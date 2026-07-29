прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.10

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Бейтар» и АЕК Ларнака. Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Бейтар»

Турнирное положение: «Бейтар» только входит в сезон. На текущий момент команда провела только два официальных поединка.

При этом «Бейтар» летом провел 3 контрольных поединка. В них команда победила один раз при двух ничьих.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, с минимальным счетом одолев АЕК Ларнака.

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До того команда в серии пенальти уступила «Хапоэлю» Тель-Авив. Причем в основное время она упустила победу в концовке.

При этом «Бейтар» в двух своих последних матчах забил 3 мяча. Да и вообще, в плане реализации команда выглядит симпатично.

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Состояние команды: «Бейтар» постепенно набирает кондиции. Израильтяне намерены побороться за выход в групповой этап Лиги конференций.

Наверняка «Бейтар» будет действовать первым номером. Израильтяне в первой встрече владели инициативой и явно постараются сыграть в том же духе.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: АЕК Ларнака только стартовал в новом сезоне. Команда до первой встречи с «Бейтаром» проводила лишь контрольные матчи.

Причем АЕК Ларнака в 4 летних спаррингах победил всего один раз при двух поражениях. Команда в них забила 4 мяча при 5 пропущенных.

Последние матчи: поражение от «Бейтара» в первой встрече получилось полностью логичным, ведь оппонент выглядел монолитнее.

Несколько ранее команда расписала паритет с «Аполлоном» (0:0). Вот только до того она потерпела поражения от «Аякса» (0:1) и ПАОКа (2:3).

В своих последних матчах АЕК Ларнака демонстрировал негативные результаты. Голы даются довольно натужно, однако цели выйти в групповой этап еврокубков никто не отменял.

Состояние команды: АЕК Ларнака имеет проблемы с реализацией. Команда не забивала в трех своих последних поединках.

Нет сомнений, что АЕК Ларнака постарается отыграть гандикап в один мяч. Вот только предпосылок для прорыва в плане реализации пока нет…

Киприоты постараются не уступить сопернику центр поля. Да и пора бы начать забивать опытному форварду Риаду Бабичу!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бейтар» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа соперника — в 2.90.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.05, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.75.

Прогноз: «Бейтар» набирает обороты, тогда как киприоты не могут забить уже в трех матчах кряду.

2.10 Победа «Бейтара» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Бейтар» — АЕК Ларнака принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Бейтара» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.10 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Бейтар» — АЕК Ларнака принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет