мундиале.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела достойно. Саудиты не уступили Сенегалу (0:0).
До того команда вчистую переиграла Пуэрто-Рико (3:0). А вот спарринг с Эквадором завершился поражением (1:2).
В своих последних матчах Саудовская Аравия выглядела не столь монолитно. В пяти контрольных поединках этого года аравийцы обыграли лишь скромных пуэрториканцев.
Состояние команды: в двух последних матчах команда не пропустила в свои ворота ни разу. А вот в матчах с крепкими оппонентами тылы команды зачастую сбоят.
Вообще, поединки с Уругваем для команды исторически складываются сложно. В трех поединках саудиты по разу победили и уступили. Вот только та самая виктория случилась аж 24 года назад.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвайцы на Мундиаль прошли довольно уверенно. Команда финишировала на 4 месте в южноамериканской отборочной группе.
Причем Уругвай настрелял 22 гола в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 12 мячей в 18 поединках отбора.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Уругвайцы не смогли обыграть Алжир (0:0).
Несколько ранее команда подписала мировую с Англией (1:1). А вот спарринг с США принес форменное разочарование как в плане игры, так и результата (1:5).
А ведь Уругвай не может победить уже четыре матча кряду! Да и забила команда всего 2 мяча в 4 своих последних поединках. Где они, хваленые уругвайские форварды?!
Состояние команды: Уругвайцы подзабыли вкус побед. Плюс команде крайне натужно даются голы. Хотя в составе имеются такие мастера, как Дарвин Нуньес.
Команда явно намерена пробраться как можно дальше по турнирной сетке. Вот только проблемы в плане реализации накануне Мундиаля серьёзно беспокоят тренерский штаб.
Уругвайцы в нынешнем календарном году еще не побеждали. Тем не менее, класс команды все равно достаточно высокий, и несмотря на переполненный лазарет, южноамериканцы не должны испытать проблем в стартовом туре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — однозначный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа южноамериканцев оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.52, успех соперника — в 8.60.
Букмекеры дают тотал больше 2.5 за 2.02, тогда как тотал меньше предлагается за 1.82.
Прогноз: Уругвайцы имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, и им давно пора улучшать свою результативность.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.42.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Уругвайцы потенциально способны прибавить в плане реализации
- Аравийцы на групповых этапах чемпионатов мира частенько откровенно проваливаются
- Саудовская Аравия не пропускала в 2 своих последних поединках
- Уругвай не может победить уже в 4 матчах подряд
- Уругвайцы имеют в своем составе высококлассных атакующих исполнителей