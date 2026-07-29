30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Бейтар» и АЕК Ларнака. Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Бейтар»
Турнирное положение: «Бейтар» только входит в сезон. На текущий момент команда провела только два официальных поединка.
При этом «Бейтар» летом провел 3 контрольных поединка. В них команда победила один раз при двух ничьих.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, с минимальным счетом одолев АЕК Ларнака.
До того команда в серии пенальти уступила «Хапоэлю» Тель-Авив. Причем в основное время она упустила победу в концовке.
При этом «Бейтар» в двух своих последних матчах забил 3 мяча. Да и вообще, в плане реализации команда выглядит симпатично.
Состояние команды: «Бейтар» постепенно набирает кондиции. Израильтяне намерены побороться за выход в групповой этап Лиги конференций.
Наверняка «Бейтар» будет действовать первым номером. Израильтяне в первой встрече владели инициативой и явно постараются сыграть в том же духе.
АЕК Ларнака
Турнирное положение: АЕК Ларнака только стартовал в новом сезоне. Команда до первой встречи с «Бейтаром» проводила лишь контрольные матчи.
Причем АЕК Ларнака в 4 летних спаррингах победил всего один раз при двух поражениях. Команда в них забила 4 мяча при 5 пропущенных.
Последние матчи: поражение от «Бейтара» в первой встрече получилось полностью логичным, ведь оппонент выглядел монолитнее.
Несколько ранее команда расписала паритет с «Аполлоном» (0:0). Вот только до того она потерпела поражения от «Аякса» (0:1) и ПАОКа (2:3).
В своих последних матчах АЕК Ларнака демонстрировал негативные результаты. Голы даются довольно натужно, однако цели выйти в групповой этап еврокубков никто не отменял.
Состояние команды: АЕК Ларнака имеет проблемы с реализацией. Команда не забивала в трех своих последних поединках.
Нет сомнений, что АЕК Ларнака постарается отыграть гандикап в один мяч. Вот только предпосылок для прорыва в плане реализации пока нет…
Киприоты постараются не уступить сопернику центр поля. Да и пора бы начать забивать опытному форварду Риаду Бабичу!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа соперника — в 2.90.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.05, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.75.
Прогноз: «Бейтар» набирает обороты, тогда как киприоты не могут забить уже в трех матчах кряду.
Ставка: Победа «Бейтара» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- АЕК Ларнака не забивал в трех своих последних матчах
- «Бейтар» в двух своих официальных поединках добыл одну победу при одной ничьей
- Киприотам заметно не хватает игровой практики
- «Бейтар» не проигрывает уже почти 3 месяца
- Израильтяне в первом поединке выглядели банально сильнее соперника