30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Балкани» и «Богемианс». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.
«Балкани»
Турнирное положение: «Балкани» еще не стартовала в чемпионате Косово. Зато команда прошла уже один раунд квалификации Лиги конференций.
При этом «Балкани» летом провела три контрольных матча. В них команда победила один раз при двух коллизиях.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Балкани» уступил «Богемиансу» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Коннах Куэй» (3:2). А вот первый поединок с этим же соперником принес сухой паритет.
При этом «Балкани» в трех последних матчах победил один раз. В них команда забила 4 мяча в ворота соперников при 4 пропущенных.
Состояние команды: «Балкани» пока очень далек от оптимальных кондиций. Да и в первой встрече с ирландцами команда выглядела не лучшим образом.
При этом «Балкани» в этой встрече будет действовать максимально активно. Косовары постараются отыграть минимальный гандикап.
«Богемианс»
Турнирное положение: «Богемианс» в своем чемпионате выступает хуже ожидаемого. Команда находится на 3-м месте турнирной таблицы.
Причем «Богемианс» на 7 очков отстает от лидера. Команда забила 40 мячей при 27 пропущенных в 25 турах.
Последние матчи: обыграв косоваров, ирландцы наверняка не сбавят обороты и точно постараются повторно огорчить соперника.
До того команде не удалось переиграть «Сент-Джозефс» (0:0). Хотя в первой встрече этот соперник был обыгран уверенно (2:0).
В своих последних матчах «Богемианс» демонстрировал стабильные результаты. Команда не проигрывает в 6 матчах кряду.
Состояние команды: «Богемианс» явно способен прибавлять. Да и проходить косоваров команда обязана априори.
В первом поединке ирландцы выглядели выгодно. Пропустив первыми, после перерыва они перевернули игру в свою пользу.
Наверняка «Богемианс» снова будет действовать с позиции силы. Ирландцы умеют перестраиваться по ходу встречи, да и оппонент имеет не столь надежные тылы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Балкани» фаворитом с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа «Богемианса» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
Прогноз: «Богемианс» ныне выглядит предпочтительнее соперника, имеющего проблемы с надежностью тылов.
Ставка: Победа «Богемианса» за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Богемианс» победил в первом поединке (2:1)
- Ирландцы в кадровом аспекте выглядят куда предпочтительнее соперника
- «Богемианс» не проигрывал в 6 своих последних матчах
- «Балкани» в предыдущем раунде с огромным трудом прошли валлийский барьер
- «Богемианс» уже полтора месяца не проигрывает в гостях