Шокируют ли саудиты Уругвай как Аргентину?

прогноз на исход матча группы H ЧМ-2026, ставка за 1.97

16 июня в рамках первого тура группы H ЧМ-2026 сыграют Саудовская Аравия и Уругвай. Начало встречи — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия сыграет в групповом раунде финальной части чемпионата мира 2026 года не только с Уругваем, но также с Испанией и Кабо-Верде.

Команда на старте ЧМ-2022 сумела совершить сенсацию, когда одолела ставшую затем чемпионом мира Аргентину, и теперь в первом туре этого мундиаля ей противостоит другой южноамериканский гранд.

Последние матчи: в предыдущей игре (она была товарищеской) сборная на нейтральном поле разошлась нулевой мировой с Сенегалом.

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Ранее в другом контрольном поединке коллектив уже сумел выиграть, когда снова-таки на нейтральной арене оставил не у дел Пуэрто-Рико со счетом 3:0.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (пяти товарищеских и одном — официальном), Саудовская Аравия проиграла четыре раза при одной победе и одной ничьей.

Вряд ли с такой формой ближневосточная сборная способна повторить сенсацию катарского мундиаля, тем не менее, и нынешний ее соперник — все же послабее чемпионской Аргентины.

Сразу четверо игроков стали лучшими бомбардирами команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года не только с нынешним соперником, но также и против Испании и Кабо-Верде.

Команда относительно легко прошла южноамериканский отбор, заняв четвертое место с отставанием в 10 очков от его победителя — Аргентины и с отрывом в восемь баллов зоны плей-офф.

Последние матчи: в товарищеской игре, которая прошла еще в марте, коллектив на нейтральной арене не сумел переиграть Алжир (0:0).

Между тем, в предыдущем поединке (он также был контрольным) сборная также не победила, но все равно сумела помешать выиграть на выезде одному из фаворитов ЧМ-2026 — Англии (1:1).

Не сыграют: травмированы — Араухо, Де Арраскаэта, Хименес, Пельистри и Пикерес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими, Уругвай не выиграл, трижды сыграв вничью и один раз проиграв.

Такие результаты должны беспокоить болельщиков «Селесте», тем более что они совсем не проводили товарищеских матчей непосредственно перед мундиалем, однако класс все же на их стороне.

Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Саудовской Аравии забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Уругвай сыграл вничью

в четырех последних матчах Уругвай не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.45. Ничья — в 4.53, успех Саудовской Аравии — в 7.91.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.02 и 1.81.

Прогноз: южноамериканская сборная явно превосходит соперника в классе. Таким образом, она точно способна выигрывать после первого тайма.

В свою очередь, ближневосточная команда проиграла в четырех из шести последних поединков, поэтому не уступать в счёте уже к перерыву ей будет сложно.

1.97 Уругвай выиграет 1-й тайм Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Саудовская Аравия — Уругвай позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Уругвай выиграет 1-й тайм за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Селесте» выиграют 1-й тайм и матч.

2.17 Уругвай выиграет 1-й тайм и матч Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Саудовская Аравия — Уругвай принесёт прибыль 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Уругвай выиграет 1-й тайм и матч за 2.17