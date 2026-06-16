Саудовская Аравия и Уругвай стартуют в группе H ключевым матчем в борьбе за плей-офф. Испания всё ещё выглядит главным фаворитом, Кабо-Верде остаётся самым удобным соперником на бумаге, а значит, встреча в Майами почти сразу даёт шанс на второе место. Уругвай привозит более сильный состав и тренера с узнаваемой идеей, Саудовская Аравия — память о победе над Аргентиной на ЧМ-2022.

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00:45 Матч Саудовская Аравия — Уругвай обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Он дебютировал в Серии А в 2013 году, получил статус арбитра ФИФА в 2019-м, а эта встреча станет для него первой на чемпионатах мира в роли главного судьи. Ранее Мариани работал на финале Лиги конференций и был четвёртым арбитром в финале Лиги Европы-2025. На линиях ему помогут Даниэле Биндони и Альберто Тегони. Четвёртым арбитром назначен канадец Дрю Фишер, резервным ассистентом будет его соотечественник Майкл Барвеген. За VAR отвечает итальянец Марко Ди Белло, ассистентами на видеоповторах назначены Иван Бебек из Хорватии и француз Жером Бризар. Интересная деталь — в Майами бригада выйдет не в традиционных цветах, а в розовых футболках оттенка «flamingo pink», который отсылает к местной природе, закатам и архитектуре города.

00:35 Уругвай начинает турнир без Луиса Суареса, хотя 39-летний форвард был готов вернуться в сборную, если бы Марсело Бьелса его вызвал. Лучший бомбардир в истории национальной команды с 69 голами в 143 матчах сейчас играет за «Интер Майами» и уже не находится на пике, но его отсутствие всё равно оставляет Уругвай без проверенного снайпера международного уровня. Главная надежда в атаке — Дарвин Нуньес. С момента назначения Бьелсы он забил 10 мячей в 22 матчах, тогда как следующий в списке бомбардиров за этот период Федерико Вальверде отличился четыре раза в 24 играх. Вопрос, откуда Уругвай будет стабильно брать голы, остаётся одним из главных перед стартом, а в последних шести товарищеских матчах команда забила всего пять мячей.

00:28 А вот такой состав у Саудовской Аравии: Аль-Овайс, Аль-Амри, Аль-Тамбакти, Абдулхамид, Аль-Харби, Абу аль-Шамат, Канно, Аль-Хайбари, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан, Аль-Давсари.

00:25 В таком составе начнёт команда Бьелсы: Муслера, Касерес, Винья, Оливера, Варела, Араухо, Угарте, Бентанкур, Вальверде, Виньяс, Нуньес.

00:15 История у сборной Уругвая огромная. Два титула чемпионов мира, победы 1930 и 1950 годов, олимпийское наследие до появления самого турнира и место в футбольной мифологии после победы над Бразилией на «Маракане». Но последний титул был 76 лет назад, а новая эпоха всё ещё ищет своё лицо после ухода Луиса Суареса, Эдинсона Кавани и Диего Форлана. На прошлом ЧМ уругвайцы не вышли из группы, и это до сих пор висит над командой.

00:10 Марсело Бьелса привёз в Северную Америку команду, в которой главная сила сместилась в центр поля. Федерико Вальверде, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Николас де ла Крус дают Уругваю мощность, темп и агрессию в переходах. Это уже не та сборная, которая в первую очередь держалась на опыте атакующих ветеранов. Теперь её игра строится вокруг давления, вертикальных рывков и способности быстро возвращать мяч. Квалификацию Уругвай прошёл без блеска, но достаточно надёжно. Семь побед, семь ничьих и четыре поражения в 18 матчах южноамериканского отбора позволили команде попасть в число шести участников ЧМ от КОНМЕБОЛ. При этом вокруг сборной были разговоры о напряжении внутри раздевалки, а конфликт между Бьелсой и Суаресом добавил турниру дополнительный фон. Суарес в итоговую заявку не попал, и это окончательно закрепило переход в новую эпоху.

00:05 Главная фигура атаки теперь Дарвин Нуньес, он был лучшим бомбардиром Уругвая в квалификации и остаётся игроком, который может растягивать оборону за счёт скорости и движения даже в матчах, где команда не создаёт много чистых моментов. Дополнительный сюжет в том, что сейчас Нуньес выступает в Саудовской Аравии, поэтому в стартовом матче ЧМ у него будет персональная интрига.

00:00 Вопросов по составу у Бьелсы хватает. Хосе Мария Хименес, Рональд Араухо, Джорджиан де Арраскаэта, Матиас Винья и Себастьян Касерес не были на сто процентов готовы перед стартом турнира. Если сразу несколько защитников не в лучшей форме, Бьелсе придётся перестраивать линию обороны, что особенно важно против команды, которая может долго терпеть, а затем искать момент через Салема Аль-Давсари.

23:55 Саудовская Аравия проводит седьмой чемпионат мира. Лучший результат команды остаётся в далёком 1994 году, когда она вышла в 1/8 финала в дебютном турнире. С тех пор пройти группу не удавалось, хотя победа над Аргентиной в 2022-м стала одним из самых громких сюжетов последних чемпионатов мира. Тогда саудовцы показали, что способны пережить давление фаворита и наказать его за самоуверенность.

23:50 Нынешняя команда Георгиоса Дониса прошла сложный азиатский отбор без особого запаса. На первом этапе Саудовская Аравия финишировала второй, уступив Иордании по разнице мячей, затем в группе с Японией и Австралией выиграла только три матча из 10, но всё равно добралась до финальной части. Перед турниром Саудовская Аравия сыграла вничью с Сенегалом, обыграла Пуэрто-Рико и уступила Эквадору. Ранее были поражения от Сербии, Египта, Иордании и Марокко. Проблемы с атакующей стабильностью очевидны, и именно это делает первый матч особенно сложным — против Уругвая обязательно нужно находить выходы из-под прессинга.

23:45 Главный игрок команды — Салем Аль-Давсари. Капитан и лучший бомбардир нынешней заявки остаётся тем, кто способен создать момент индивидуальным действием. Через него Саудовская Аравия будет искать продвижение слева, стандарты и редкие быстрые атаки. Из заметных потерь перед стартом выделяется Наваф Аль-Акиди, который пропустит матч из-за мышечного повреждения.