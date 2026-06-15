Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня — 4 матча групп H и G.

Испания — Кабо-Верде

19:00 мск, Атланта

На старте очередного игрового дня нас ждет игра с явным фаворитом. Встреча 2-й и 67-й команд в мировом рейтинге. Безусловно, все ждут победы чемпионов мира 2010 года над командой, которая впервые в своей истории попала на мундиаль .

«Фурия роха» совершенно не испытала проблем при выходе на мировое первенство. Испанцы смогли выиграть пять матчей из шести и уверенно опередили в своей группе Турцию, Грузию и Болгарию. Сборная Испании не пропускает чемпионаты мира с 1978 года и часто считается одним из фаворитов турнира.

Сборная Кабо-Верде прошла на чемпионат мира тоже достаточно уверенно. «Синие акулы» в своей отборочной группе набрали 23 балла и досрочно оформили путевку на мундиаль. Это уже является грандиозным достижением для этой самобытной африканской страны , поэтому любой зачетный балл будет для команды сродни победе.

В составе сборной Испании что ни имя, то звезда, но больше остальных говорят про Ламина Ямаля, который, судя по всему, до сих пор полностью не готов и продолжает восстанавливаться. Испанцы в каждой линии отлично укомплектованы и даже нельзя назвать слабое место , но, возможно, его найдут соперники.

А вот у Кабо-Верде звезд как таковых нет. Безусловно, выделяется 36-летний форвард Райан Мендеш, который является лучшим бомбардиром в истории команды и провел за нее больше всего игр. Зато вот российским поклонникам футбола будет интересно посмотреть на Кевина Ленини из «Краснодара» и Беншимола из «Акрона». Возможно, кто-то именно из-за наличия этих футболистов в составе команды будет поддерживать кабо-вердианцев.

Сборная Испании сильнее всех в своей группе, должна набирать девять очков, занимать первое место и спокойно выходить в плей-офф. С этим все понятно. А вот Кабо-Верде, конечно, может навязать борьбу каждому сопернику, но разжиться очками будет ох как тяжело.

Кевин Ленини globallookpress.com

Слово прогнозисту: Журналист LiveSport.Ru Никита Головахин уверен в крупной победе сборной Испании, поэтому выбрал ставку с форой-2,5 на европейскую сборную за 1.89.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Во-первых, играют одни из фаворитов турнира — испанцы — и хочется посмотреть на готовность команды. Во-вторых, интересно глянуть на первый матч Кабо-Верде в истории чемпионатов мира. В-третьих, время уж очень подходящее для просмотра, когда же еще смотреть, если не в 19:00?

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Бельгия — Египет

22:00 мск, Сиэтл

Пожалуй, далее нас ждет центральный поединок игрового дня. Прекрасное время для просмотра, интересные команды, много звезд. Есть все, что нужно для отличного футбола. Бельгийцы пока что не побеждали на международных турнирах, а вот египтяне уже семь раз выигрывали Кубок африканских наций . Должно быть жарко!

Сборная Бельгии не стала откладывать выход на мундиаль в долгий ящик и сделала это досрочно. «Красные дьяволы» набрали 18 зачетных баллов и стали первыми в своей группе, сумев опередить Уэльс, Северную Македонию, Казахстан и Лихтенштейн и не проиграв ни одной встречи. Бельгийцы являются постоянными участниками мундиаля с 2014 года и в последние годы от команды многое ждут, а именно этот турнир может стать последним для «золотого поколения» бельгийского футбола .

У сборной Египта тоже был уверенный выход на ЧМ-2026. «Фараоны» набрали 26 очков из 30 возможных, стали первыми в турнирной таблице и намного опередили даже ставшего вторым Буркина-Фасо. Египтяне пропустили прошлый мундиаль, а из группы команда выходила только в 1934 году. Именно это и является главной задачей африканской сборной — выход в плей-офф .

Тибо Куртуа, Кевин де Брейне, Юри Тилеманс, Алексис Салемакерс, Шарль де Кетеларе, Ромелу Лукаку, Жереми Доку, Леандро Троссар — все они на месте и в составе бельгийской сборной. Ух и компания подобралась! Тем не менее, важно быть единой командой, а наличие большого количества звезд об этом пока что не говорит.

А вот у египтян знаменитостей можно посчитать на пальцах одной руки. Это незаменимый Мохамед Салах, который покинул «Ливерпуль», Омар Мармуш из «Манчестер Сити», и, пожалуй, Хессем Хассан из «Овьедо». На этом все. Именно на этих игроков и будет сделана основная ставка в составе египетской сборной.

Именно матч Бельгии и Египта называют определяющим в борьбе за первое место в группе, поскольку с Ираном и Новой Зеландией эти команды должны справляться. Бельгийцы, конечно, явные фавориты, но и египтяне сильны и точно не отдадут победу просто так .

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Слово прогнозисту: Эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев ни на йоту не сомневается в том, что сборная Бельгии начнет матч дерзко, поэтому поставил на то, что к 40-й минуте она уже будет выигрывать за 2.36.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Если первый матч стоит смотреть, то этот — тем более. Здесь будет интрига и предсказать результат не так уж легко. Все, что мы любим. Игра обещает быть увлекательной и непредсказуемой. Не пропустите!

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Саудовская Аравия — Уругвай

01:00 мск, Майами-Гарденс

Еще одна отличная вывеска! Трехкратный чемпион Азии против двукратного чемпиона мира и 15-кратного чемпиона Америки. Правда, последний трофей у команд был еще в 2011 года. В последнее время команды не настолько грозны, но это не отменяет того факта, что они могут «выстрелить» на этом турнире .

Саудовцы до последнего отбирались на чемпионат мира. «Зеленые» набрали только 13 очков в своей группе и пропустили вперед команды Японии и Австралии, поэтому «соколам» пришлось играть еще один раунд отбора. Там сборная Саудовской Аравии набрала четыре очка в матчах с Ираком и Индонезией и смогла выдохнуть, оформив путевку на мировой чемпионат, где сыграет третий раз подряд.

У уругвайцев все было намного проще. «Чарруа» смогли досрочно обеспечить себе путевку на мундиаль. В южноамериканском отборе сборная Уругвая смогла финишировать четвертой, но опередила зону «стыков» на восемь очков. Уругвайская команда выступит на пятом кряду мировом чемпионате, но на этот раз команда не относится к числу фаворитов турнира.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Почти все футболисты сборной Саудовской Аравии выступают в родном чемпионате . Исключением является только Сауд Абдулхамид из «Ланса». Лидером же нынешней команды считается 34-летний полузащитник Салим аль-Давсари из «Аль-Хиляля». Главным голеадором сейчас является Фирас аль-Бурайкан, представляющий «Аль-Ахли». Это будет команда-загадка, которую будем пытаться разгадать уже после первого матча.

У сборной Уругвая известных футболистов куда больше, что неудивительно. Это защитники Рональд Араухо из «Барселоны», Хосе Хименес из «Атлетико» и Матиас Оливера из «Наполи», полузащитники Федерико Вальверде из «Реала» и Мануэль Угарте из «Манчестер Юнайтед» и нападающий Дарвин Нуньес из «Аль-Хиляля». Какие имена! Посмотрим, как они смогут проявить себя на турнире.

Учитывая, что в группе с этими сборными есть явный фаворит — Испания — возможно, именно эта игра определит счастливого обладателя второго места и участника 1/16 финала .

Федерико Вальверде globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор LiveSport.Ru Василий Пинаев сделал уверенную ставку на победу Уругвая за 1.97. При этом, южноамериканцы должны выигрывать уже в первом тайме.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Желательно посмотреть и этот матч. Только эта игра покажет настоящий потенциал как Саудовской Аравии, так и Уругвая. А с учетом того, что это игра, по сути, за второе место в группе, то должно быть еще и максимально интрижно.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Иран — Новая Зеландия

04:00 мск, Инглвуд

Вот мы и дошли до матча с самой несмотрибельной вывеской на сегодня. Иранцы трижды побеждали в Кубке Азии, новозеландцы — шесть раз в Кубке Океании, но на чемпионатах мира команды еще никогда не выходили в раунд плей-офф . Встретятся самобытные коллективы, которые постараются бросить вызов грандам.

Сборная Ирана выиграла свою отборочную группу и уверенно пробилась на свой четвертый подряд мундиаль. Иранцы набрали 23 очка и смогли обойти Узбекистан, ОАЭ, Катар, Кыргызстан и Северную Корею, но могли не поехать чемпионат мира по политическим причинам, однако сторонами все же был найден консенсус.

Новозеландцы пропустили три последних чемпионата мира, поэтому «белые» уже выполнили главную свою задачу. На главном турнире четырехлетия от сборной Новой Зеландии не ждут совершенно ничего и она является одним из андердогов турнира. Любое набранное очко будет в радость. В последних 11 матчах новозеландская дружина смогла победить лишь один раз .

В составе сборной Ирана есть известные футболисты. Это, в первую очередь, экс-игрок «Интера» Мехди Тареми и многолетний капитан Эхсан Хаджсафи, который сейчас выступает за «Сепахан». Отметим и «ростовчанина» Мохаммада Мохеби, экс-игрока «Ростова», «Анжи» и «Амкара» Саида Эзатолахи и бывшего футболиста «Оренбурга» Мохаммеда Горбани.

У новозеландцев есть один ярковыраженный лидер. Это капитан команды, ее лучший бомбардир и футболист, который провел наибольшее количество матчей в истории, — Крис Вуд, защищающий цвета «Ноттингем Форест». Игра команды в атаке строится через 34-летнего рослого форварда, который в 90 матчах забил 45 мячей.

Иранцы, конечно, являются фаворитами поединка, но для Новой Зеландии эта игра, возможно, будет единственным шансов зацепиться за очки на турнире. Сборной Ирана же терять очки нельзя, чтобы побороться с Бельгией и Египтом за выход из группы .

Крис Вуд globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор LiveSport.Ru Линар Мансуров считает, что сенсации в этой игре не будет, поэтому он выбрал ставку с победой Ирана за 1.83.

Ставить будильник?

⏰— один будильник из трех. Мало того, что команды практически без известных футболистов и звезд, так еще и время крайне неудачное для просмотра, ведь спать же тоже когда-то нужно. Ну и еще аргумент не смотреть матч — сборная Ирана в таких поединках обычно «сушит» игру, поэтому вряд ли будет зрелище.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Календарь и результаты ЧМ-2026 12-13 июня

Невероятно удобные календарь, результаты и таблица ЧМ-2026 доступны на LiveSport.Ru прямо сейчас и обновляются в режиме реального времени. Добавляйте в закладки.